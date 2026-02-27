Cria do Flamengo decide jogo na Europa e torcedores reagem: 'Melhor da liga'

Um jogador formado nas categorias de base do Flamengo decidiu um jogo na Premier League, nesta sexta-feira (27), e enlouqueceu torcedores europeus. O duelo foi válido pela 28° rodada da liga mais competitiva do futebol mundial.

Com gol de João Gomes, cria do Flamengo, o Wolverhampton venceu o Aston Villa pelo Campeonato Inglês. Aos 15 minutos do segundo tempo, o volante acertou um belo chute para abrir o placar contra o terceiro colocado. No último lance, Rodrigo Gomes fechou a conta.

Nas redes sociais, o cria do Flamengo foi extremamente elogiado pelo gol e pela atuação no duelo da Premier League. Vale destacar que esse foi o primeiro tento do volante na temporada. Veja o lance e os comentários abaixo:

João Gomes, ex-Flamengo e hoje no Wolves, comemora gol contra o Tottenham (Foto: Divulgação / Wolves)

Veja reação dos europeus com o gol do cria do Flamengo

Tradução sobre o volante brasileiro: Que finalização decente do Gomes

Tradução sobre o cria do Flamengo: João Gomes lançou um foguete contra o Aston Villa. Ele é o melhor volante da Premier League agora?

Tradução sobre o jovem brasileiro: A Premier League é imprevisível. Muito feliz pelos Wolves e por João Gomes, e Mané é um craque incrível.

Tradução sobre o jogador formado no Flamengo: O United deveria tentar a contratação de João Gomes quando o Wolves sair down... e de José Sá como reserva para Lammens. Alao Mané e H Bueno parecem boas opções. Há algumas boas ofertas para aproveitar no verão. Gosto do Rayan e do Kroupi de Bournemouth.

