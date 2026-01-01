É craque ou só mídia? Lance! revisita os jogadores analisados em 2025
Confira os eleitos "craque" ou "só mídia" deste ano
Ao longo de 2025, o Lance! analisou 22 jogadores de diferentes ligas do futebol internacional para responder a uma pergunta que movimenta debates entre torcedores e fãs: afinal, é craque ou só mídia? A avaliação levou em conta fatores como valor de mercado, contexto competitivo, rendimento em campo, impacto em jogos grandes, talento técnico, consistência e peso midiático. Confira a retrospectiva com os "craques" e "mídias" deste ano.
Os eleitos "Só mídia"
Marcus Rashford - Barcelona/Inglaterra
Rashford sempre foi um jogador útil, mas nunca atingiu o patamar que seu valor de mercado sugeriu. Inflacionado pelo contexto inglês e pela Premier League, o atacante é bom — mas superestimado. Falta impacto decisivo e protagonismo de elite.
Benjamin Sesko - Manchester United/Eslovênia
Apesar de reunir características valorizadas no mercado, como força física e velocidade, o esloveno ainda não construiu trajetória que justifique cifras tão altas. Falta experiência e regularidade em alto nível.
Ousmane Dembélé - PSG/França
O prêmio da Bola de Ouro após a grande temporada pelo PSG e o protagonismo no título da Champions impulsionaram sua imagem, mas a carreira irregular, marcada por lesões e oscilações, impede que seja tratado como craque geracional.
Viktor Gyökeres - Arsenal/Suécia
Explodiu tardiamente e teve forte valorização, mas ainda não provou seu valor em uma liga de elite como a Premier League. O preço pago supera, por enquanto, o que entrega.
Darwin Núñez - Al-Hilal/Uruguai
Potência física e intensidade nunca faltaram, mas eficiência e tomada de decisão sempre foram problemas. A saída precoce do futebol europeu de elite reforça a percepção de frustração esportiva.
Bukayo Saka - Arsenal/Inglaterra
Talento inegável e símbolo da reconstrução do Arsenal, mas o valor de mercado o coloca em uma prateleira que ainda não corresponde a títulos ou atuações históricas em decisões.
Lautaro Martínez - Inter de Milão/Argentina
Jogador completo e extremamente útil, mas distante do imaginário clássico de "craque". Brilha pela regularidade, não pelo brilho técnico extraordinário.
Rafael Leão - Milan/Portugal
Explosivo, carismático e decisivo em momentos pontuais, porém irregular. Falta constância e impacto contínuo em jogos grandes para se firmar como craque.
Dani Olmo - Barcelona/Espanha
Técnico, inteligente e vencedor, mas mais coadjuvante do que protagonista. Seu teto parece já conhecido.
Eberechi Eze - Arsenal/Inglaterra
Bom jogador, em clara evolução, mas ainda sem lastro competitivo suficiente para ser considerado craque no cenário europeu.
Os eleitos "Craque"
Alexander Isak - Liverpool/Suécia
Combina técnica, físico e regularidade. O preço é alto, mas condizente com o que entregou dentro de campo até aqui.
Kylian Mbappé - Real Madrid/França
Um fenômeno geracional. Goleador histórico, decisivo em Copas do Mundo e protagonista em clubes gigantes. Craque incontestável.
Florian Wirtz - Liverpool/Alemanha
Mesmo ainda em adaptação, reúne talento, inteligência e currículo para figurar entre os grandes do futebol mundial.
Michael Olise - Bayern de Munique/França
Versátil, técnico e decisivo desde a chegada ao Bayern de Munique. Não sentiu o peso da camisa e entrega em alto nível.
Julián Álvarez - Atlético de Madrid/Argentina
Craque do futebol moderno: polivalente, intenso e taticamente brilhante. Impacta o jogo de múltiplas formas.
Khvicha Kvaratskhelia - PSG/Geórgia
Criativo, imprevisível e completo. Une talento técnico, força física e personalidade competitiva.
Bruno Fernandes - Manchester United/Portugal
Produção ofensiva absurda, liderança e constância mesmo em um clube instável. Craque pela resiliência e impacto.
Gianluigi Donnarumma - Manchester City/Itália
Um dos maiores goleiros da geração. Craque na posição, ainda que desafie sistemas que exigem jogo com os pés. Hoje vive um contexto de adaptação sob o comando de Guardiola.
Trent Alexander-Arnold - Real Madrid/Inglaterra
Lateral que redefine a posição pelo impacto ofensivo. Mesmo com limitações defensivas, é craque.
Paul Pogba - Monaco/França
Carreira irregular, mas talento raro. Quando saudável, é dominante e diferencial.
Mohamed Salah - Liverpool/Egito
Regularidade histórica, números de elite e protagonismo constante. Craque indiscutível.
Achraf Hakimi - PSG/Marrocos
Referência absoluta na lateral-direita. Craque da posição, com impacto físico, tático e ofensivo.
