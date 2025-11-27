Arne Slot, técnico do Liverpool, reconheceu que sua permanência no comando do clube inglês está sob ameaça após a derrota por 4 a 1 para o PSV Eindhoven. A goleada foi válida pela fase de Liga da Champions League e aprofundou a crise da equipe, que acumula nove derrotas nos últimos 12 jogos.

continua após a publicidade

O treinador holandês, que levou o Liverpool ao título da Premier League na temporada passada, enfrenta agora uma sequência negativa sem precedentes nas últimas décadas. A equipe sofreu três derrotas consecutivas por três gols de diferença, algo que não acontecia desde 1953.

📲Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp

- Não importa se é justo ou não, entendo que é normal. Se qualquer treinador do mundo perder a quantidade de jogos que perdemos, é normal que as pessoas falem sobre isso. Eu não estou preocupado (com uma possível demissão). Meu foco está em outras coisas além do meu cargo. Eu tento ajudar os jogadores ao máximo, e é óbvio que não estou fazendo como fiz na última temporada - afirmou o treinador na entrevista coletiva após a partida, ao ser questionado sobre estar com o cargo ameaçado.

continua após a publicidade

Pela Champions League, o PSV venceu o Liverpool por 4 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Liverpool e Arne Slot em baixa

Antes do revés para o PSV, o Liverpool havia sido derrotado pelo Nottingham Forest e Manchester City, ambos por 3 a 0. A sequência de resultados negativos contrasta com o desempenho da equipe na temporada anterior, quando conquistou o campeonato inglês sob o comando de Slot.

O Liverpool ocupa apenas a 12ª posição no Campeonato Inglês após um terço da competição. Na Liga dos Campeões, o time está na 13ª colocação, com nove pontos em cinco partidas, restando três rodadas para o fim da fase classificatória.

continua após a publicidade

A série de nove derrotas nos últimos 12 jogos representa um marco negativo que não era registrado no clube desde a temporada 1953/54, evidenciando a dimensão da crise atual.

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar

🖥️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial