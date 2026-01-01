É craque ou só mídia? Lance! revisita os jogadores analisados em 2025

Ao longo de 2025, o Lance! analisou 22 jogadores de diferentes ligas do futebol internacional para responder a uma pergunta que movimenta debates entre torcedores e fãs: afinal, é craque ou só mídia? A avaliação levou em conta fatores como valor de mercado, contexto competitivo, rendimento em campo, impacto em jogos grandes, talento técnico, consistência e peso midiático. Confira a retrospectiva com os "craques" e "mídias" deste ano.

Os eleitos "Só mídia"

Marcus Rashford - Barcelona/Inglaterra

Rashford sempre foi um jogador útil, mas nunca atingiu o patamar que seu valor de mercado sugeriu. Inflacionado pelo contexto inglês e pela Premier League, o atacante é bom — mas superestimado. Falta impacto decisivo e protagonismo de elite.

Rashford em ação contra o Newcastle, pela Champions League (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Benjamin Sesko - Manchester United/Eslovênia

Apesar de reunir características valorizadas no mercado, como força física e velocidade, o esloveno ainda não construiu trajetória que justifique cifras tão altas. Falta experiência e regularidade em alto nível.

Benjamin Sesko em apresentação pelo Manchester United (Foto: Divulgação/Manchester United)

Ousmane Dembélé - PSG/França

O prêmio da Bola de Ouro após a grande temporada pelo PSG e o protagonismo no título da Champions impulsionaram sua imagem, mas a carreira irregular, marcada por lesões e oscilações, impede que seja tratado como craque geracional.

Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro (Foto: Divulgação/France Football)

Viktor Gyökeres - Arsenal/Suécia

Explodiu tardiamente e teve forte valorização, mas ainda não provou seu valor em uma liga de elite como a Premier League. O preço pago supera, por enquanto, o que entrega.

Viktor Gyökeres comemora gol do Arsenal contra o Leeds United, pela Premier League (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

Darwin Núñez - Al-Hilal/Uruguai

Potência física e intensidade nunca faltaram, mas eficiência e tomada de decisão sempre foram problemas. A saída precoce do futebol europeu de elite reforça a percepção de frustração esportiva.

Darwin Núñez anunciado como reforço do Al-Hilal para a temporada (Foto: Divulgação)

Bukayo Saka - Arsenal/Inglaterra

Talento inegável e símbolo da reconstrução do Arsenal, mas o valor de mercado o coloca em uma prateleira que ainda não corresponde a títulos ou atuações históricas em decisões.

Bukayo Saka, destaque do Arsenal na temporada 2024-25 (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Lautaro Martínez - Inter de Milão/Argentina

Jogador completo e extremamente útil, mas distante do imaginário clássico de "craque". Brilha pela regularidade, não pelo brilho técnico extraordinário.

Lautaro Martínez aquece antes de Inter de Milão x Liverpool (Foto: Marco Bertorello / AFP)

Rafael Leão - Milan/Portugal

Explosivo, carismático e decisivo em momentos pontuais, porém irregular. Falta constância e impacto contínuo em jogos grandes para se firmar como craque.

Rafael Leão em ação pelo Milan, contra a Juventus (Foto: AFP)

Dani Olmo - Barcelona/Espanha

Técnico, inteligente e vencedor, mas mais coadjuvante do que protagonista. Seu teto parece já conhecido.

Dani Olmo em partida pelo Barcelona (Foto: Marc Graupera / Barcelona)

Eberechi Eze - Arsenal/Inglaterra

Bom jogador, em clara evolução, mas ainda sem lastro competitivo suficiente para ser considerado craque no cenário europeu.

Eberechi Eze marcou três na goleada do Arsenal sobre o Tottenham na Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Os eleitos "Craque"

Alexander Isak - Liverpool/Suécia

Combina técnica, físico e regularidade. O preço é alto, mas condizente com o que entregou dentro de campo até aqui.

Isak se tornou a contratação mais cara da Premier League (Foto: Divulgação/Liverpool)

Kylian Mbappé - Real Madrid/França

Um fenômeno geracional. Goleador histórico, decisivo em Copas do Mundo e protagonista em clubes gigantes. Craque incontestável.

Mbappé comemorando o gol marcado no jogo entre Real Madrid e Athletic Bilbao (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Florian Wirtz - Liverpool/Alemanha

Mesmo ainda em adaptação, reúne talento, inteligência e currículo para figurar entre os grandes do futebol mundial.

Wirtz comemora primeiro gol marcado pelo Liverpool na vitória sobre o Wolverhampton, pela Premier League (Foto: Oli Scarff/AFP)

Michael Olise - Bayern de Munique/França

Versátil, técnico e decisivo desde a chegada ao Bayern de Munique. Não sentiu o peso da camisa e entrega em alto nível.

Comemoração de Olise contra o Boca Juniors, no Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/ X)

Julián Álvarez - Atlético de Madrid/Argentina

Craque do futebol moderno: polivalente, intenso e taticamente brilhante. Impacta o jogo de múltiplas formas.

Julián Alvarez comemora gol na goleada do Atletico de Madrid sobre o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol (foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Khvicha Kvaratskhelia - PSG/Geórgia

Criativo, imprevisível e completo. Une talento técnico, força física e personalidade competitiva.

Kvaratschelia comemora gol do PSG contra o Flamengo na final do Mundial (Foto: Divulgação/PSG)

Bruno Fernandes - Manchester United/Portugal

Produção ofensiva absurda, liderança e constância mesmo em um clube instável. Craque pela resiliência e impacto.

Bruno Fernandes é o capitão do Manchester United (Foto: Divulgação/Manchester United)

Gianluigi Donnarumma - Manchester City/Itália

Um dos maiores goleiros da geração. Craque na posição, ainda que desafie sistemas que exigem jogo com os pés. Hoje vive um contexto de adaptação sob o comando de Guardiola.

Donnarumma em ação pela Itália nas Eliminatórias Europeias (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

Trent Alexander-Arnold - Real Madrid/Inglaterra

Lateral que redefine a posição pelo impacto ofensivo. Mesmo com limitações defensivas, é craque.

Alexander-Arnold na apresentação pelo Real Madrid (Foto: Reprodução)

Paul Pogba - Monaco/França

Carreira irregular, mas talento raro. Quando saudável, é dominante e diferencial.

Paul Pogba em apresentação no Monaco (Foto: Frederic Dides/AFP)

Mohamed Salah - Liverpool/Egito

Regularidade histórica, números de elite e protagonismo constante. Craque indiscutível.

Salah aplaudindo após vitória do Liverpool sobre o Real Madrid (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Achraf Hakimi - PSG/Marrocos

Referência absoluta na lateral-direita. Craque da posição, com impacto físico, tático e ofensivo.

Hakimi em ação pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

