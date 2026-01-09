O Manchester City , da Inglaterra, entrou em contato com a Roma, da Itália, para tratar da contratação de Wesley França, de 22 anos, jogador revelado pelo Flamengo. A informação, que já repercutia na imprensa inglesa, foi confirmada pelo jornalista Cahê Mota, do "Ge".

Wesley chegou ao futebol europeu em julho de 2025, aos 21 anos, contratado pela Roma por 25 milhões de euros (R$ 163 milhões), valor pago ao Flamengo e que representou a sexta maior compra da janela no futebol italiano. A transação, aliás, pode render mais 5 milhões de euros aos rubro-negros dependendo de metas coletivas dos Giallorossi ao término da temporada.

Titular em 19 das 21 partidas disputadas pelo clube, o brasileiro marcou gols decisivos nas vitórias sobre Bologna, Cremonese e Como, desempenho considerado suficiente para atrair a atenção do futebol europeu como um dos laterais mais promissores do continente. Os italianos, por conta disso, não consideram a venda do jogador antes da Copa do Mundo de 2026.

O destaque não está apenas pelas exibições pela lateral direita, sua posição de origem, mas também pela versatilidade para atuar pela esquerda e como ala, função exercida por opção do técnico Gian Piero Gasperini nesta primeira metade da temporada. Na Seleção Brasileira, desde a estreia em 2025, o jogador soma mais quatro convocações, totalizando cinco partidas, duas sob o comando de Dorival Júnior e três com Carlo Ancelotti.

💰 Premier League 🤝 Wesley ❓

A qualidade de Wesley ganhou projeção internacional após sua passagem pelo Flamengo entre 2021 e 2025, período em que somou 136 atuações, com quatro gols e seis assistências, desempenho que já despertava o interesse de clubes ingleses antes de sua transferência para a Itália. Segundo o site "TEAMtalk", Tottenham, Newcastle e Manchester City acompanhavam o atleta desde então e mantiveram o interesse após o impacto causado por ele no País da Bota.

Wesley, da Roma, celebra gol durante a partida contra o Bologna, pela Serie A 2025/26 (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

De acordo com o "Ge", os Cityzens já realizaram os movimentos mais diretos, inclusive ao retomar o contato estabelecido na última janela de transferências, com a expectativa de apresentar uma proposta até o dia 31 de janeiro. O interesse da equipe treinada por Pep Guardiola no defensor não é recente, já que no meio do ano houve uma manifestação sem a formalização de oferta, enquanto a adaptação imediata ao futebol italiano e o aval de Ancelotti foram interpretados como uma validação dos relatórios elaborados pelos analistas de mercado do Grupo City.

