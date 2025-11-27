menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Meia do Liverpool desabafa sobre crise do clube: 'Já cansei, estamos na m**da'

Curtis Jones critica atuação após goleada em Anfield

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/11/2025
13:54
Goleada sofrida pelo Liverpool intensificou clima de insatisfação e preocupação entre torcedores e dirigentes (Foto: Paul ELLIS/AFP)
imagem cameraGoleada sofrida pelo Liverpool intensificou clima de insatisfação e preocupação entre torcedores e dirigentes (Foto: Paul ELLIS/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O meia Curtis Jones criticou duramente o desempenho do Liverpool após a derrota por 4 a 1 para o PSV pela Champions League, em Anfield, na Inglaterra. O jogador, formado nas categorias de base do clube, disse não compreender os motivos para a sequência negativa que a equipe enfrenta.

continua após a publicidade

Relacionadas

- Eu não tenho resposta, sinceramente. É inaceitável. Já cansei de ficar com raiva por dentro. Agora estou em um ponto no qual eu simplesmente não tenho palavras. Vamos tentar levar o time para onde ele tem que estar, mas, agora, nós estamos na merda. E isso precisa mudar - respondeu o jogador.

📲Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp

Reação de Salah ao gol do United contra o Liverpool (Foto: PETER POWELL / AFP)
Reação de Salah ao gol do United contra o Liverpool (Foto: PETER POWELL/AFP)

O Liverpool atravessa uma grave crise de resultados, acumulando nove derrotas nos últimos 12 jogos disputados. A situação se agravou com a marca negativa estabelecida pelo clube: pela primeira vez em 72 anos, o time sofreu derrotas por três gols ou mais em três partidas consecutivas. Antes do revés para o PSV, a equipe já havia sido superada pelo Nottingham Forest e pelo Manchester City.

continua após a publicidade

Próximo compromisso do Liverpool

O Liverpool volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o West Ham em Londres, pela 13ª rodada da Premier League. Os Reds ocupam atualmente a 12ª posição na tabela do Campeonato Inglês.

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar

🖥️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias