Felipe Melo crava jogador de confiança de Ancelotti para Seleção Brasileira: ‘Eu traria’

O técnico Carlo Ancelotti, atualmente no comando do Real Madrid, é o novo treinador da Seleção Brasileira. O anúncio repercutiu rapidamente nas redes sociais, com especulações sobre os possíveis nomes convocados. Um deles é o de Casemiro, do Manchester United, que para Felipe Melo, ex-jogador e comentarista na Globo, é um jogador de confiança do italiano.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Ele vai trazer confiança para os atletas. É pouco tempo para treinar. Eu não tenho dúvida de que ele vai convocar atletas que já tem um bom tempo que a gente não vê. Por exemplo, o Casemiro. O Ancelotti é um cara que é amado por todos os clubes que passou e por todos os atletas. Ele sabe lidar com ser-humano, sabe lidar com atleta. Não tenho dúvida que ele vai trazer alguém que ele tenha confiança para o ajudar. Eu traria (Casemiro) porque é o braço direito (do Ancelotti) - disse Felipe Melo.

Em entrevista ao programa espanhol "El Chiringuito de Jugones", Casemiro revelou que, ao comunicar sua decisão de deixar o Real Madrid para se juntar ao Manchester United em agosto de 2022, encontrou Ancelotti chorando em seu escritório. O técnico italiano expressou seu desejo de que o volante permanecesse no clube, afirmando: "Não queria que eu fosse embora, que ele me amava muito".

continua após a publicidade

Em abril de 2024, Casemiro reiterou sua admiração por Ancelotti, classificando-o como um dos três melhores treinadores de sua carreira, ao lado de Zidane e Tite. Ele destacou a capacidade do técnico italiano de combinar experiência com modernidade, adaptando-se às exigências do futebol atual.

Ancelotti deixará o Real Madrid logo após o encerramento da temporada da La Liga, cujo último compromisso será contra a Real Sociedad, no dia 25 de maio.

continua após a publicidade

CBF quer mudar "status" da Seleção

A iminente chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira pode representar muito mais do que uma mudança no comando técnico. A contratação do italiano é vista como estratégica para manter a autoridade e a estabilidade do presidente Ednaldo Rodrigues, que enfrenta forte pressão judicial e política. Desde 2023, Ednaldo pretende trazer Ancelotti, mesmo que isso signifique esperar mais tempo do que o ideal para definir o novo técnico da Seleção.

A insistência pelo treinador de 65 anos se tornou um ponto central para o dirigente. Ele viu uma tentativa fracassar no fim de 2023, quando foi afastado da presidência por decisão judicial, o que fez o italiano renovar com o Real Madrid. Com o retorno de Ednaldo após uma liminar, a CBF precisou recorrer a Dorival Júnior. Agora, o presidente repete a estratégia, mesmo diante de incertezas.

Primeira passagem de Ancelotti

Liga dos Campeões da UEFA – 2013/14

Copa do Rei – 2013/14

Casemiro ainda era jovem e atuava com menos frequência, mas participou da campanha.

Segunda passagem de Ancelotti

La Liga – 2021/22

Liga dos Campeões da UEFA – 2021/22

Supercopa da Espanha – 2021/22

Supercopa da UEFA – 2022

Eles formaram uma das duplas mais vitoriosas da era recente do Real Madrid, com Casemiro sendo peça central no meio-campo sob o comando de Ancelotti.