Ex-Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro: veja gols de brasileiros na Champions League
Jogadores do País do Futebol fazem presença nesta semana com seis gols
A quinta rodada da fase de liga da Champions League, disputada entre os dias 25 e 26 de novembro, manteve a tradição da maior competição de clubes do mundo, com muitos gols e partidas emocionantes. Como de costume, o Brasil esteve presente nesse espetáculo, com diversos jogadores deixando sua marca na competição. A seguir, o Lance! destaca os brasileiros que balançaram as redes nesta semana.
Estêvão 🔵🔵
O primeiro gol brasileiro na semana da Champions foi marcado pelo xodó da torcida dos Blues: Estêvão. O jovem impressionou novamente ao mostrar domínio em Stamford Bridge, demonstrando maturidade e confiança diante de um adversário de peso como o Barcelona, sem demonstrar qualquer sinal de pressão. Com a vitória parcial de 1 a 0 no placar, o ponta-direita acelerou aos 10 minutos da segunda etapa, driblou Pau Cubarsí e finalizou com força e precisão. Um golaço que ampliou a vantagem para 2 a 0. A partida ainda contou com mais um gol, anotado por Liam Delap, aos 28'.
David Luiz 🔵🟡
Se na terça-feira (26) Estêvão foi o único brasileiro a balançar as redes, a quarta-feira (27) trouxe mais representantes. David Luiz abriu a sequência com um belo cabeceio, aos 18 minutos da partida entre Pafos e Monaco. Foi seu primeiro gol na Champions em oito anos — a última vez havia sido em 2017. Com o tento, o brasileiro também tornou-se o segundo jogador mais velho a marcar na competição, aos 38 anos e 218 dias, atrás apenas de Pepe, ex-zagueiro de Real Madrid.
Robert ⚪🔵
A Uefa divulgou, nesta quinta-feira (27), o time da semana na Champions League. Apesar de grandes atuações de brasileiros como Estêvão e Vini Jr — responsável por duas assistências na vitória do Real Madrid —, apenas um jogador do País do Futebol foi incluído na seleção da rodada. O escolhido foi o jovem atacante Robert, revelado pelo Cruzeiro, que marcou um golaço de fora da área e deu uma assistência na vitória do Copenhague sobre o Kairat Almaty por 3 a 2.
Gabriel Martinelli 🔴⚪
Artilheiro do Arsenal na edição atual da Champions, com quatro bolas na rede, Gabriel Martinelli tem se destacado como principal nome do líder da competição, que venceu todas as cinco partidas disputadas e marcou 14 gols até o momento. Para quem questionava o brasileiro após a última temporada e diante da forte concorrência interna no setor ofensivo, o ponta-esquerda vem reafirmando sua importância, assim como traduz sua trajetória nos Gunners desde 2019. Nesta rodada, ele marcou o terceiro gol da vitória por 3 a 2 sobre o poderoso Bayern de Munique, aos 32 minutos do segundo tempo, driblando Manuel Neuer com categoria e completando para o gol vazio.
Éderson ⚫🔵
Um nome frequentemente especulado no intenso mercado de transferências do futebol europeu é Éderson, brasileiro com passagens por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, que atua no futebol italiano desde 2022. Mantendo-se na Atalanta, o meio-campista segue sendo uma peça fundamental no elenco e marcou um gol de contra-ataque aos 17 minutos do segundo tempo — o segundo na vitória por 3 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, partida em que os três gols foram anotados em apenas cinco minutos.
Richarlison ⚪⚪
Um dos nomes de confiança de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, Richarlison, antes criticado por suas atuações que resultaram em convocações questionadas, busca retomar a fase artilheira pelo Tottenham para reforçar sua posição como opção de ataque na Canarinho. Assim, o atacante deixou sua marca na partida entre PSG e Tottenham, vencida pelos franceses por 5 a 3, em um jogo eletrizante. O Pombo abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, completando de cabeça, na pequena área, um passe aéreo de Randal Kolo Muani.
Enfim, chegou o momento em que o protagonismo na artilharia por país da Champions League 2025/26 não se resume à Inglaterra. Após a quinta rodada, os britânicos mantêm a liderança com folga, mas a atenção da semana se voltou para Brasil, Portugal e França — esta última assumindo a vice-liderança. As três nações marcaram seis gols cada durante a rodada, enquanto os ingleses anotaram apenas a metade. Com isso, os brasileiros permanecem na quinta posição, agora mais próximos do pelotão de frente. Abaixo, veja a lista de artilheiros por país desta edição da Champions:
|Posição
|País
|Gols
|Artilheiros
1º
Inglaterra
33
Kane (5), Barnes (4), Gordon (4), Rashford (4), Foden (2), Saka (2), Bellingham, Burn, Chukwuemeka, Delap, Dier, Gallagher, Greenwood, Lloyd Kelly, Madueke, Palmer, Sykes, Tyrique George
2º
França
26
Mbappé (9), Doué (2), Kolo Muani (2), Marcus Thuram (2), Camavinga, Cherki, Dembélé, Diakhon, Ekitiké, Griezmann, Konaté, Mayulu, Odobert, Olise, Zoubir
3º
Espanha
24
Fermín López (3), Guruzeta (3), Llorente (3), Aleix García (2), Ferrán Torres (2), Grimaldo (2), Lamine Yamal (2), Merino (2), Ansu Fati, Fabián Ruiz, Guiu, Le Normand, Robert Navarro
4º
Portugal
24
Vitinha (4), Trincão (3), Forbs (2), Gonçalo Ramos (2), Nuno Mendes (2), Quenda (2), Bernardo Silva, Chiquinho, Fábio Silva, Francisco Conceição, Gelson Martins, João Neves, João Palhinha, Raphaël Guerreiro, Renato Veiga
5º
Brasil
23
Gabriel Martinelli (4), Estêvão (3), Igor Paixão (3), Alisson Santos (2), Robert (2), Carlos Augusto, David Luiz, Éderson, Edmilson, Gabriel Magalhães, Joelinton, Marquinhos, Richarlison, Yan Couto
6º
Alemanha
15
Nmecha (3), Adeyemi (2), Burkardt (2), Lennart Karl (2), Tresoldi (2), Anton, Brandt, Knauff, Woltemade
7º
Argentina
13
Lautaro Martínez (4), Julián Álvarez (3), Alexis Mac Allister, Barrenechea, Enzo Fernández, Garnacho, Giuliano Simeone, Kevin Mac Allister
8º
Holanda
13
Dumfries (2), Van de Ven (2), Van Dijk (2), Gakpo, Guus Til, Luckassen, Teze, Timber, Van Bommel, Weghorst
9º
Noruega
12
Haaland (5), Fet (2), Hauge (2), Bassi, Blomberg, Helmersen
10º
Marrocos
8
Driouech (3), El Kaabi (2), Saibari (2), Brahim Díaz
10º
Nigéria
8
Osimhen (6), Lookman, O
