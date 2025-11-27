Ao marcar no empate do Pafos com o Monaco por 2 a 2, pela fase de liga da Champions League, o zagueiro David Luiz se tornou o segundo jogador mais velho a marcar na competição. O brasileiro abriu o placar para a equipe do Chipre ainda no primeiro tempo e alcançou o feito aos 38 anos e 218 dias.

O gol de David Luiz o colocou à frente de lendas como Francesco Totti, Ryan Giggs e Sergio Ramos no ranking de artilheiros mais veteranos da Champions. O ex-zagueiro Pepe segue na liderança, com o tento marcado aos 40 anos e 290 dias, na vitória do Porto por 5 a 3 sobre o Shakhtar, em dezembro de 2023.

A marca reforça a longevidade de David Luiz na competição. Quando estreou na Champions em 28 de novembro de 2007, pelo Benfica, o Pafos ainda não existia como clube profissional — a fundação ocorreu apenas em 10 de junho de 2014.

David Luiz em 2°: jogadores mais velhos a marcar na Champions

Pepe — 40 anos e 290 dias

David Luiz — 38 anos e 218 dias

Totti — 38 anos e 59 dias

Giggs — 37 anos e 289 dias

Sergio Ramos — 37 anos e 257 dias

Jogando em casa, o Pafos entrou em campo com a missão de sobreviver diante de um Monaco mais forte e com maior investimento. Ainda assim, a equipe liderada por David Luiz conseguiu segurar um ponto valioso.

David Luiz em ação pelo Pafos (Foto: Angelos Tzortzinis/AFP)

Com o resultado, o time cipriota chegou à 23ª posição, permanecendo na fase de liga da Champions League e mantendo chances de classificação. O Monaco, por sua vez, amplia sua má fase: já são três jogos sem vitória. Na competição internacional, ocupa a 22ª posição, uma acima do Pafos.

Pafos faz história na Champions League

Fundado em 2014, o clube surgiu da fusão de duas equipes locais, com o objetivo de formar uma instituição capaz de competir em nível nacional e continental. Em apenas uma década, o Pafos saiu do anonimato para conquistar o Campeonato Cipriota de 2024/25, título que lhe deu acesso inédito à Champions League.

A trajetória de ascensão foi construída com forte presença estrangeira, especialmente de brasileiros. Além de David Luiz, nomes como Pedrão, Bruno Felipe, Jajá e Anderson Silva integram o elenco principal. Fora das quatro linhas, o setor de scout é liderado pelo brasileiro Pedro Henrique, símbolo da aposta do clube em um modelo internacional de gestão e captação de talentos.

