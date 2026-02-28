menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (28/2/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/02/2026
06:00
Lucas Silva (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraLucas Silva em ação contra o Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A rodada desta sexta-feira (27) é marcada por jogos das principais ligas europeias, com destaque para Wolverhampton x Aston Villa no Campeonato Inglês, Porto x Arouca no Português e Strasbourg x Lens no Francês. No Brasil, atenção para as semifinais do Carioca e o quadrangular de descenso do Catarinense. Destaque para a 9ª rodada do Sul-Mato-Grossense disputada entre Operário e Bataguassu com transmissão ao vivo e com imagens do Lance!TV. ➡️Assista AO VIVO!

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 28 de fevereiro de 2026):

Campeonato Sul-Mato-Grossense

19h - Operário x Bataguassu - Lance!TV

➡️Assista AO VIVO

Campeonato Japonês

5h – V-Varen Nagasaki x Cerezo Osaka – Canal GOAT
2h* – Fagiano Okayama x Nagoya Grampus – Canal GOAT
*Jogo na madrugada de domingo (1º)

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

9h – Holstein Kiel x Elversberg – OneFootball
9h – Kaiserslautern x Paderborn – OneFootball
9h – Arminia Bielefeld x Hannover – OneFootball
16h30 – Greuther Fürth x Schalke 04 – Canal GOAT e OneFootball

continua após a publicidade

Campeonato Inglês

9h30 – Bournemouth x Sunderland – ESPN e Disney+
12h – Newcastle x Everton – Xsports e Disney+
12h – Burnley x Brentford – ESPN 4 e Disney+
12h – Liverpool x West Ham – Disney+
14h30 – Leeds x Manchester City – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

9h30 – Leicester x Norwich – ESPN 4 e Disney+
12h – Preston x Millwall – Disney+

Campeonato Uruguaio

9h45 – Albion x Racing – Disney+
17h – Danubio x Progreso – Disney+
20h – Central Español x Montevideo Wanderers – Disney+

Campeonato Espanhol

10h – Rayo Vallecano x Athletic Bilbao – ESPN 2 e Disney+
12h15 – Barcelona x Villarreal – ESPN e Disney+
14h30 – Mallorca x Real Sociedad – ESPN 2 e Disney+
17h – Oviedo x Atlético de Madrid – ESPN 4 e Disney+

continua após a publicidade

Campeonato Turco

10h – Kocaelispor x Besiktas – Disney+
14h – Galatasaray x Alanyaspor – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

10h – Red Star x Le Mans – SportyNet

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

10h – Erzgebirge Aue x Osnabrück – OneFootball
10h – Hansa Rostock x Rot-Weiss Essen – OneFootball
10h – Jahn Regensburg x Ulm – OneFootball
10h – Viktoria Colônia x Stuttgart II – OneFootball
10h – Wehen Wiesbaden x Ingolstadt – OneFootball
12h30 – Energie Cottbus x Verl – OneFootball

Campeonato Italiano

11h – Como x Lecce – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
14h – Hellas Verona x Napoli – CazéTV e Disney+
16h45 – Inter de Milão x Genoa – ESPN e Disney+

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

11h – Empoli x Cesena – OneFootball
11h – Modena x Padova – OneFootball
13h15 – Spezia x Reggiana – OneFootball
15h30 – Avellino x Juve Stabia – OneFootball

Campeonato Alemão

11h30 – Bayer Leverkusen x Mainz – CazéTV, Sportv e OneFootball
11h30 – Hoffenheim x St. Pauli – Canal GOAT e OneFootball
11h30 – Borussia Mönchengladbach x Union Berlin – OneFootball
11h30 – Werder Bremen x Heidenheim – OneFootball
14h30 – Borussia Dortmund x Bayern – Xsports, Canal GOAT e OneFootball

Lennart Karl comemorando gol pelo Bayern de Munique (Foto: Reprodução/X)
Lennart Karl comemorando gol pelo Bayern de Munique (Foto: Reprodução/X)

Campeonato Eslovaco

11h30 – Slovan Bratislava x Spartak Trnava – TV Green e OneFootball
11h30 – Zilina x Dunajská Streda – TV Green e OneFootball

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

14h30 – Granada x Málaga – Disney+
17h – Castellón x Racing Santander – Disney+

Campeonato Holandês

14h45 – Heracles x PSV – Disney+

Campeonato Português

15h – Nacional x Braga – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Saudita

16h – Al Fayha x Al Nassr – Canal GOAT
16h – Al Qadsiah x Al Taawoun – Canal GOAT

Campeonato Paranaense (Final)

16h – Operário-PR x Londrina – Ric TV e Canal GOAT

Campeonato Alagoano (Final)

16h – CRB x ASA – TV Pajuçara

Campeonato Goiano (Semifinal)

16h – Goiás x Anapolina – Record Goiás, Canal GOAT e TV Brasil Central

Campeonato Capixaba (Quartas)

16h – Rio Branco-ES x Porto Vitória – TV Vitória

Campeonato Sergipano

16h – Itabaiana x Confiança – TV Atalaia

Campeonato Candango

16h – Capital-DF x Gama – Record Brasília
16h – Brasiliense x Ceilândia – Metrópoles Esportes

Campeonato Amapaense

16h – Oratório x Santos-AP – TV Equinócio

Campeonato Catarinense (Semifinal Taça Asesc)

16h30 – Camboriú x Avaí – SportyNet

Major League Soccer (MLS)

16h30 – Chicago Fire x Montréal – Apple TV
16h30 – New York Red Bulls x New England Revolution – Apple TV
18h30 – Colorado Rapids x Portland Timbers – Apple TV
18h30 – Minnesota United x Cincinnati – Apple TV
21h30 – Real Salt Lake x Seattle Sounders – Apple TV
21h30 – San Jose Earthquakes x Atlanta United – Apple TV
22h30 – Dallas x Nashville – Apple TV
22h30 – Houston Dynamo x Los Angeles FC – Apple TV
22h30 – Sporting Kansas City x Columbus Crew – Apple TV
23h30 – Vancouver Whitecaps x Toronto – Apple TV
0h30* – Los Angeles Galaxy x Charlotte – Apple TV
*Jogo na madrugada de domingo (1º)

Campeonato Baiano (Semifinal)

17h – Bahia x Juazeirense – TV Brasil e TVE Bahia

Campeonato Paraibano (Semifinal)

17h – Sousa x Campinense – Canal GOAT

Campeonato Francês

17h05 – Le Havre x PSG – CazéTV

➡️ Clique para assistir na CazéTV

Campeonato Argentino

17h45 – Boca Juniors x Gimnasia de Mendoza – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Mineiro (Semifinal)

18h30 – Cruzeiro x Pouso Alegre – SportyNet e Premiere

Campeonato Carioca (Semifinal Taça Rio)

19h30 – Botafogo x Boavista – Sportv e Premiere

Campeonato Roraimense

19h30 (hora local) – Baré x River-RR – TV Imperial

Campeonato Mineiro (Semifinal Troféu Inconfidência)

20h – URT x Tombense – SportyNet

Campeonato Mexicano

20h – Atlético San Luis x Puebla – Disney+
22h05 – Monterrey x Cruz Azul – SportyNet
0h10* – América x Tigres – SportyNet
*Jogo na madrugada de domingo (1º)

Campeonato Paulista (Semifinal)

20h30 – Novorizontino x Corinthians – Record, CazéTV, TNT e HBO Max

➡️ Clique para assistir na HBO Max

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias