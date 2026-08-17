Atuação de Neymar contra o Vasco ganha destaque na Europa com rivalidade e 'regra anticera'
Camisa 10 precisou ficar um minuto fora da partida por conta da nova regra anticera
A imprensa internacional repercutiu a atuação de Neymar na vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro. Em matéria publicada pelo jornal espanhol AS, o atacante foi apontado como protagonista do confronto por dois motivos: a rivalidade reacendida com o volante Thiago Mendes e o fato de ter sido "vítima" de uma das novas regras anticera implementadas no futebol brasileiro após a Copa do Mundo.
Segundo a publicação do veículo espanhol, Neymar parece causar polêmica em quase todas as partidas, e o duelo contra o Cruz-Maltino não foi exceção. A tensão entre as equipes, que buscavam o resultado para sair da zona de rebaixamento, começou antes mesmo do apito inicial.
Reencontro tenso da época da França
Os europeus deram destaque à recusa de Thiago Mendes, capitão do Vasco, em cumprimentar Neymar durante o sorteio da moeda com a arbitragem. O jornal relembrou que a desavença entre os dois vem dos tempos em que atuavam no futebol francês, quando Mendes defendia o Lyon e Neymar era a estrela do Paris Saint-Germain.
Na Ligue 1, o volante acabou expulso após uma entrada dura no camisa 10 e, desde então, sempre acusou o atacante de simular jogadas. Essa rivalidade histórica se estendeu ao gramado do Brasileirão, provocando trocas de farpas ao longo do jogo e uma colisão de cabeça entre os dois atletas em uma disputa de bola, sem que o lance evoluísse para maiores confusões.
A cena inédita com a nova regra do futebol brasileiro
O grande ponto de repercussão do jornal espanhol foi a aplicação inédita da nova regra anticera, que fez com que o capitão do Santos tivesse que deixar o gramado por um minuto.
Durante o confronto, o goleiro santista Gabriel Brazão solicitou atendimento médico, mas o árbitro Lucas Casagrande interpretou o pedido como uma simples tática para gastar tempo. Em estrita observância ao novo protocolo adotado no Brasil, a arbitragem determinou que um jogador de linha deixasse o campo por um minuto após o reinício do jogo caso o goleiro force uma paralisação sem lesão justificável.
Como o técnico do Santos, Cuca, não indicou qual atleta cumpriria a penalidade temporária dentro do prazo, a regra estabeleceu que a obrigação recaísse sobre o capitão da equipe. Com isso, o jornal destacou a cena inusitada de Neymar deixando o gramado e aguardando na linha lateral antes de ter sua reentrada autorizada.
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