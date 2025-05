A caminho do Real Madrid, Xabi Alonso anuncia saída do Bayer Leverkusen

A manhã desta sexta-feira (9) marcou o início do fim da passagem de Xabi Alonso pelo Bayer Leverkusen e o primeiro passo rumo ao seu futuro como técnico do Real Madrid. Como já havia antecipado o jornalista italiano Fabrizio Romano, Alonso é o nome favorito da diretoria merengue para substituir Carlo Ancelotti. Pouco depois da especulação, o clube alemão confirmou oficialmente que o treinador deixará o comando da equipe ao fim da temporada.

Ex-jogador do Real Madrid entre 2009 e 2014, Alonso deve assinar contrato de três anos com o clube espanhol e assumir o cargo antes mesmo da disputa do Mundial de Clubes. A expectativa é que a saída antecipada de Ancelotti facilite seu acerto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), visando a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Ao lado de Xabi, também devem desembarcar em Valdebebas o auxiliar técnico Sebas Parrilla e o preparador físico Alberto Encinas. O trio fez história em Leverkusen ao quebrar a hegemonia do Bayern de Munique e conquistar o primeiro título da Bundesliga da história do clube, além de uma possível dobradinha com a Copa da Alemanha.

Veja a fala de Xabi Alonso sobre sua saída

- Tenho uma enorme gratidão com o Bayer 04 Leverkusen, meus jogadores e comissão técnica, todos os funcionários do clube e, por último, mas não menos importante, a fantástica torcida. Nosso sucesso foi resultado de um extraordinário esforço coletivo [...] Este clube, que depositou uma confiança extraordinária em mim, realmente mereceu vencer o campeonato alemão pela primeira vez. Meus agradecimentos e carinho a todos que ajudaram a tornar este triunfo uma realidade, incluindo a conquista da Copa em Berlim [...] O Bayer 04 está pronto para o futuro. O caminho positivo continuará, e eu vou seguir acompanhando - disse o treinador espanhol.

Confira o comunicado oficial do Bayer Leverkusen

Depois de mais de dois anos e meio juntos, o Bayer 04 Leverkusen e o técnico Xabi Alonso irão seguir caminhos diferentes. Os campeões alemães de 2024, da Copa e da Supercopa, atenderam ao desejo do espanhol em rescindir o contrato, que era válido até julho de 2026, logo após o final desta temporada. O Bayer 04 irá anunciar um sucessor como técnico principal no devido tempo.

- Junto com Xabi Alonso escrevemos uma história de sucesso como nunca antes vista no futebol alemão, simplesmente vencendo a Bundesliga sem nenhuma derrota [...] Como treinador, ele sempre foi um embaixador excepcional, tanto para o nosso clube quanto para toda a Bundesliga. Somos muito gratos a Xabi Alonso por isso - disse Werner Wenning, presidente do Comitê de Acionistas do Bayer Leverkusen.

- Os sucessos alcançados sob a liderança de Xabi Alonso garantiram ao Bayer 04 um reconhecimento duradouro no mundo do futebol. Conquistar o troféu da Bundesliga de forma invicta para o Leverkusen, de forma invicta, assim como o título na Copa da Alemanha, a chegada à final da Liga Europa e a conquista da Supercopa, estamos muito orgulhosos disso - destacou Fernando Carro, CEO do Bayer Leverkusen.

- Estamos orgulhosos do grande progresso e da posição atual do clube, e desejamos a Xabi tudo de bom em seus projetos futuros. Tenho certeza de que nossos caminhos se cruzarão com mais frequência - disse Simon Rolfes, diretor esportivo do clube.