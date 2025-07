Ex-Flamengo, Wesley chega a Roma com apoio da torcida no aeroporto

O lateral-direito Wesley, que se despediu do Flamengo com chave de ouro ao marcar na vitória por 2 a 1 contra o RB Bragantino, desembarcou na Itália na manhã deste sábado (26), para assinar com a Roma. O jogador de 21 anos foi recebido por torcedores e jornalistas no Aeroporto de Fiumicino, na capital italiana.

Wesley, inclusive, recebeu um cachecol do time giallorossi no saguão do aeroporto de Roma, posou para fotos e acenou para os torcedores. O lateral-direito fará exames médicos para acertar o contrato com o clube italiano.

Wesley recebe um cachecol da Roma no Aeroporto de Fiumicino (Foto: Reprodução)

Vendido por 25 milhões de euros fixos (cerca de R$ 161,5 milhões na cotação atual) mais cinco milhões de euros (R$ 32,2 milhões) em metas, os valores ultrapassam a venda de Vinícius Júnior ao Real Madrid, em 2017. O astro brasileiro custou 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na época) aos cofres merengues.

Revelado em 2021, Wesley acumula 152 jogos com a camisa do Flamengo. Sob o comando de Filipe Luís, virou uma peça fundamental no sistema defensivo do Flamengo. Neste período entre os profissionais, o lateral contribuiu com 13 participações em gols (seis gols e sete assistências).

Wesley é o terceiro reforço da Roma para a temporada 2025/26, após a contratação do meia marroquino Neil El Aynaoui e a chegada por empréstimo do atacante irlandês Evan Ferguson, que marcou o gol da vitória italiana no amistoso contra o Kaiserlautern, da segunda divisão alemã.

Reforço da Roma, Wesley se torna a 4ª maior venda do Flamengo

Vinícius Júnior: 45 milhões de euros (R$ 150,4 milhões) para o Real Madrid, em maio de 2017 Lucas Paquetá: 35 milhões de euros (R$ 150 milhões) para o Milan, em junho de 2019 Reinier: 30 milhões de euros (R$ 139,1 milhões) para o Real Madrid, em janeiro de 2020 Wesley: 25 milhões de euros (R$ 161,5 milhões) para a Roma, em julho de 2025 Gerson: 25 milhões de euros (R$ 160,4 milhões) para o Zenit, em julho de 2025 Gerson: 20,5 milhões de euros (R$ 123,4 milhões) para o Olympique de Marseille, em julho de 2021 Matheus França: 20 milhões de euros (R$ 106,9 milhões) para o Crystal Palace, em julho de 2023 João Gomes: 18,7 milhões de euros (R$ 103,3 milhões) para o Wolverhampton, em janeiro de 2023

