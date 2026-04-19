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Neymar se pronuncia após dedo nos ouvidos: 'Estão pegando pesado'

Após derrota para o Fluminense, camisa 10 negou provocação à torcida

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/04/2026
20:45
Atualizado há 1 hora
Neymar fez postagem nas redes sociais sobre gesto após a partida entre Santos e Fluminense (Foto: Reprodução)
imagem cameraNeymar fez postagem nas redes sociais sobre gesto após a partida entre Santos e Fluminense (Foto: Reprodução)
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Após a derrota do Santos para o Fluminense, Neymar utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre a polêmica gerada na noite deste domingo (19), na Vila Belmiro. O gesto do jogador ao deixar o campo — interpretado por parte da torcida como uma provocação ao enfiar os dedos nos ouvidos — rapidamente viralizou e gerou críticas.

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➡️ Neymar se irrita ao explicar gesto polêmico em derrota do Santos: 'É o c***'

Segundo Neymar, no entanto, não houve qualquer intenção de responder aos torcedores. O camisa 10 afirmou que apenas estava coçando a orelha no momento em que foi flagrado pelas câmeras.

- Chegou o dia que eu tenho que explicar uma coçada de orelha! Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites… é triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente - desabafou o jogador no Instagram.

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Atuação de Neymar em Santos x Fluminense

Dentro de campo, Neymar teve participação direta em momentos importantes da partida. Foi dele a jogada que originou o primeiro gol santista, marcado por Gabigol, e também participou da construção ofensiva ao longo do jogo.

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Apesar disso, o desempenho do craque foi alvo de críticas, especialmente na reta final da partida. Neymar desperdiçou duas chances claras dentro da área e cometeu erros em jogadas decisivas, pouco antes do gol da virada do Fluminense, marcado por John Kennedy.

Neymar faz gesto que causa polêmica após derrota do Santos
Neymar faz gesto que causa polêmica após derrota do Santos (Foto: Reprodução/GE TV)

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Com o resultado, o Santos ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, somando 13 pontos, e segue pressionado na competição. A equipe agora tenta virar a página e direciona o foco para a Copa do Brasil.

O próximo compromisso será na quarta-feira (22), novamente na Vila Belmiro, contra o Coritiba, pelo jogo de ida da quinta fase do torneio mata-mata.

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