Hakimi, do PSG, será julgado na França após acusação de estupro

O lateral-direito Achraf Hakimi, do PSG, será julgado na França sob acusação de estupro. A informação foi confirmada nesta terça-feira (24) pelo Ministério Público de Nanterre e pela defesa do jogador à agência AFP. O atleta nega as acusações.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A investigação teve início em fevereiro de 2023, após denúncia apresentada por uma jovem de 24 anos. Desde então, o caso vinha sendo apurado pelas autoridades francesas, que agora decidiram encaminhá-lo a julgamento. Até o momento, não foi divulgada a data para o início do processo.

continua após a publicidade

A Procuradoria de Nanterre confirmou que o processo seguirá para apreciação da Justiça francesa. Pelo Código Penal do país, o crime de estupro pode resultar em penas de 15 a 20 anos de prisão, podendo chegar a 30 anos em caso de agravantes.

Aos 27 anos, Hakimi é titular do PSG e da seleção de Marrocos. Revelado pelo Real Madrid, o jogador também atuou por Borussia Dortmund e Inter de Milão antes de se transferir para o clube francês, em 2021. Em 2025, terminou na sexta colocação na premiação da Bola de Ouro e foi eleito o melhor jogador africano do ano.

continua após a publicidade

Hakimi se pronuncia após acusação

Hakimi em ação pelo PSG (Foto: Franck Fife/AFP)

O Paris Saint-Germain não divulgou posicionamento oficial até a última atualização sobre o caso. Em publicação nas redes sociais, Hakimi se manifestou sobre a decisão judicial e classificou o caso como injusto.

— Atualmente, uma acusação de estupro basta para justificar um julgamento, mesmo que eu a conteste e que tudo demonstre que é falsa. Isso é tão injusto para os inocentes quanto para as vítimas sinceras. Aguardo com calma esse julgamento, que permitirá que a verdade venha à tona publicamente.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

+ Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.