Aos 37 anos, o atacante Diego Costa, multicampeão no futebol europeu e com passagens importante por clubes brasileiros, anunciou sua aposentadoria do futebol. Ele não atuava desde dezembro de 2024, quando disputou a temporada pelo Grêmio.

Nascido em Lagarto, no Sergipe, e naturalizado espanhol, Diego Costa acumulou passagens de destaque por clubes com Atlético de Madrid, da Espanha, e Chelsea, da Inglaterra. O jogador disputou duas edições de Copa do Mundo, em 2014 e 2018.

— Já tem um tempo que me aposentei. Meu agente procurava alguma coisa ou outra, mas minha gana de seguir jogando acabou — disse Diego, em entrevista ao podcast "El camino de Mario", apresentado por Mario Suárez, ex-companheiro nos tempos de Atlético de Madrid.

Diego Costa disputou as Copas de 2014 e 2018 (Foto: AFP)

Carreira de Diego Costa

Sua trajetória como jogador profissional durou cerca de 18 anos e foi marcada por uma personalidade forte, jeito controverso e muitos títulos. Na Europa, Diego Costa conquistou muitos tiútlos. Pelo Chelsea, foram duas edições de Premier League (2014/2015 e 2016/2017) e uma Copa da Liga (2015).

Já pelo Atlético de Madrid, foram duas LaLiga (2013/2014 e 2020/2021), três Supercopa da Uefa (2010/2011, 2012/2013 e 2018/2019), uma Liga Europa (2017/2018a e uma Copa da Espanha (2012/2013). Pelos colchoneros, o jogador teve três passagens e este foi o clube de destaque, com 215 jogos e 84 gols.

Em sua volta ao Brasil, o centroavante goleador jogou no Atlético-MG, onde foi campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil em 2021. Ele ainda passou pelo Botafogo em 2023, depois de breve passagem pelo Wolverhampton, da Inglaterra, e fez sua última aparição como profissional pelo Grêmio, em 2024.

