Onde Assistir

Albacete x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Rei

Confira todas as informações do duelo válido pela Copa do Rei

Avatar
Lance!
Albacete (ESP)
Dia 13/01/2026
13:41
(Foto: Arte/Lance!)
(Foto: Arte/Lance!)
Albacete e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (14), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Carlos Belmonte, em Albacete (ESP), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

ALB
Real Madrid-escudo-onde-assistir
REA
Oitavas de final
Copa do Rei
Data e Hora
Quarta-feira, 7 de janeiro, às 17h (Brasília)
Local
Estádio Carlos Belmonte, em Albacete (ESP)
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir

O Albacete celebra seu retorno à Copa do Rei após ficar de fora na última temporada, buscando apagar a má impressão de sua participação anterior (2023/24), quando foi eliminado precocemente na primeira fase. A equipe entra em campo tentando reviver os dias de glória de 1994/95, temporada em que alcançou as semifinais, seu melhor desempenho histórico, para tentar surpreender o gigante da capital.

O Real Madrid estreia na competição com o objetivo claro de chegar à sua segunda final consecutiva e encerrar um jejum de duas temporadas sem levantar este troféu. No entanto, os Merengues chegam "mordidos" para o confronto após a dolorosa derrota por 3 a 2 para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, onde nem mesmo os gols de Vini Jr e Gonzalo foram suficientes para evitar o vice-campeonato.

Tudo sobre o jogo entre Albacete x Real Madrid pela Copa do Rei (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Albacete x Real Madrid
Copa do Rei
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Carlos Belmonte, em Albacete (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ 
🟨 Arbitragem: -
📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Albacete (Técnico: Alberto González):
Marino; Gámez, Vallejo, Neva, Gómez; Rodríguez, Ale Meléndez, Lazo, Valverde; Medina, Betancor.

Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa):
Lunin; Carvajal, Asencio, Alaba (Huijsen), Fran García; Arda Güler, Ceballos, Bellingham; Vinícius Júnior, Mastantuono (Rodrygo) e Gonzalo García.

Álvaro Arbeloa fará sua estreia no comando do Real Madrid contra o Albacete (Foto: Divulgação/X)
Álvaro Arbeloa fará sua estreia no comando do Real Madrid contra o Albacete (Foto: Divulgação/X)

