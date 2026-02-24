Cidade mexicana usará cães-robôs na Copa do Mundo

A força policial de Guadalupe, município da Região Metropolitana de Monterrei (México) que receberá quatro jogos da Copa do Mundo, encomendou quatro cães-robôs para reforçar a segurança durante o evento. Conforme noticiou o "El País", os androides foram apresentados no último dia 11 e auxiliarão a polícia na manutenção da ordem pública, intervindo em caso de brigas.

O prefeito de Guadalupe, Héctor García, explicou na apresentação da aquisição que a principal motivação foi o assassinato de dois policiais em patrulha no ano passado.

— Nós questionamos como podíamos garantir que algum tipo de sistema tecnológico entrasse primeiro e, em seguida, os seres humanos que nos auxiliam na segurança pública — contou.

Os cães-robôs custaram aproximadamente 2,5 milhões de pesos mexicanos (cerca de 145 mil dólares ou R$ 750 mil), farão parte da unidade K9-X e estão equipados com sensores, transmissão de vídeo em tempo real e um sistema de áudio com capacidade de comunicação remota.

Sem confusão: onda de violência no México é em outra cidade

Esta semana foi marcada pelas notícias da onda de violência no México após forças policiais matarem o líder do Cartel de Jalisco Nueva Generación, o narcotraficante Nemesio Rúben Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", na tarde de domingo (22). A região mais afetada, porém, é a cidade de Guadalajara, a 700 km de Guadalupe, que também receberá quatro jogos da Copa do Mundo.

Quais jogos da Copa do Mundo serão em Guadalupe?

O Estádio BBVA, popularmente conhecido como "El Gigante de Acero" (O Gigante de Aço), casa do CF Monterrey com capacidade para 53 mil espectadores, receberá as seguintes partidas:

A definir x Tunísia (Grupo F, 1ª rodada) - 14/06

Tunísia x Japão (Grupo F, 2ª rodada) - 21/06

África do Sul x Coreia do Sul (Grupo A, 3ª rodada) - 24/06

A definir x A definir (Segunda fase 4) - 29/06