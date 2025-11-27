O futebol mundial de base ganhou um novo campeão: Portugal venceu a Áustria por 1 a 0 nesta quinta-feira (27), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar, e conquistou o título do Mundial Sub-17 de 2025. O gol da vitória foi marcado pelo artilheiro Anísio Cabral na pequena área, após assistência de Duarte Cunha.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi a partida? ⚽

Portugal criou as melhores oportunidades da partida ainda no primeiro tempo. Logo aos dois minutos, Mateus arriscou um chute que passou à esquerda do gol. Aos 12', Cunha chegou a balançar as redes na saída do goleiro Daniel Posch, mas o lance foi anulado por falta. Anísio Cabral aproveitou cruzamento de Duarte pelo lado direito e abriu o placar sem goleiro, aos 31'. A melhor chance da Áustria ocorreu no minuto seguinte, quando Hasan Deshishiku finalizou e o goleiro Romário fez grande defesa.

continua após a publicidade

No segundo tempo, as equipes equilibraram a posse de bola e as finalizações, embora as oportunidades mais claras de Portugal tenham acontecido nos primeiros minutos. Nos instantes finais, a Áustria pressionou com perigo, mas as intervenções de Romário e uma bola na trave mantiveram o placar favorável aos lusitanos.

Campanha de campeão! 🏆

Portugal, responsável por eliminar o Brasil da Copa do Mundo Sub-17, em partida equilibrada realizada no dia 24 de novembro, avançou à final após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar e vitória nos pênaltis por 6 a 5. Na fase de mata-mata, a equipe venceu a Suíça por 2 a 0 nas quartas de final, goleou o México por 5 a 0 nas oitavas e superou a Bélgica por 2 a 1 na segunda fase. Na fase de grupos, Portugal terminou em segundo lugar no Grupo B, com triunfos tranquilas contra Nova Caledônia e Marrocos, e derrota para o líder Japão por 2 a 1.

continua após a publicidade

Jogadores de Portugal posam antes da final da Copa do Mundo Sub-17 contra a Áustria (Foto: Karim Jaafar/AFP)

É o primeiro título da história de Portugal na competição, cuja melhor campanha anterior havia sido o terceiro lugar em 1989. A partir desta edição, a Fifa passará a realizar o torneio anualmente, enquanto antes ele ocorria a cada dois anos. O Mundial Sub-17 foi disputado em Doha, no Catar — sede da última Copa do Mundo, em 2022 — entre os dias 3 e 27 de novembro, com oito partidas por dia. Assim como no torneio principal, a competição de base foi ampliada e agora reúne 48 seleções distribuídas em 12 grupos.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial