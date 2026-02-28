Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (28/2/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A rodada desta sexta-feira (27) é marcada por jogos das principais ligas europeias, com destaque para Wolverhampton x Aston Villa no Campeonato Inglês, Porto x Arouca no Português e Strasbourg x Lens no Francês. No Brasil, atenção para as semifinais do Carioca e o quadrangular de descenso do Catarinense. Destaque para a 9ª rodada do Sul-Mato-Grossense disputada entre Operário e Bataguassu com transmissão ao vivo e com imagens do Lance!TV. ➡️Assista AO VIVO!
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 28 de fevereiro de 2026):
Campeonato Sul-Mato-Grossense
19h - Operário x Bataguassu - Lance!TV
Campeonato Japonês
5h – V-Varen Nagasaki x Cerezo Osaka – Canal GOAT
2h* – Fagiano Okayama x Nagoya Grampus – Canal GOAT
*Jogo na madrugada de domingo (1º)
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
9h – Holstein Kiel x Elversberg – OneFootball
9h – Kaiserslautern x Paderborn – OneFootball
9h – Arminia Bielefeld x Hannover – OneFootball
16h30 – Greuther Fürth x Schalke 04 – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Inglês
9h30 – Bournemouth x Sunderland – ESPN e Disney+
12h – Newcastle x Everton – Xsports e Disney+
12h – Burnley x Brentford – ESPN 4 e Disney+
12h – Liverpool x West Ham – Disney+
14h30 – Leeds x Manchester City – ESPN e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
9h30 – Leicester x Norwich – ESPN 4 e Disney+
12h – Preston x Millwall – Disney+
Campeonato Uruguaio
9h45 – Albion x Racing – Disney+
17h – Danubio x Progreso – Disney+
20h – Central Español x Montevideo Wanderers – Disney+
Campeonato Espanhol
10h – Rayo Vallecano x Athletic Bilbao – ESPN 2 e Disney+
12h15 – Barcelona x Villarreal – ESPN e Disney+
14h30 – Mallorca x Real Sociedad – ESPN 2 e Disney+
17h – Oviedo x Atlético de Madrid – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Turco
10h – Kocaelispor x Besiktas – Disney+
14h – Galatasaray x Alanyaspor – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
10h – Red Star x Le Mans – SportyNet
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
10h – Erzgebirge Aue x Osnabrück – OneFootball
10h – Hansa Rostock x Rot-Weiss Essen – OneFootball
10h – Jahn Regensburg x Ulm – OneFootball
10h – Viktoria Colônia x Stuttgart II – OneFootball
10h – Wehen Wiesbaden x Ingolstadt – OneFootball
12h30 – Energie Cottbus x Verl – OneFootball
Campeonato Italiano
11h – Como x Lecce – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
14h – Hellas Verona x Napoli – CazéTV e Disney+
16h45 – Inter de Milão x Genoa – ESPN e Disney+
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
11h – Empoli x Cesena – OneFootball
11h – Modena x Padova – OneFootball
13h15 – Spezia x Reggiana – OneFootball
15h30 – Avellino x Juve Stabia – OneFootball
Campeonato Alemão
11h30 – Bayer Leverkusen x Mainz – CazéTV, Sportv e OneFootball
11h30 – Hoffenheim x St. Pauli – Canal GOAT e OneFootball
11h30 – Borussia Mönchengladbach x Union Berlin – OneFootball
11h30 – Werder Bremen x Heidenheim – OneFootball
14h30 – Borussia Dortmund x Bayern – Xsports, Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Eslovaco
11h30 – Slovan Bratislava x Spartak Trnava – TV Green e OneFootball
11h30 – Zilina x Dunajská Streda – TV Green e OneFootball
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
14h30 – Granada x Málaga – Disney+
17h – Castellón x Racing Santander – Disney+
Campeonato Holandês
14h45 – Heracles x PSV – Disney+
Campeonato Português
15h – Nacional x Braga – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Saudita
16h – Al Fayha x Al Nassr – Canal GOAT
16h – Al Qadsiah x Al Taawoun – Canal GOAT
Campeonato Paranaense (Final)
16h – Operário-PR x Londrina – Ric TV e Canal GOAT
Campeonato Alagoano (Final)
16h – CRB x ASA – TV Pajuçara
Campeonato Goiano (Semifinal)
16h – Goiás x Anapolina – Record Goiás, Canal GOAT e TV Brasil Central
Campeonato Capixaba (Quartas)
16h – Rio Branco-ES x Porto Vitória – TV Vitória
Campeonato Sergipano
16h – Itabaiana x Confiança – TV Atalaia
Campeonato Candango
16h – Capital-DF x Gama – Record Brasília
16h – Brasiliense x Ceilândia – Metrópoles Esportes
Campeonato Amapaense
16h – Oratório x Santos-AP – TV Equinócio
Campeonato Catarinense (Semifinal Taça Asesc)
16h30 – Camboriú x Avaí – SportyNet
Major League Soccer (MLS)
16h30 – Chicago Fire x Montréal – Apple TV
16h30 – New York Red Bulls x New England Revolution – Apple TV
18h30 – Colorado Rapids x Portland Timbers – Apple TV
18h30 – Minnesota United x Cincinnati – Apple TV
21h30 – Real Salt Lake x Seattle Sounders – Apple TV
21h30 – San Jose Earthquakes x Atlanta United – Apple TV
22h30 – Dallas x Nashville – Apple TV
22h30 – Houston Dynamo x Los Angeles FC – Apple TV
22h30 – Sporting Kansas City x Columbus Crew – Apple TV
23h30 – Vancouver Whitecaps x Toronto – Apple TV
0h30* – Los Angeles Galaxy x Charlotte – Apple TV
*Jogo na madrugada de domingo (1º)
Campeonato Baiano (Semifinal)
17h – Bahia x Juazeirense – TV Brasil e TVE Bahia
Campeonato Paraibano (Semifinal)
17h – Sousa x Campinense – Canal GOAT
Campeonato Francês
17h05 – Le Havre x PSG – CazéTV
Campeonato Argentino
17h45 – Boca Juniors x Gimnasia de Mendoza – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Mineiro (Semifinal)
18h30 – Cruzeiro x Pouso Alegre – SportyNet e Premiere
Campeonato Carioca (Semifinal Taça Rio)
19h30 – Botafogo x Boavista – Sportv e Premiere
Campeonato Roraimense
19h30 (hora local) – Baré x River-RR – TV Imperial
Campeonato Mineiro (Semifinal Troféu Inconfidência)
20h – URT x Tombense – SportyNet
Campeonato Mexicano
20h – Atlético San Luis x Puebla – Disney+
22h05 – Monterrey x Cruz Azul – SportyNet
0h10* – América x Tigres – SportyNet
*Jogo na madrugada de domingo (1º)
Campeonato Paulista (Semifinal)
20h30 – Novorizontino x Corinthians – Record, CazéTV, TNT e HBO Max
