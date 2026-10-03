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Torcida do Flamengo reage às atuações de Pedro e Lino na Seleção: 'Loucura'

Ambos marcaram contra a Índia

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 13:08
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Samuel Lino e Pedro com a camisa da Seleção
Samuel Lino e Pedro com a camisa da Seleção (Foto: Arte/IA)

Após a partida amistosa da Seleção Brasileira contra a Índia neste sábado (3), as atuações de Pedro e Samuel Lino agitaram torcedores do Flamengo. Titular no primeiro tempo, o centroavante marcou o segundo gol da equipe e, após a entrada do ponta na etapa final, serviu o companheiro para concluir a jogada do terceiro tento. No último lance do jogo, Lino marcou novamente.

➡️Pedro, do Flamengo, vira assunto em jogo da Seleção Brasileira: 'Teria feito'

O Brasil venceu o confronto por 4 a 0, em Calcutá, e encerrou a Data Fifa com saldo de duas vitórias e um empate. Os atletas do clube carioca retornam ao país para se reapresentarem ao elenco rubro-negro na preparação para o jogo contra o Santos, na próxima quinta-feira (8), pelo Campeonato Brasileiro.

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Veja alguns comentários:

Pedro com a camisa da Seleção Brasileira apontando para cima
Pedro marcou e deu assistência contra a Índia (Foto: Dibyangshu SARKAR / AFP)

Como foi Índia 0 x 4 Brasil

Seleção faz primeiro tempo de domínio de bola, mas pouca criatividade

Carlo Ancelotti escalou um Brasil bastante modificado diante da Índia. Ao todo, oito jogadores que tinham ficado na reserva no segundo amistoso com a Austrália foram para o jogo. Entre as novidades, Pedro foi para o ataque e Andrey Santos ganhou a vaga de Bruno Guimarães.

Diante de um adversário frágil e de calor intenso em Calcutá, a Seleção jogou sem acelerar o ritmo. Teve amplo domínio de posse de bola e passou quase todo o tempo no campo de ataque. Ainda assim, careceu mais uma vez de criatividade, e marcou duas vezes também por contar com falhas do goleiro Gurpreet, em gols de Estêvão, aos 28, e de Pedro, aos 41.

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Ancelotti muda bastante, mas Brasil mantém ritmo na metade final

A Seleção voltou com cinco mudanças para o segundo tempo. Vanderson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Samuel Lino foram para o jogo. As alterações não tiveram impacto no contexto do jogo, que seguiu sendo de pouca inspiração, mas o Brasil passou a ser mais efetivo.

Samuel Lino ampliou o marcador aos 12. No decorrer do jogo, Ancelotti seguiu promovendo substituições, o que deu mais ímpeto à Seleção; o time, contudo, sentiu falta de entrosamento. Enquanto isso, os indianos, que não deram nenhum trabalho a Pedro Morisco no primeiro tempo, passaram a ameaçar eventualmente o gol do Brasil, mas o goleiro do Coritiba demonstrou personalidade e se saiu bem. Nos acréscimos, Samuel Lino fechou a goleada.

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