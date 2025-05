Fàbregas diz não a cargo de substituto de Xabi Alonso; entenda

O ex-jogador Cesc Fàbregas, técnico do Como, da Itália, e o favorito para assumir o Bayer Leverkusen após o anúncio de saída de Xabi Alonso, negou a proposta do clube alemão. Segundo informações do canal da "Sky Sports Itália", a diretoria da equipe italiana o convenceu a permanecer no comando para disputar o Campeonato Italiano na temporada 25/26.

Com a recusa de Fàbregas, o Leverkusen precisará agir no mercado para encontrar um substituto para Xabi Alonso que, segundo o jornal espanhol "Marca", deve assumir o Real Madrid após o técnico Carlo Ancelotti confirmar o acerto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a Seleção.

Fàbregas é treinador do Como e foi eleito o melhor técnico do mês de abril do Campeonato Italiano. A equipe do ex-jogador espanhol ocupa a 10ª colocação do Calcio, mas não aspira vagas em competições europeias. Além de possuir vínculo até junho de 2028, o ex-jogador também é acionista do clube italiano e possui uma relação de carinho por ter se aposentado com a camisa de sua atual equipe enquanto atleta.

Trabalho de Fàbregas à frente do Como, da Itália

Em 45 partidas disputadas com o Como, Fàbregas teve 13 vitórias, nove empates e 15 derrotas, totalizando 48 pontos na Série A. Apesar dos números modestos, o alvo do Bayer Leverkusen conseguiu manter a equipe italiana na elite local e vem de uma sequência de cinco triunfos consecutivos.

Campeão mundial com a Espanha e ídolo de Barcelona e Chelsea, Fàbregas ficou marcado pelo em um trabalho de muito sucesso na temporada passada após levar a equipe à primeira divisão do futebol italiano depois de 21 anos. Ele assumiu o cargo da equipe como interino em novembro do ano passado, e foi anunciado de forma definitiva antes de começar a temporada 2024/25.