Bayer Leverkusen escolhe substituto de Xabi Alonso

Com a saída de Xabi Alonso para o Real Madrid, o Bayer Leverkusen escolheu Cesc Fàbregas como substituto do espanhol à beira do gramado. Segundo o "Marca", o catalão é tratado como prioridade para comandar o clube alemão na próxima temporada.

Alvo do Bayer Leverkusen, Fàbregas é treinador do Como e foi eleito o melhor técnico do mês de abril do Campeonato Italiano. A equipe do ex-jogador espanhol ocupa a 10ª colocação do Calcio, mas não aspira vagas em competições europeias.

Diretor esportivo do Bayer Leverkusen, Fernando Carro entende que o perfil do Fàbregas se encaixa com o da equipe. O espanhol é visto como Xabi Alonso quando ganhou sua oportunidade no clube alemão por conta de seu estilo de jogo ofensivo, ambição e personalidade.

Apesar do interesse, a saída de Fàbregas do Como para o Bayer Leverkusen não é simples por três motivos. O ex-jogador é acionista do clube italiano, tem contrato até 2028 e possui uma relação de carinho por ter se aposentado com a camisa de sua atual equipe enquanto atleta.

Como foi a temporada de Fàbregas, alvo do Bayer Leverkusen?

Em 45 partidas disputadas com o Como, Fàbregas teve 12 vitórias, nove empates e 15 derrotas. Apesar dos números modestos, o alvo do Bayer Leverkusen conseguiu manter a equipe italiana na elite local e vem de uma sequência de cinco triunfos consecutivos.