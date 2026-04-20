Ex-Flamengo, Rodinei atinge marca expressiva na Grécia

O lateral Rodinei viveu uma noite especial no futebol grego. No último domingo, o ex-Flamengo alcançou a marca de 150 partidas com a camisa do Olympiacos e ainda foi decisivo no clássico contra o Panathinaikos ao marcar um dos gols na vitória por 2 a 0, pela fase final da liga nacional.

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A atuação reforça o peso do brasileiro dentro do elenco. Desde que chegou ao clube, no fim de 2022, Rodinei se firmou como peça-chave, acumulando números expressivos e conquistando a identificação com a torcida.

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— É um momento muito especial na minha carreira. Completar 150 jogos com essa

camisa em um clássico tão grande, contra o Panathinaikos, e ainda marcar um gol, é

algo que vou guardar pra sempre — comemorou o jogador.

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Rodinei chega alcança marca de 150 jogos pelo Olympiacos (Foto: Divulgação)

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Números de Rodinei na Grécia

Em sua trajetória pelo Olympiacos, o lateral soma nove gols e 27 assistências, além de quatro títulos: a Conference League 2023/24, a Copa da Grécia 2024/25, o Campeonato Grego 2024/25 e a Supercopa da Grécia 2025/26.

O desempenho consistente também rendeu prêmios individuais: desde que chegou ao futebol grego, Rodinei já coleciona dois prêmios de melhor lateral-direito do país.

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Na atual temporada, Rodinei mantém o bom nível, contribuindo com dois gols e seis assistências até aqui. O Olympiacos, atual campeão nacional, segue na disputa pelo bicampeonato e ocupa a segunda colocação, ainda com jogos importantes pela frente.

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Rodinei também se destaca pela capacidade de decisão em momentos importantes, característica que ajudou a elevar seu status dentro do elenco. Seja contribuindo com assistências, gols ou consistência defensiva, o lateral se tornou referência técnica e emocional na equipe.

Com contrato consolidado e prestígio junto à torcida, a tendência é que o brasileiro siga ampliando seus números e sua importância no clube. Caso mantenha o ritmo atual, ele pode alcançar marcas ainda mais expressivas e reforçar de vez seu nome entre os grandes estrangeiros que passaram pelo Olympiacos.

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