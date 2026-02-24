O presidente do Benfica, Rui Costa, saiu em defesa de Gianluca Prestianni nesta terça-feira (24), ao comentar o episódio de injúria racial denunciado por Vini Jr. O mandatário afirmou que não há provas conclusivas sobre a acusação, garantiu que o atacante argentino não é racista e criticou a suspensão preventiva aplicada pela Uefa, que o impede de atuar no jogo de volta dos playoffs da Champions contra o Real Madrid.

Rui Costa destacou que o clube confia na versão apresentada pelo jogador e afirmou que o caso ainda está sob análise das autoridades esportivas. Além disso, o presidente explicou ainda que optou por não se manifestar imediatamente após o episódio, aguardando o andamento do processo.

— Não estou em campo para saber o que foi dito ou não dito. Numa situação daquelas, muita coisa é dita. O que acreditamos é na palavra do nosso jogador; mais do que isso, é saber os jogadores que temos em casa. O Prestianni foi classificado como racista, mas é tudo menos racista. Posso garantir — disse Rui Costa, presidente do Benfica sobre caso Prestianni e Vini Jr.

— Falo uma semana depois do caso e é fácil de explicar. Informamos os nossos adeptos de todos os procedimentos, defendemos o jogador quando tivemos de defender e não justificava que o presidente falasse todos os dias. Ainda não saiu a sentença real, há uma suspensão, mas não adiantava falar todos os dias de um tema que está em processo. Aguardamos pelo processo.

A suspensão foi aplicada pelo Departamento de Controle, Ética e Disciplina da Uefa após a denúncia de Vini Jr, endossada publicamente por Mbappé, que afirmou ter ouvido o adversário chamar o camisa 7 do Real Madrid de "macaco" por cinco vezes. O caso segue em investigação, e Prestianni pode pegar até dez jogos de punição se for considerado culpado ao final do processo disciplinar.

Rui Costa também criticou a decisão da entidade e mencionou um lance envolvendo Federico Valverde, do Real Madrid, em jogada contra Samuel Dahl, que, segundo ele, também deveria ter sido analisada com rigor.

Rui Costa, presidente do Benfica (Foto: Divulgação/Benfica)

— Vamos jogar este jogo com todas as nossas armas, esperando poder fazer o nosso trabalho da mesma forma que o adversário o pôde fazer. Entendemos que nada está provado e não se justifica a ausência do jogador neste jogo. Uma coisa não elimina a outra e não queremos usar os outros casos para anular a situação Prestianni, mas não podemos esquecer o que se passou no jogo em casa. Há uma agressão clara do Valverde, que devia ficar de fora deste jogo.

O caso de injúria racial contra Vini Jr

O episódio aconteceu após Vini Jr marcar o gol da vitória do Real Madrid no jogo de ida. O brasileiro comemorou com uma dança em frente à bandeirinha de escanteio e, na sequência, acusou Prestianni, do Benfica, de proferir insultos racistas. A denúncia foi imediatamente apoiada por Mbappé, que relatou à imprensa ter ouvido o argentino chamar o camisa 7 de "macaco" cinco vezes.

A Uefa abriu investigação disciplinar, e Prestianni prestou depoimento na última semana. No fim de semana, o atacante não foi relacionado para o jogo contra o AVS, pelo Campeonato Português, por cumprir suspensão automática devido ao acúmulo de cartões amarelos. Agora, com a suspensão preventiva da Uefa, está fora do confronto decisivo em Madrid.

