A Roma anunciou, nesta segunda-feira (28), a contratação do lateral-direito Wesley, que chegou do Flamengo. O jogador de 21 anos já havia se despedido do clube rubro-negro nas redes sociais e chegou na Itália na noite deste sábado (26). Wesley usará a camisa 43, assim como no Flamengo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Wesley foi contratado junto ao clube carioca por 25 milhões de euros, sendo a quarta maior venda da história do clube, atrás apenas de Vini Jr, Lucas Paquetá e Reinier Jesus. O lateral assinou contrato com a Roma por cinco temporadas, válido até 2030.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo se despede de Wesley, reforço da Roma: ‘A Nação segue torcendo por você’

Veja a nota oficial da Roma anunciando Wesley

— A AS Roma tem o prazer de comunicar que Wesley Franca completou sua transferência definitiva do Flamengo.

Nascido em 2003, o lateral-direito acumula mais de 100 partidas pelo time principal do Flamengo, clube sediado no Rio de Janeiro. Ele também participou do Mundial de Clubes da FIFA de 2025.

Além disso, em 20 de março de 2025, Wesley estreou pela seleção principal do Brasil, em uma partida que terminou com a vitória brasileira por 2 a 1 contra a Colômbia.

continua após a publicidade

Na Roma, ele usará a camisa número 43 e será o 46º jogador brasileiro na história do clube.

Bem-vindo à Roma, Wesley!

Wesley foi recebido com festa em Roma

O lateral-direito Wesley foi recebido com muita festa no Aeroporto de Fiumicino, na capital italiana, na noite deste sábado (26). Recém contratado pela Roma, por 25 milhões de euros (cerca de R$163 milhões), o jovem de 21 anos é o terceiro reforço da equipe para a temporada 2025/26.

A recepção calorosa contou com a presença de jornalistas e torcedores. Além disso, Wesley recebeu um cachecol do time giallorossi, posou para fotos e acenou para os fãs que o aguardavam no saguão do aeroporto. O lateral fará exames médicos antes de assinar um contrato válido por cinco temporadas.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.