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Ex-Flamengo e Palmeiras, Lázaro faz dois gols na Arábia

Jogador atua no Al Fayha

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/10/2026 21:26
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Lázaro com a camisa laranja o Al Fayha
Lázaro marcou dois gols pelo Al Fayha na Arábia Saudita (Foto: Al Fayha/X)

Com dois gols do atacante Lázaro, o Al-Fayha venceu o Al-Kholood por 3 a 0 em amistoso disputado neste sábado (3). Revelado pelo Flamengo e com passagem pelo Palmeiras, o jogador cumpre sua segunda temporada no futebol da Arábia Saudita.

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Com o desempenho recente, o atacante figura na segunda colocação entre os brasileiros com mais gols na atual edição da Liga Saudita, com dois tentos anotados. A equipe do Al-Fayha é dirigida pelo técnico Fábio Carille.

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Lázaro com a camisa laranja do Al Fayha
Lázaro fez dois gols contra o Al-Fayha (Foto: Reprodução/Al Fayha/X)

Flamengo supera marca de 2025 e lidera ranking de público no Brasileirão 2026

O Flamengo chegou à pausa do Campeonato Brasileiro para a Data Fifa com a liderança do ranking de média de público presente da competição. Com 14 jogos disputados como mandante no Maracanã até a 28ª rodada do Brasileirão 2026, o clube soma 874.544 torcedores nas arquibancadas, com média de 62.467 por partida.

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A marca coloca o Flamengo no topo do índice pelo quinto ano consecutivo, considerando as temporadas a partir de 2022. Os anos de 2020 e 2021 foram excluídos da comparação por terem sido disputados durante a pandemia, quando os estádios operaram sem público ou com capacidade limitada.

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