Taty Castellanos: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!

Taty Castellanos se tornou um dos personagens mais comentados do mercado internacional nas últimas semanas. Alvo do Flamengo, o atacante argentino viu seu nome ganhar ainda mais projeção após a Lazio endurecer as negociações com o clube carioca. Depois de idas e vindas e propostas recusadas, o desfecho foi outro: Castellanos acertou com o West Ham e disputará a Premier League a partir de 2026, em uma transferência que movimentou cifras relevantes e gerou repercussão até nas redes sociais, com provocações da equipe inglesa ao rubro-negro.

Boa parte dos holofotes que cercaram Taty Castellanos neste momento passa, direta ou indiretamente, pelo interesse do Flamengo. O clube brasileiro o tratou como prioridade para reforçar o ataque, e a novela colocou o argentino no centro do debate. Mas o histórico do jogador sustenta toda essa atenção? A análise completa do Lance! está no quadro "É craque ou só mídia?" ⬇️

Começo de carreira ⚽

Apesar da nacionalidade argentina, Valentín "Taty" Castellanos iniciou sua trajetória profissional fora do país. Revelado nas categorias de base da Universidad de Chile, deu os primeiros passos no futebol sul-americano longe de casa, em uma aposta arriscada que acabou se mostrando acertada. Ainda jovem, rumou ao Uruguai, onde foi emprestado ao Montevideo City Torque, clube integrante do Grupo City.

No futebol uruguaio, mesmo com pouco tempo de adaptação, Castellanos começou a chamar atenção pelo perfil intenso e pela mobilidade no ataque. Foram cerca de 30 partidas, com cinco gols e três assistências, números modestos à primeira vista, mas suficientes para evidenciar potencial em um atacante que ainda estava em formação.

As boas atuações abriram caminho para um salto mais ambicioso dentro do conglomerado. Em 2018, o New York City decidiu apostar no argentino, inicialmente por empréstimo. A resposta foi rápida, e a cláusula de compra acabou exercida ainda no segundo semestre daquele ano, consolidando o início de uma relação que marcaria a carreira do jogador.

Taty Castellanos e New York City: um grande casamento 💍

Foi nos Estados Unidos que Castellanos, de fato, apresentou seu futebol ao mundo. A adaptação foi imediata. Logo na estreia, balançou as redes e deixou claro que o investimento não seria em vão. A partir de 2019, tornou-se peça central do ataque do New York City, combinando intensidade, agressividade e capacidade de finalização.

Na primeira temporada completa, foram 11 gols e oito assistências em 34 partidas, desempenho que elevou o patamar da equipe e colocou o argentino no radar da seleção sub-23 da Argentina, convocado para amistosos contra o México. Em 2020, apesar do impacto da pandemia no calendário e no rendimento coletivo, manteve protagonismo: sete gols e duas assistências em 29 jogos.

O auge da passagem pelos Estados Unidos veio em 2021. Castellanos viveu sua melhor temporada individual até então, com 23 gols e oito assistências em 36 partidas, somando 31 participações diretas em gols. O desempenho o levou à artilharia da MLS e foi determinante para o New York City conquistar o primeiro título de sua história, ao vencer o Portland Timbers na final. Nos playoffs, o argentino marcou em todos os jogos que disputou, consolidando-se como nome decisivo.

Em 2022, os números seguiram expressivos, ainda que a dominância coletiva não se repetisse. Em 25 partidas, foram 17 gols e seis assistências, totalizando 23 participações em gols. Ao fim do ciclo, Castellanos somava 134 jogos pelo clube, com 59 gols e 24 assistências, tornando-se o segundo maior artilheiro da história da franquia, atrás apenas de David Villa.

Taty Castellanos parte rumo à Europa ✈️

A transferência para o Velho Continente era questão de tempo. Em 2022/23, Castellanos foi emprestado ao Girona, outro braço do Grupo City, agora na Espanha. A adaptação foi gradual. Atuando como referência ofensiva, alternou momentos de protagonismo com fases mais discretas, mas contribuiu para uma campanha sólida do clube catalão.

Um jogo, no entanto, mudou completamente a percepção sobre seu potencial. Em 25 de abril de 2023, pela 31ª rodada de La Liga, o Girona recebeu o Real Madrid e venceu por 4 a 2. Os quatro gols da partida foram marcados por Castellanos, feito que não ocorria no Campeonato Espanhol desde 1947. O argentino tornou-se apenas o décimo jogador da história a marcar quatro vezes em um jogo contra os merengues na liga.

Nos compromissos seguintes, ainda balançou as redes mais duas vezes, chegando a seis gols em três partidas, antes de sofrer uma lesão no tornozelo que interrompeu o embalo. Ao fim da temporada, encerrou a passagem pelo Girona com 14 gols e uma assistência em 37 jogos, desempenho suficiente para atrair olhares mais pesados do mercado europeu.

Lazio e consolidação no futebol italiano ⚪🔵

Em 2023, a Lazio decidiu investir no atacante e desembolsou 15 milhões de euros para tirá-lo do New York City, encerrando o vínculo de Castellanos com o Grupo City após cinco anos. A chegada à Itália marcou um novo estágio da carreira, com exigências táticas e físicas distintas.

Na primeira temporada, o argentino viveu um período de adaptação. Alternou titularidade e banco de reservas, muitas vezes como segunda opção para o comando de ataque, e teve atuações irregulares. Ainda assim, o crescimento foi suficiente para render sua primeira convocação à seleção principal da Argentina, mesmo com poucos minutos em campo nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Em 2024/25, o cenário mudou. Castellanos assumiu papel mais relevante e apresentou seus melhores números no futebol europeu: 40 partidas, 14 gols e nove assistências, totalizando 22 participações diretas em gols. Na temporada seguinte, 2025/26, iniciou em boa fase, com dois gols e três assistências em seis jogos, desempenho que o colocou no centro das atenções do mercado.

Desde 2023 na Lazio, o atacante soma 98 jogos, 22 gols e 11 assistências. Em média, participa de um gol a cada 181 minutos pelo clube italiano. Os números revelam um jogador de impacto, ainda que distante do patamar de grandes estrelas: são cerca de 10 finalizações para cada gol marcado, 39% de conversão em grandes chances e 47% de eficiência nos duelos.

Interesse do Flamengo no atacante ⚫🔴

A valorização de Castellanos acontece em um contexto de mercado no qual o centroavante voltou a ser uma das posições mais disputadas. Clubes buscam atacantes capazes de decidir jogos e justificar altos investimentos, tanto esportivos quanto financeiros. Nesse cenário, o Flamengo tratou o argentino como prioridade, enquanto negociava internamente aquela que poderia ser a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, envolvendo Kaio Jorge.

A Lazio, ciente da valorização, adotou postura inflexível. A imprensa europeia noticiou que o clube italiano exigia entre 35 e 40 milhões de euros para liberar o jogador. O Flamengo, mesmo com arrecadação recorde em 2025, não alcançou a cifra. A disputa, então, abriu espaço para concorrência internacional.

O West Ham entrou forte na negociação e concluiu a contratação por 29 milhões de euros, cerca de R$ 175 milhões, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O clube inglês, que já havia promovido mudanças relevantes no setor ofensivo – com as saídas de Luis Guilherme para o Sporting e de Niclas Füllkrug para o Milan –, apostou em Castellanos como peça para reestruturar o ataque.

A escolha ocorre em meio a um momento delicado do West Ham. Sem competições europeias em 2025/26, a equipe ocupa a 18ª colocação da Premier League, dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos em 19 rodadas. São três vitórias, cinco empates, 11 derrotas, 21 gols marcados e 38 sofridos, cenário que amplia a responsabilidade sobre os reforços.

Ao longo da carreira, são 302 jogos, 100 gols e 32 assistências, com média de 160 minutos para participar de um gol. A taxa de conversão em grandes chances gira em torno de 41%, com 43% de eficiência nos duelos, números que ajudam a contextualizar seu impacto sem inflá-lo artificialmente.

Afinal, Taty Castellanos é craque ou só mídia? 🤔

Chega o momento central do quadro "É craque ou só mídia?". Ao analisar carreira, números e contexto, Taty Castellanos passa longe de ser craque. Entretanto, o argentino também não pode ser tratado como mídia, já que construiu sua trajetória com regularidade, protagonismo pontual e adaptação a diferentes ligas, ainda que sem feitos que o coloquem entre os grandes nomes do futebol europeu.

Tecnicamente, Castellanos é um centroavante móvel, que não se limita à referência fixa. Ataca espaços em diagonal, flutua pelos lados e participa da pressão alta, combinando leitura tática e intensidade física. Finaliza com os dois pés, arrisca de média distância e tem presença aérea eficiente, embora seu estilo agressivo costume cobrar preço disciplinar.

Na Europa, porém, seu impacto foi controlado. Pela Lazio, alternou bons momentos e fases discretas, somando índices competitivos, mas sem dominância ou protagonismo contínuo em alto nível. Disputou Champions e Europa League, mas não despertou interesse recorrente de clubes do primeiro escalão, o que ajuda a dimensionar seu teto esportivo.

A visibilidade recente veio sobretudo do interesse do Flamengo, que ampliou o debate em torno de seu nome. No futebol brasileiro, seria fácil classificá-lo como craque; no cenário europeu, segue como um atacante útil, de bom nível, agora diante do maior teste da carreira no West Ham, em um contexto de alta pressão e exigência imediata.

