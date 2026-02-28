Olho no Lance!: Der Klassiker e Endrick em campo; veja cinco jogos para assistir
Premier League, Ligue 1, La Liga e Campeonato Italiano são destaques do fim de semana
Fim de semana, folga e futebol internacional formam um trio imbatível para quem quer aproveitar o descanso. E sabendo disso, o Lance! apresenta os cinco principais jogos deste sábado (28) e domingo (1º) para acompanhar do sofá de casa. Com Endrick disputando seu primeiro grande clássico com a camisa do Lyon e o tradicional "Der Klassiker" na Alemanha, confira, no quadro Olho no Lance!, os melhores confrontos do fim de semana.
🔴🔵 Barcelona⚔️ Villarreal 🟡🟡
Buscando se isolar na liderança de La Liga, o Barcelona terá um grande desafio pela frente. Isso porque enfrenta o Villarreal, que vive grande fase no Campeonato Espanhol e ocupa a terceira colocação na tabela. Com esse cenário, o confronto promete ser animado, truncado e tenso – tudo o que o torcedor gosta para agitar o sábado. O duelo acontece neste sábado (28), às 12h15 (de Brasília), pela 26ª rodada. ➡️ Assista ao jogo no Disney+
🟡⚫ Borussia Dortmund ⚔️ Bayern de Munique 🔴🔴
O grande clássico da Alemanha terá mais um capítulo neste fim de semana. O confronto coloca frente a frente duas histórias diferentes, mas estranhamente parecidas no Campeonato Alemão. De um lado, o rolo compressor bávaro: o Bayern de Munique é líder absoluto da Bundesliga, soma 19 vitórias e apenas uma derrota, com 12 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund. Do outro, os aurinegros têm a missão de cortar essa diferença. A equipe faz uma grande competição, mas ainda está longe dos bávaros. Assim como o rival, soma apenas uma derrota no torneio, mas os 12 pontos de distância incomodam. O jogo acontece neste sábado (28), às 14h30 (de Brasília), pela 24ª rodada. ➡️ Assista ao jogo no Disney+
⚪🔴 Arsenal⚔️ Chelsea 🔵🔵
Em um grande clássico do norte de Londres, Arsenal e Chelsea agitam o futebol europeu em uma batalha de gigantes do "Big Six". No norte da cidade, os Gunners buscam mais uma vitória para dar mais um passo rumo ao título. Já os Blues tentam retomar a boa fase e colar no G-4 da Premier League. O duelo, válido pela 28ª rodada, acontece neste domingo (1º), às 13h30. ➡️ Assista ao jogo no Disney+
🟠🔴 Roma ⚔️ Juventus ⚫⚫
Em outro duelo de gigantes nacionais, Roma e Juventus agitam o futebol italiano em um clássico da Velha Bota. Com ambas as equipes no G-5, a luta por três pontos significa a consolidação na briga por uma vaga na Champions League. A Roma, do ex-Flamengo Wesley, está em vantagem, na quarta colocação, enquanto a Velha Senhora aparece logo atrás, na quinta posição. O confronto acontece pela 27ª rodada, no domingo (1º), às 16h45 (de Brasília). ➡️ Assista ao jogo no Disney+
🔵🔵 Marseille ⚔️ Lyon 🔵🔴
Partindo para a França, temos o "Choc des Olympiques", o clássico entre Olympique de Marseille e Lyon. O duelo coloca frente a frente o terceiro e o quarto colocados da Ligue 1. O Lyon vinha em grande fase, com Endrick como grande nome do time, mas tropeçou na última rodada justamente contra o Marseille, que vem logo atrás e também sonha com uma vaga na Champions League. A bola rola neste domingo (1º), às 16h45 (de Brasília). ➡️ Assista ao jogo na CazéTV/Prime Video
