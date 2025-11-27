menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Ex-Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro: veja gols de brasileiros na Champions League

Jogadores do País do Futebol fazem presença nesta semana com seis gols

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 27/11/2025
15:36
FBL-EUR-C1-PSG-TOTTENHAM
imagem cameraRicharlison e Marquinhos disputam a bola pelo alto durante o duelo da Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A quinta rodada da fase de liga da Champions League, disputada entre os dias 25 e 26 de novembro, manteve a tradição da maior competição de clubes do mundo, com muitos gols e partidas emocionantes. Como de costume, o Brasil esteve presente nesse espetáculo, com diversos jogadores deixando sua marca na competição. A seguir, o Lance! destaca os brasileiros que balançaram as redes nesta semana.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Estêvão 🔵🔵

O primeiro gol brasileiro na semana da Champions foi marcado pelo xodó da torcida dos Blues: Estêvão. O jovem impressionou novamente ao mostrar domínio em Stamford Bridge, demonstrando maturidade e confiança diante de um adversário de peso como o Barcelona, sem demonstrar qualquer sinal de pressão. Com a vitória parcial de 1 a 0 no placar, o ponta-direita acelerou aos 10 minutos da segunda etapa, driblou Pau Cubarsí e finalizou com força e precisão. Um golaço que ampliou a vantagem para 2 a 0. A partida ainda contou com mais um gol, anotado por Liam Delap, aos 28'.

continua após a publicidade

David Luiz 🔵🟡

Se na terça-feira (26) Estêvão foi o único brasileiro a balançar as redes, a quarta-feira (27) trouxe mais representantes. David Luiz abriu a sequência com um belo cabeceio, aos 18 minutos da partida entre Pafos e Monaco. Foi seu primeiro gol na Champions em oito anos — a última vez havia sido em 2017. Com o tento, o brasileiro também tornou-se o segundo jogador mais velho a marcar na competição, aos 38 anos e 218 dias, atrás apenas de Pepe, ex-zagueiro de Real Madrid.

Robert ⚪🔵

A Uefa divulgou, nesta quinta-feira (27), o time da semana na Champions League. Apesar de grandes atuações de brasileiros como Estêvão e Vini Jr — responsável por duas assistências na vitória do Real Madrid —, apenas um jogador do País do Futebol foi incluído na seleção da rodada. O escolhido foi o jovem atacante Robert, revelado pelo Cruzeiro, que marcou um golaço de fora da área e deu uma assistência na vitória do Copenhague sobre o Kairat Almaty por 3 a 2.

continua após a publicidade
Champions: Robert, do Copenhague, comemora gol contra o Kairat Almaty (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/AFP)
Robert, do Copenhague, comemora gol contra o Kairat Almaty (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/AFP)

Gabriel Martinelli 🔴⚪

Artilheiro do Arsenal na edição atual da Champions, com quatro bolas na rede, Gabriel Martinelli tem se destacado como principal nome do líder da competição, que venceu todas as cinco partidas disputadas e marcou 14 gols até o momento. Para quem questionava o brasileiro após a última temporada e diante da forte concorrência interna no setor ofensivo, o ponta-esquerda vem reafirmando sua importância, assim como traduz sua trajetória nos Gunners desde 2019. Nesta rodada, ele marcou o terceiro gol da vitória por 3 a 2 sobre o poderoso Bayern de Munique, aos 32 minutos do segundo tempo, driblando Manuel Neuer com categoria e completando para o gol vazio.

Éderson ⚫🔵

Um nome frequentemente especulado no intenso mercado de transferências do futebol europeu é Éderson, brasileiro com passagens por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, que atua no futebol italiano desde 2022. Mantendo-se na Atalanta, o meio-campista segue sendo uma peça fundamental no elenco e marcou um gol de contra-ataque aos 17 minutos do segundo tempo — o segundo na vitória por 3 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, partida em que os três gols foram anotados em apenas cinco minutos.

Champions: Éderson, da Atalanta, marca o segundo gol da equipe contra o Eintracht Frankfurt (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)
Éderson, da Atalanta, marca o segundo gol da equipe contra o Eintracht Frankfurt (Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP)

Richarlison ⚪⚪

Um dos nomes de confiança de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, Richarlison, antes criticado por suas atuações que resultaram em convocações questionadas, busca retomar a fase artilheira pelo Tottenham para reforçar sua posição como opção de ataque na Canarinho. Assim, o atacante deixou sua marca na partida entre PSG e Tottenham, vencida pelos franceses por 5 a 3, em um jogo eletrizante. O Pombo abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, completando de cabeça, na pequena área, um passe aéreo de Randal Kolo Muani.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Enfim, chegou o momento em que o protagonismo na artilharia por país da Champions League 2025/26 não se resume à Inglaterra. Após a quinta rodada, os britânicos mantêm a liderança com folga, mas a atenção da semana se voltou para Brasil, Portugal e França — esta última assumindo a vice-liderança. As três nações marcaram seis gols cada durante a rodada, enquanto os ingleses anotaram apenas a metade. Com isso, os brasileiros permanecem na quinta posição, agora mais próximos do pelotão de frente. Abaixo, veja a lista de artilheiros por país desta edição da Champions:

PosiçãoPaísGolsArtilheiros

Inglaterra

33

Kane (5), Barnes (4), Gordon (4), Rashford (4), Foden (2), Saka (2), Bellingham, Burn, Chukwuemeka, Delap, Dier, Gallagher, Greenwood, Lloyd Kelly, Madueke, Palmer, Sykes, Tyrique George

França

26

Mbappé (9), Doué (2), Kolo Muani (2), Marcus Thuram (2), Camavinga, Cherki, Dembélé, Diakhon, Ekitiké, Griezmann, Konaté, Mayulu, Odobert, Olise, Zoubir

Espanha

24

Fermín López (3), Guruzeta (3), Llorente (3), Aleix García (2), Ferrán Torres (2), Grimaldo (2), Lamine Yamal (2), Merino (2), Ansu Fati, Fabián Ruiz, Guiu, Le Normand, Robert Navarro

Portugal

24

Vitinha (4), Trincão (3), Forbs (2), Gonçalo Ramos (2), Nuno Mendes (2), Quenda (2), Bernardo Silva, Chiquinho, Fábio Silva, Francisco Conceição, Gelson Martins, João Neves, João Palhinha, Raphaël Guerreiro, Renato Veiga

Brasil

23

Gabriel Martinelli (4), Estêvão (3), Igor Paixão (3), Alisson Santos (2), Robert (2), Carlos Augusto, David Luiz, Éderson, Edmilson, Gabriel Magalhães, Joelinton, Marquinhos, Richarlison, Yan Couto

Alemanha

15

Nmecha (3), Adeyemi (2), Burkardt (2), Lennart Karl (2), Tresoldi (2), Anton, Brandt, Knauff, Woltemade

Argentina

13

Lautaro Martínez (4), Julián Álvarez (3), Alexis Mac Allister, Barrenechea, Enzo Fernández, Garnacho, Giuliano Simeone, Kevin Mac Allister

Holanda

13

Dumfries (2), Van de Ven (2), Van Dijk (2), Gakpo, Guus Til, Luckassen, Teze, Timber, Van Bommel, Weghorst

Noruega

12

Haaland (5), Fet (2), Hauge (2), Bassi, Blomberg, Helmersen

10º

Marrocos

8

Driouech (3), El Kaabi (2), Saibari (2), Brahim Díaz

10º

Nigéria

8

Osimhen (6), Lookman, O

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias