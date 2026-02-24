Técnico do Real Madrid cobra posicionamento da Uefa sobre caso de Vini Jr: 'Golpe contra o racismo'
Álvaro Arbeloa cobra que entidade europeia seja mais firme contra o racismo
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira (24) que a Uefa tem a oportunidade de marcar um posicionamento firme contra o racismo no jogo desta quarta contra o Benfica, no Santiago Bernabéu, pelos playoffs da Champions League. O espanhol reforçou que nada justifica atos discriminatórios contra Vini Jr.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Presidente do Benfica defende Prestianni e critica suspensão da Uefa: ‘Nada provado’
Futebol Internacional24/02/2026
- Futebol Internacional
Hakimi, do PSG, será julgado na França após acusação de estupro
Futebol Internacional24/02/2026
- Futebol Internacional
Marcos Senna apoia Vini Jr em luta contra o racismo e pede punições severas a infratores
Futebol Internacional24/02/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O episódio de injúria racial contra Vinícius aconteceu após o atacante brasileiro marcar o gol da vitória do Real Madrid no jogo de ida. O camisa 7 comemorou com uma dança em frente à bandeirinha de escanteio e, na sequência, acusou Prestianni, do Benfica, de proferir insultos racistas. A denúncia foi imediatamente apoiada por Mbappé, que relatou à imprensa ter ouvido o argentino chamar o camisa 7 de "macaco" cinco vezes.
— Disse na semana passada e repito: nada do que Vini possa fazer ou tenha feito em campo justifica um ato de racismo. A Uefa, que sempre levantou essa bandeira, tem a oportunidade de não deixar essa luta apenas em um slogan ou em uma faixa bonita antes dos jogos. Espero que aproveitem a oportunidade — afirmou o técnico do Real Madrid.
Questionado sobre a suspensão cautelar de Prestianni, Arbeloa disse que o assunto não foi debatido no vestiário e destacou que a equipe está concentrada apenas na partida decisiva. Segundo ele, cabe à Uefa tomar as decisões disciplinares.
— Não, não falamos sobre isso (suspensão de Prestianni). E minha opinião continua sendo a mesma. Estamos diante de uma grande oportunidade para marcar um antes e um depois na luta contra o racismo.
Outras respostas de Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid
Em relação ao aspecto esportivo, Arbeloa afirmou esperar um Real Madrid semelhante ao que atuou em Lisboa, com intensidade e foco na classificação. Ele destacou o peso do Bernabéu em noites europeias e classificou o confronto como uma final.
— Sabemos o ambiente que se cria aqui e o quanto a torcida é determinante. Quem vencer, avança. Estamos colocando toda a nossa energia nisso.
Arbeloa também aproveitou para falar sobre Vini Jr e Mbappé. Sobre o brasileiro, o técnico elogiou sua postura diante das polêmicas recentes, e demonstrou confiança na presença do artilheiro francês na partida.
— (Vini) Está muito bem, motivado. Sempre demonstrou coragem e caráter. É um líder e precisamos que faça mais um grande jogo. Mbappé está pronto para jogar. Tem feito um grande esforço nas últimas semanas. É um jogador diferencial e pode decidir a qualquer momento.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
+ Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias