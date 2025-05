Ancelotti lidera? Veja técnicos de seleções mais bem pagos do mundo

A chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira agita não apenas os bastidores esportivos, mas também os financeiros. Anunciado oficialmente pela CBF nesta segunda-feira (12), o treinador italiano comandará a Seleção até o fim da Copa do Mundo de 2026 com um contrato milionário.

De acordo com informações do ge, Ancelotti receberá 10 milhões de euros por ano, valor equivalente a R$ 63,2 milhões na cotação atual. Isso representa um salário mensal de aproximadamente R$ 5,3 milhões — o maior já pago a um técnico de seleções na história do futebol mundial.

Além do salário fixo, o italiano ainda poderá receber um bônus de 5 milhões de euros (R$ 31,6 milhões) caso conquiste o título mundial com a Seleção em 2026.

💰 Técnicos de seleções mais bem pagos

A efeito de comparação, antes da chegada de Ancelotti, o maior salário de um técnico de seleção é de Thomas Tuchel, alemão que fatura R$ 3,1 milhões por mês para comandar a Inglaterra.

Técnico Seleção Salário mensal (R$) Carlo Ancelotti Brasil R$ 5,3 milhões Thomas Tuchel Inglaterra R$ 3,1 milhões Mauricio Pochettino EUA R$ 2,8 milhões Julian Nagelsmann Alemanha R$ 2,5 milhões Roberto Martinez Portugal R$ 2,5 milhões Didier Deschamps França R$ 2,5 milhões

🏆 Ancelotti também quebra recorde na América do Sul

Além de assumir a ponta no ranking global, Ancelotti será o treinador mais bem remunerado da história do futebol sul-americano. Até então, o posto era ocupado por Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que recebe cerca de R$ 3 milhões mensais.

📅 Estreia marcada

O técnico italiano fará sua estreia à frente do Brasil na Data Fifa de junho, com dois compromissos importantes nas Eliminatórias: contra o Equador (5/6) e o Paraguai (10/6). A expectativa é alta tanto no campo quanto fora dele, com o investimento da CBF apostando em resultados expressivos já de imediato.

