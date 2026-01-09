Copa da Inglaterra retorna nesta sexta-feira; veja os confrontos da 3ª rodada

A Copa da Inglaterra 2025/26 está de volta nesta sexta-feira (9) para a disputa da terceira rodada, fase que marca a entrada dos clubes da Premier League e da Championship no torneio organizado pela Federação Inglesa de Futebol. Os jogos acontecem entre os dias 9 e 12 de janeiro, em partidas únicas, com prorrogação e pênaltis em caso de empate, e colocam frente a frente equipes de diferentes níveis do futebol inglês.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Entre os duelos de maior destaque no primeiro dia de FA Cup, está o confronto entre Wrexham e Nottingham Forest. O clube dos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney ocupa a nona colocação da Championship, segunda divisão inglesa, e vem passando por anos de sucesso e relevância após a compra dos astros de Hollywood. Por outro lado, o Forest briga na luta contra o zona de rebaixamento da Premier League, com sete pontos a frente do Z-3.

continua após a publicidade

Depois, no sábado (10), diversos gigantes e clubes relevantes do Campeonato Inglês disputam sua primeira partida em duelos entre si. Newcastle x Bournemouth, Tottenham x Aston Villa e Manchester United x Brighton colocam frente a frente equipes que compartilham o mesmo nível competitivo e disputam objetivos semelhantes ao longo da temporada.

Por outro lado, confrontos que reúnem potências da Premier League contra equipes de divisões inferiores seguem a tradição da FA Cup de cruzar realidades distintas. O Manchester City enfrenta o Exeter City, que ocupa a 14ª posição da League One, terceira divisão inglesa. O Arsenal visita o Portsmouth, 21º da Championship. Além deles, o Chelsea enfrenta o Charlton, também da segunda divisão.

continua após a publicidade

Por fim, o Liverpool recebe o Barnsley no único jogo de segunda-feira (12). Nos confrontos em que clubes da Premier League enfrentam equipes de divisões inferiores, a tendência é que as comissões técnicas optem por escalar uma formação alternativa.

Troféu da Copa da Inglaterra (Foto: Ben Stansall / AFP)

O calendário apertado da temporada, que envolve compromissos simultâneos em competições nacionais e internacionais, leva essas equipes a promoverem rotações no elenco nas primeiras partidas das copas nacionais. A estratégia busca preservar jogadores mais utilizados e administrar a carga física, sem abrir mão da classificação em um torneio disputado em jogo único, no qual qualquer descuido pode resultar em eliminação precoce.

Principais jogos da 3ª rodada da Copa da Inglaterra (FA Cup)

Wrexham x Nottingham Forest - (09/01) - 16h30 Everton x Sunderland - (10/01) - 09h15 Newcastle x Bournemouth - (10/01) - 12h Fulham x Middlesbrough - (10/01) - 12h Manchester City x Exeter City - (10/01) - 12h Tottenham x Aston Villa - (10/01) - 14h45 Charlton x Chelsea - (10/01) - 17h Portsmouth x Arsenal - (11/01) - 11h Manchester United x Brighton - (11/01) - 13h30 Liverpool x Barnsley - (12/01) - 16h45

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial