Europeus reagem à atuação de Neymar pelo Santos: 'Algo que não se vê'

Neymar marcou duas vezes no duelo entre Santos e Vasco, na noite desta quinta-feira (26), e garantiu a vitória do Peixe no Campeonato Brasileiro por 2 a 1. Nas redes sociais, muitos europeus reagiram ao segundo gol marcado pelo craque brasileiro.

Com dois gols marcados na vitória do Santos, Neymar passou a integrar o seleto grupo dos dez maiores artilheiros da história do clube. Com 152 gols em 262 jogos com a camisa santista, além de 70 assistências, o camisa 10 vive sua segunda passagem pelo Peixe.

Nas redes sociais, muitos europeus foram à loucura com o gol de Neymar pelo Santos. A maioria deles aproveitou para pedir que o astro fosse convocado para a Copa do Mundo de 2026. Veja o golaço e a reação estrangeira abaixo:

Neymar em Santos x Vasco (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/GazetaPress)

Veja golaço de Neymar pelo Santos e reação dos europeus

Tradução sobre Neymar após gol no Santos: Se ele priorizasse a saúde, poderia ajudar na Copa do Mundo

Tradução sobre o astro brasileiro: Além disso, a maneira como ele lê o jogo, quando, em vez de confrontar os dois defensores em um duelo aéreo físico (o que torna o resultado positivo praticamente impossível), ele recua e se coloca em uma posição que pode levá-lo à grandeza. Isso não é algo que se vê todos os dias. O último brasileiro de que me lembro com essa mentalidade foi o Ronaldo (talvez o Kaká no auge da sua carreira).

Tradução sobre Neymar no Santos: Neymar tem que ir para a Copa do Mundo, por favor. O Brasil sem Neymar será chato de assistir. Rezo para que ele se mantenha em plena saúde.

Tradução sobre o craque da Vila Belmiro: Neymar Jr. marcou duas vezes pelo Santos, dando ao time sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Esse segundo gol foi maravilhoso - a jornada de Neymar rumo à Copa do Mundo começa agora.

