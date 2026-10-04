Ex-Flamengo e Palmeiras, Lázaro faz dois gols na Arábia
Jogador atua no Al Fayha
Com dois gols do atacante Lázaro, o Al-Fayha venceu o Al-Kholood por 3 a 0 em amistoso disputado neste sábado (3). Revelado pelo Flamengo e com passagem pelo Palmeiras, o jogador cumpre sua segunda temporada no futebol da Arábia Saudita.
➡️Torcida do Flamengo reage às atuações de Pedro e Lino na Seleção: 'Loucura'
Com o desempenho recente, o atacante figura na segunda colocação entre os brasileiros com mais gols na atual edição da Liga Saudita, com dois tentos anotados. A equipe do Al-Fayha é dirigida pelo técnico Fábio Carille.
Flamengo supera marca de 2025 e lidera ranking de público no Brasileirão 2026
O Flamengo chegou à pausa do Campeonato Brasileiro para a Data Fifa com a liderança do ranking de média de público presente da competição. Com 14 jogos disputados como mandante no Maracanã até a 28ª rodada do Brasileirão 2026, o clube soma 874.544 torcedores nas arquibancadas, com média de 62.467 por partida.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
A marca coloca o Flamengo no topo do índice pelo quinto ano consecutivo, considerando as temporadas a partir de 2022. Os anos de 2020 e 2021 foram excluídos da comparação por terem sido disputados durante a pandemia, quando os estádios operaram sem público ou com capacidade limitada.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Jorge Jesus deixa futuro de CR7 em aberto na seleção de Portugal: 'Volta quando quiser'Há 2 horas
Futebol Internacional
Sem Cristiano Ronaldo, Portugal vence a Noruega pela Nations League; veja os golsHá 3 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (04/10/2026)Há 7 horas
Fora de Campo
Raphael Claus relembra polêmica com Trump durante a Copa do MundoHá 7 horas
Futebol Internacional
Modric desabafa após 7 a 0 da Inglaterra: 'Sinto vergonha'Há 8 horas
Onde Assistir
Holanda x Sérvia: onde assistir, horário e escalaçõesHá 9 horas
Mais LANCE!