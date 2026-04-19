Neymar se pronuncia após dedo nos ouvidos: 'Estão pegando pesado'

Após a derrota do Santos para o Fluminense, Neymar utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre a polêmica gerada na noite deste domingo (19), na Vila Belmiro. O gesto do jogador ao deixar o campo — interpretado por parte da torcida como uma provocação ao enfiar os dedos nos ouvidos — rapidamente viralizou e gerou críticas.

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➡️ Neymar se irrita ao explicar gesto polêmico em derrota do Santos: 'É o c***'

Segundo Neymar, no entanto, não houve qualquer intenção de responder aos torcedores. O camisa 10 afirmou que apenas estava coçando a orelha no momento em que foi flagrado pelas câmeras.

- Chegou o dia que eu tenho que explicar uma coçada de orelha! Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites… é triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente - desabafou o jogador no Instagram.

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Atuação de Neymar em Santos x Fluminense

Dentro de campo, Neymar teve participação direta em momentos importantes da partida. Foi dele a jogada que originou o primeiro gol santista, marcado por Gabigol, e também participou da construção ofensiva ao longo do jogo.

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Apesar disso, o desempenho do craque foi alvo de críticas, especialmente na reta final da partida. Neymar desperdiçou duas chances claras dentro da área e cometeu erros em jogadas decisivas, pouco antes do gol da virada do Fluminense, marcado por John Kennedy.

Neymar faz gesto que causa polêmica após derrota do Santos (Foto: Reprodução/GE TV)

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Com o resultado, o Santos ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, somando 13 pontos, e segue pressionado na competição. A equipe agora tenta virar a página e direciona o foco para a Copa do Brasil.

O próximo compromisso será na quarta-feira (22), novamente na Vila Belmiro, contra o Coritiba, pelo jogo de ida da quinta fase do torneio mata-mata.