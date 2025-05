Real Madrid traça planejamento para superar ingleses por zagueiro

Mirando reforçar o setor defensivo depois de temporada abaixo, o Real Madrid traça os melhores planos para contratar um novo zagueiro. Vendo William Saliba, do Arsenal, distante, os Blancos miram investir no jovem espanhol Dean Huijsen, do Bournemouth. Ao seu lado, porém, outros grandes querem contratá-lo, como o Liverpool, Chelsea, e o próprio time de Mikel Arteta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com uma multa rescisória de 50 milhões de libras (R$ 313 milhões), Huijsen vê o Real Madrid como destino favorito, disposto a ignorar qualquer proposta que venha de gigantes ingleses, abrindo mão, inclusive, de altas quantias financeiras. Os Blancos, que possuem menos dinheiro para investir, também teriam a opção de pagar o montante da cláusula de forma parcelada em três anos. A possibilidade foi confirmada pelo pai do jogador.

continua após a publicidade

A diretoria do Real Madrid já teve negociações diretas com o pai de Huijsen, que também é seu empresário. Não foi a primeira vez que as partes conversaram. Há alguns anos, houve um primeiro contato, mas sem sucesso. Agora, as tratativas são vistas com bons olhos pelos dois lados. Cresce, então, o sentimento de que o negócio será concretizado.

Mesmo avançado por Huijsen, o Real Madrid não tira outros nomes de zagueiros de sua lista de reforços. Além de Saliba, os Blancos também monitoram de perto a situação de Ibrahima Konaté, do Liverpool, que possui contrato até o meio do ano que vem. O modelo de negócio seria semelhante ao feito para adquirir Trent Alexander-Arnold, de forma gratuita, via pré-contrato.

continua após a publicidade

Dean Huijsen é um dos destaques da Premier League (Foto: Reprodução / Instagram)

➡️ Vini Jr no Real Madrid: o que o astro pode comprar com novo salário?

Quem é Dean Huijsen?

Atualmente com 20 anos, Dean Huijsen é espanhol e se destacou na temporada com a camisa do Bournemouth. Ao todo, foram 34 partidas pelos Cherries, contribuindo com três gols e uma assistência. Na décima colocação da Premier League com dois jogos para o fim, a equipe tem seu melhor desempenho desde 2016/17. Ele já foi convocado mais de uma vez pela seleção espanhola, o que lhe credenciou ainda mais para atuar em grandes da Europa.