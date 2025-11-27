Wesley, que deixou o Flamengo como um dos melhores defensores do futebol brasileiro, desponta como uma das principais promessas da nova geração na posição de lateral-direito. Atualmente na Roma, da Itália, o jovem tem impressionado parte do público local que não o conhecia anteriormente, embora haja quem já reconhecesse sua qualidade. É o caso de Cafu, lenda da Seleção Brasileira, que destacou o início promissor da carreira do atleta na Europa.

O Capitão do Penta conhece a responsabilidade de vestir a camisa de um dos maiores clubes de um país tão tradicional no futebol quanto a Itália. O ex-jogador atuou na Roma entre 1997 e 2003, sendo o lateral-direito titular da equipe nesse período e conquistando o último título da liga nacional do clube, em 2000/2001.

Ciente dessa experiência, ele citou Wesley, brasileiro que ocupa a mesma posição no Giallorossi desde o início da temporada 2025/26. O jogador foi adquirido por 25 milhões de euros (cerca de R$ 163 milhões) pagos ao Flamengo, valor que gerou grande expectativa em torno de sua atuação no time.

Wesley, ex-Flamengo, comemora o terceiro gol da Roma contra o Cremonese (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

Wesley 🤝 Maicon

Desde sua chegada à capital italiana, o camisa 43 disputou 14 partidas com a camisa da Roma, apenas uma vez no banco de reservas, com dois gols marcados. Seu desempenho o coloca entre os principais candidatos de Carlo Ancelotti para integrar a lista final do Brasil rumo à Copa do Mundo de 2026. Diante desse destaque, Cafu comparou Wesley a outro lateral histórico da seleção com passagem pelo futebol italiano: Maicon.

— Talvez vocês estejam surpresos na Itália, mas eu certamente não estou (com Wesley). É verdade que Maicon já tinha experiência no futebol italiano e eu também sabia um pouco sobre isso, enquanto Wesley sempre jogou no Brasil, em um futebol diferente do italiano. Provavelmente, na Roma também se esperava um jogador apenas técnico, por ser brasileiro. Mas ele também tem outras qualidades importantes, como velocidade e disciplina tática — disse Cafu, em entrevista ao jornal "Gazzetta dello Sport", da Itália.

— Para a Roma, é uma sorte tê-lo, também porque ele está se mostrando valioso tanto na esquerda quanto na direita — finalizou o ex-jogador.

