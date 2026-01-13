O Real Madrid anunciou na segunda-feira (12) a demissão de Xabi Alonso e, em seguida, confirmou o nome de Álvaro Arbeloa como seu substituto. Ex-comandante da equipe B do clube, o Castilla, ele assumirá como técnico principal fixo da equipe pelo restante da temporada 2025/26, diferente da expectativa de parte do público de que o cargo seria ocupado de forma interina. Assim, o Lance! apresenta um balanço da carreira do ex-jogador.

Jogador de grupo 🫂

A rápida decisão da diretoria merengue em anunciar a reposição de Alonso deveu-se à longa relação com Arbeloa, velho conhecido do presidente Florentino Pérez. Como jogador, ele começou no Real Zaragoza e, em seguida, ingressou na base do Madrid aos 18 anos. Promovido aos profissionais em 2002, inicialmente integrou o time C, onde permaneceu apenas uma temporada antes de ser promovido ao time B.

Para avançar ao próximo nível, Arbeloa precisou de mais tempo e permaneceu entre 2003 e 2006 no segundo escalão. Durante esse período, teve poucas oportunidades de atuar pelo time principal, e não se firmou: foram apenas quatro partidas. Diante da dificuldade de conseguir espaço na era dos Galácticos, decidiu deixar o clube em busca de mais oportunidades em campo.

Em 2006, assinou contrato com o Deportivo La Coruña, da primeira divisão espanhola, e disputou 21 partidas oficiais, sendo 18 como titular na liga. O desempenho despertou o interesse do Liverpool, da Premier League, que apostou no jogador de 23 anos a pedido do então técnico Rafa Benítez. Foi nos Reds que conheceu Xabi, com quem construiu amizade próxima e teve a trajetória entrelaçada por mais tempo. Após 89 partidas, com dois gols e seis assistências, retornou ao clube de coração em 24 de agosto de 2009.

O Madrid, naquela ocasião, apresentou quatro reforços para a temporada que estava prestes a começar, entre eles Alonso e Arbeloa. A dupla permaneceu junta por cinco anos no Santiago Bernabéu, período marcado pela conquista de títulos relevantes. Após trajetórias distintas ao longo dos anos, a história do clube voltou a aproximá-los em 2026.

No Real, o lateral-direito disputou 238 partidas, com seis gols e 15 assistências. Com as duas passagens, a primeira entre 2002 e 2005; e a segunda entre 2009 e 2016, contribuiu para a conquista de oito títulos (La Liga 2011/12; Copa do Rei 2010/11 e 2013/14; Supercopa de Espanha de 2012; Champions League de 2013/14 e 2015/16; Mundial de Clubes de 2014; e Supercopa da Europa de 2014). Apesar de nunca ter sido titular absoluto, consolidou-se como peça de confiança do elenco em um capítulo especial na história dos Merengues.

Álvaro Arbeloa, do Real Madrid, comemora o título da Champions League 2013/14 (Foto: Franck Fife/AFP)

Encerrou a carreira nos gramados pelo West Ham na temporada 2016/17, aos 34 anos, após 15 dedicados ao futebol profissional. Além da trajetória por clubes, integrou o período mais vitorioso da história da seleção espanhola entre 2008 e 2013, com as conquistas da Copa do Mundo de 2010 e dos títulos da Eurocopa em 2008 e 2012.

Liderança tranquila ⚪

Decidiu retornar ao futebol em 2020, ao integrar a comissão técnica das categorias de base do Real Madrid. O período de aprendizado na nova função durou cinco anos em times infantis e juvenis e, em 2025, assumiu o comando do Castilla, equipe da qual já havia feito parte como jogador, onde tudo começou. Em pouco tempo, no entanto, a ascensão foi ainda maior, com a chegada ao cargo de maior responsabilidade esportiva do clube.

Na base, conquistou o título da Liga Infantil A e foi promovido ao Cadete A (sub-16) e, posteriormente, ao Juvenil (sub-19). Nesse último grupo, alcançou a tríplice coroa na temporada 2022/23, com os títulos do Campeonato Espanhol da categoria, a Copa do Rei e a Champions League. Em 2024/25, venceu a La Liga novamente.

Engana-se, porém, quem acredita que sua passagem pelo time B tenha sido unânime, e os números registrados nas competições europeias sob o comando de Arbeloa ajudam a ilustrar esse contexto. Confira:

📊 Estatísticas da Equipe

Jogos disputados: 23

23 Vitórias / Empates / Derrotas: 12V — 3E — 8D

12V — 3E — 8D Aproveitamento: 56,5%

⚽ Ataque

Gols marcados: 30 Finalizações por gol: 7,6 Posse de bola média: 57,0%

🛡️ Defesa

Gols sofridos: 27 Jogos sem sofrer gol: 7 Finalizações para sofrer gol: 5,7

Segundo a imprensa espanhola, Arbeloa é considerado um "homem do clube", alguém que compreende profundamente tudo o que envolve o cargo de treinador do Real e que, na prática, também atua como porta-voz institucional, responsável em diversos momentos por transmitir mensagens oficiais da entidade. Além disso, construiu a reputação de uma figura de personalidade tranquila e conciliadora com os atletas, desde os tempos como jogador.

Álvaro deve fazer sua estreia à frente do Madrid já nesta quarta-feira (14), contra o Albacete, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rei, às 17h (de Brasília). Ele foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (13) e já realizou sua primeira atividade junto aos jogadores.

