Meia do Liverpool desabafa sobre crise do clube: 'Já cansei, estamos na m**da'

O meia Curtis Jones criticou duramente o desempenho do Liverpool após a derrota por 4 a 1 para o PSV pela Champions League, em Anfield, na Inglaterra. O jogador, formado nas categorias de base do clube, disse não compreender os motivos para a sequência negativa que a equipe enfrenta.

- Eu não tenho resposta, sinceramente. É inaceitável. Já cansei de ficar com raiva por dentro. Agora estou em um ponto no qual eu simplesmente não tenho palavras. Vamos tentar levar o time para onde ele tem que estar, mas, agora, nós estamos na merda. E isso precisa mudar - respondeu o jogador.

O Liverpool atravessa uma grave crise de resultados, acumulando nove derrotas nos últimos 12 jogos disputados. A situação se agravou com a marca negativa estabelecida pelo clube: pela primeira vez em 72 anos, o time sofreu derrotas por três gols ou mais em três partidas consecutivas. Antes do revés para o PSV, a equipe já havia sido superada pelo Nottingham Forest e pelo Manchester City.

Próximo compromisso do Liverpool

O Liverpool volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o West Ham em Londres, pela 13ª rodada da Premier League. Os Reds ocupam atualmente a 12ª posição na tabela do Campeonato Inglês.

