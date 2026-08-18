Ex-Flamengo e Grêmio fala sobre adaptação na Turquia e revela curiosidades da vida no país Em exclusiva ao Lance! goleiro conta como tem sido a vida no país

Em Alanya, na Turquia, o ex-goleiro de Flamengo e Grêmio, Paulo Victor, vive mais uma experiência internacional na carreira. Aos 38 anos, o jogador já passou por diferentes países e destaca a importância de entender e respeitar os costumes locais para ter uma adaptação tranquila. Em exclusiva ao Lance!, o brasileiro também contou curiosidades sobre a rotina na cidade, a culinária turca e a adaptação da família ao país.

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Paulo Victor destaca adaptação à cultura

Com passagens por diferentes países, Paulo Victor conta que aprendeu ao longo da carreira a importância de se adaptar aos costumes de cada lugar. Para o goleiro, não existe uma fórmula única para viver no exterior, já que cada país possui suas próprias regras e características.

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— Eu costumo dizer que cada um tem as suas regras e a sua cultura. E quando você consegue adaptar a cultura de cada país à tua vida, torna mais leve e tranquila.

O brasileiro afirma que não encontrou grandes dificuldades para se adaptar à Turquia. Segundo ele, a experiência adquirida em outros países também contribuiu para tornar o processo mais natural.

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— Graças a Deus, nada que traga nenhum grande desconforto, sobre a cultura aqui, sobre a forma que eles são. Eu tive a oportunidade de jogar no Brasil e em mais quatro países diferentes, culturas diferentes, e o mais importante é a gente se adaptar a cada cultura local.

Paulo Victor também destaca a tranquilidade de Alanya, cidade onde vive atualmente. Por ser um destino turístico e receber muitos estrangeiros, o goleiro considera que o local facilita a adaptação de quem chega de fora.

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— Por eu morar em Alanya, que é uma cidade que vive muitos estrangeiros, é uma cidade turística, então é um lugar mais tranquilo. Agora no verão que costuma dobrar a população da nossa cidade, mas é uma cidade bem tranquila, uma cidade de praia.

Família adaptada e pedido da filha para renovar

A adaptação não aconteceu apenas com Paulo Victor. A família do goleiro também se acostumou com a rotina na Turquia, e a relação da filha com o país chegou a surpreendê-lo.

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Prestes a completar 11 anos, ela passou a acompanhar mais o futebol e também criou um carinho especial pela vida na Turquia. Tanto que chegou a pedir ao pai para permanecer mais uma temporada no clube.

— A família toda adaptada. A esposa, a minha filha... E a minha filha vai fazer 11 anos agora, começou a acompanhar um pouquinho mais de futebol. E ela é apaixonada pela Turquia.

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Segundo Paulo Victor, o pedido da filha teve um peso especial para a família.

— É a primeira vez na minha vida que ela começou a ser mais ativa em frequentar o clube, essas coisas. E a primeira vez também que ela me pediu que eu renovasse o contrato e ficasse mais um ano num clube, por gostar do colégio, por gostar da vida aqui.

Paulo Victor, goleiro do Alanyaspor (Foto: Divulgação)

Brasileiros ajudam no dia a dia

Outro fator que contribui para a adaptação é a convivência com pessoas que falam português. Paulo Victor cita o brasileiro Ruan, o português Nuno e o também brasileiro Bruno, que recentemente deixou o clube rumo à China, como companheiros com quem mantém uma relação próxima.

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— A gente costuma estar sempre juntos, até para nos ajudarmos aqui, e também por falar a mesma língua. Isso acaba facilitando também o nosso convívio. Para um estar sempre ajudando o outro.

Comida turca vira uma das paixões

Entre as maiores descobertas durante a passagem pela Turquia, a culinária aparece como uma das favoritas de Paulo Victor. O goleiro mantém uma rotina alimentar organizada há anos, mas afirma que se adaptou rapidamente aos pratos locais.

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— A comida turca é maravilhosa. Eu falo que, para quem gosta de churrasco, para quem gosta dessas coisas, vai amar a comida turca porque tem muito assado que eles fazem. Então, eu me adaptei e gosto muito da comida turca.

A paixão pela gastronomia também virou um programa em família. Quando tem tempo livre, Paulo Victor, a esposa e a filha costumam frequentar restaurantes e cafés de Alanya.

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— Nós costumamos sair bastante em restaurantes, muitos cafés aqui, porque o doce turco também é maravilhoso. Baklava, que é muito famoso aqui na Turquia, o katmer também.

Além dos doces tradicionais, a família aproveita os momentos de folga para conhecer restaurantes turcos e experimentar diferentes pratos.

Fora dos treinamentos e jogos, Paulo Victor conta que a rotina em Alanya é mais tranquila. Os momentos de lazer são principalmente ao lado da família, em restaurantes e cafés da cidade. A localização também contribui para esse estilo de vida. Para o goleiro, morar em uma cidade de praia e turística proporciona uma experiência diferente daquela encontrada em outras regiões da Turquia.

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Paulo Victor compara experiência com outros países

Depois de viver em diferentes lugares, o goleiro evita apontar qual país é mais fácil ou mais difícil para se adaptar. Para ele, Turquia, Arábia Saudita, Catar e Portugal possuem características próprias, e a experiência depende muito da capacidade de entender os costumes locais.

— Eu só tenho coisas boas a dizer de Portugal, da Arábia Saudita, do Catar e aqui da Turquia também. Graças a Deus sempre fui bem tratado pelas pessoas. Eles sempre gostaram bastante dos brasileiros, então isso aí facilita também a nossa adaptação.

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Paulo Victor, goleiro do Alanyaspor (Foto: Divulgação)

Carreira internacional após passagem por Flamengo e Grêmio

A experiência internacional de Paulo Victor veio depois de uma longa trajetória no futebol brasileiro. Revelado pelo Flamengo, o goleiro chegou ao clube ainda jovem e conquistou títulos pelo Rubro-Negro, incluindo o Campeonato Brasileiro de 2009 e a Copa do Brasil de 2013.

Em 2017, Paulo Victor deixou o Flamengo para defender o Grêmio, onde disputou 109 partidas e conquistou títulos importantes. Em 2019, foi protagonista na decisão do Campeonato Gaúcho contra o Internacional, defendendo três cobranças na disputa por pênaltis.

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Depois, passou por Portugal, Arábia Saudita e Catar, antes de retornar à Turquia. A primeira passagem pelo país foi em 2017, pelo Gaziantepspor, e o goleiro voltou em 2025 para defender o Alanyaspor, onde atua atualmente.

Paulo Victor goleiro do Alanyaspor (Foto: Divulgação/Alanyaspor)

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