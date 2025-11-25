Web reage a golaço de Estêvão, ex-Palmeiras, contra o Barcelona: 'Espetáculo'

Os torcedores europeus foram à loucura com o golaço do jovem Estêvão, durante a vitória do Chelsea contra o Barcelona, pela 5ª rodada da fase de liga da Uefa Champions League, nesta terça-feira (25). Nas redes sociais, os internautas se impressionaram com a jogada do ex-atacante do Palmeiras.

Vivendo grande fase desde sua chegada ao futebol europeu, Estêvão recebeu pela direita, encarou a marcação de dois adversários e bateu firme para anotar um golaço no Stamford Bridge. Após o lance, os torcedores elogiaram a atuação da jovem promessa do futebol brasileiro nas redes sociais. Confira abaixo.

Tradução: Que golaço do Estêvão

Tradução: Craque Estevão. Você não pode, garoto!

Tradução: Que golaço do Estevão contra o Barça! De onde surgiu esse garoto? Ele tem só 18 anos e joga na ponta direita. Seria uma ótima adição ao Real Madrid.

Tradução: Tentamos alertar as pessoas sobre Estevão. Os caras não deram ouvidos.

Tradução: O comentarista disse, e cito: "Viemos ver Yamal, mas Estevão está comandando o espetáculo".

Após o golaço anotado por Estêvão, o Chelsea chegou ao terceiro gol com o atacante Liam Delap e conquistou a terceira vitória na fase de liga da Uefa Champions League. Com o resultado, a equipe chegou a 4ª posição, com 10 pontos somados, em cinco rodadas.

Com gol de ex-Palmeiras, Chelsea vence o Barcelona

Texto por: João Pedro Rodrigues

Logo nos primeiros minutos, o Chelsea abriu o placar com Enzo Fernández, após cobrança de escanteio curto. Porém, o gol foi anulado por toque na mão de Wesley Fofana, jogador que deu o passe ao meia argentino. Na sequência, o Barcelona respondeu roubando a bola no campo de ataque e tendo chance clara com Ferran Torres, mas o atacante finalizou para fora.

Com o decorrer do jogo, o Barcelona teve mais a posse de bola, com o Chelsea tentando sair em velocidade. Em um desses contra-ataques, os Blues tiveram uma falta ao seu favor. Na cobrança de Estêvão, Enzo Fernández apareceu na segunda trave e marcou o gol. Porém, novamente anulado por impedimento de Trevoh Chalobah, que participou da jogada antes.

Mesmo com o segundo gol anulado, os Blues não se abateram e começaram a ocupar o campo de ataque e teve chance com Pedro Neto, que foi para fora. Aos 27, em cobrança curta de escanteio, Marc Cucurella cruzou rasteiro e Pedro Neto completou de letra, mas Ferran Torres travou. Porém, Jules Koundé atrapalhou o atacante e, em bate-rebate, marcou contra. 1 a 0 para o Chelsea. Os Blues seguiram superior e ainda viram Ronald Araújo ser expulso antes do fim da primeira etapa.

No retorno do intervalo, o Chelsea seguiu melhor e marcou o segundo com Andrey Santos, mas o gol foi anulado por impedimento de Alejandro Garnacho no passe anterior. Sem se abalar, os Blues voltaram ao ataque com Estêvão, que partiu em velocidade, driblou Pau Cubarsí e finalizou com força e precisão para marcar um golaço no Stamford Bridge e ampliar a vantagem para 2 a 0.

Estêvão comemora golaço pelo Chelsea na Champions League (Photo by Adrian Dennis / AFP)

Dominante na partida, o Chelsea voltou ao ataque e marcou o terceiro com Liam Delap. O lance chegou a ser anulado de primeira, por impedimento de Enzo Fernández, mas com o uso da tecnologia do semiautomático, o gol foi validado. Com 3 a 0 no placar, a equipe londrina manteve a posse e assegurou a terceira vitória na competição europeia.