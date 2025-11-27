Vini Jr iguala recorde de Karim Benzema e Cristiano Ronaldo
Brasileiro alcançou a marca após vitória por 4 a 3 do Real Madrid sobre o Olympiacos
Vini Jr igualou na quarta-feira (26) o recorde de assistências de Karim Benzema e Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid na Champions League, com 27 passes para gol na competição. O atacante brasileiro alcançou a marca ao dar duas assistências para Kylian Mbappé na vitória por 4 a 3 sobre o Olympiacos, pela quinta rodada da fase liga.
O primeiro passe saiu aos 21 minutos, quando Vini lançou de três dedos para deixar Mbappé em condição de empatar o jogo. No segundo tempo, o atacante avançou pela esquerda e rolou para o centro da área, novamente encontrando o francês, que marcou os quatro gols da equipe merengue.
Com isso, Vini Jr passou a dividir a liderança do ranking de assistências do clube na Champions com Benzema e Cristiano Ronaldo, ambos também com 27 passes para gol.
Vitória do Real Madrid na Champions League
O Real Madrid venceu o Olympiacos por 4 a 3 nesta quarta-feira (26), no Estádio Georgios Karaiskakis, em partida válida pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. Os mandantes lutaram até o fim, mas a atuação da maior estrela da Europa na atual temporada se mostrou determinante em um jogo frenético.
Com o resultado, a equipe comandada por José Luis Mendilibar permanece entre as últimas posições da tabela, ocupando o 33º lugar com dois pontos conquistados em dois empates, além de contabilizar sua terceira derrota, com cinco gols marcados e 13 sofridos.
Sob o comando de Xabi Alonso, o Real subiu para a quarta colocação, totalizando 11 pontos após cinco rodadas, resultado de quatro vitórias e uma derrota, com 12 gols marcados e cinco sofridos.
O próximo jogo do Real Madrid será contra o Girona, fora de casa, neste domingo (30), às 17h (de Brasília), em partida válida pela 14ª rodada da La Liga, competição que lidera com 32 pontos, um à frente do Barcelona. Pelo cenário continental, o clube disputará mais um dos clássicos modernos da Champions contra o Manchester City, no dia 10 de dezembro, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.
