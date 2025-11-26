O Real Madrid venceu o Olympiacos por 4 a 3 nesta quarta-feira (26), no Estádio Georgios Karaiskakis, em partida válida pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. Os mandantes lutaram até o fim, mas a atuação da maior estrela da Europa na atual temporada se mostrou determinante em um jogo frenético.

Com o resultado, a equipe comandada por José Luis Mendilibar permanece entre as últimas posições da tabela, ocupando o 33º lugar com dois pontos conquistados em dois empates, além de contabilizar sua terceira derrota, com cinco gols marcados e 13 sofridos. Sob o comando de Xabi Alonso, o Real subiu para a quarta colocação, totalizando 11 pontos após cinco rodadas, resultado de quatro vitórias e uma derrota, com 12 gols marcados e cinco sofridos.

No reencontro entre Vini Jr e Rodinei, dupla que atuou pelo Flamengo entre 2017 e 2018, o duelo particular entre o ponta-esquerda de um lado e o lateral-direito do outro terminou com vantagem para o camisa 7. Com uma atuação enérgica, o atacante foi responsável por duas assistências, teve um gol anulado e ainda deixou o campo com a vitória do Real Madrid.

Vini Jr, do Real Madrid, finaliza para marcar um gol depois anulado na partida contra o Olympiacos (Foto: Angelos Tzortzinis/AFP)

Como foi a partida? ⚽

1️⃣ Primeiro tempo

Como poucos esperavam e buscando manter a pressão sobre os favoritos, o Olympiacos abriu o placar aos oito minutos de jogo, com Chiquinho, após passe do centroavante Ayoub El Kaabi. O jogador finalizou com um belo chute de perna direita de fora da área, sem chances para Andriy Lunin, que se esticou, mas não conseguiu defender. O gol resultou de uma elegante triangulação na entrada da área do Madrid, realizada com curto espaço.

Contudo, o astro da noite seria Kylian Mbappé. Um dos melhores jogadores do mundo nesta primeira metade da temporada europeia mostrou mais uma vez que seu status corresponde ao talento. O camisa 10 empatou o jogo aos 22', após receber um belo passe de Vini Jr pelo lado direito que superou a última linha defensiva grega. Na área, o francês finalizou com precisão de perna direita por baixo do goleiro Konstantinos Tzolakis.

O segundo gol nasceu da parceria mais eficaz de Alonso até o momento em seu início de trabalho. Arda Güler recebeu pelo lado direito, próximo à linha de fundo, e deu mais uma de suas assistências no ano para Mbappé, que cabeceou no canto direito do goleiro, colocando os visitantes à frente no placar, apenas dois minutos após o primeiro tento.

E para completar o hat-trick em apenas sete minutos, ele repetiu uma jogada semelhante à do primeiro gol. Desta vez, o passe veio de Eduardo Camavinga pelo centro do campo, em um lançamento que explorou a fragilidade da linha defensiva alta do Olympiacos. O astro recebeu com tranquilidade e, com muita calma, deslocou o goleiro, que permaneceu intacto, fazendo a bola morrer no canto esquerdo da meta.

O placar poderia ter sido ainda mais elástico na primeira etapa, com destaque para uma finalização tranquila de Vinícius, que buscava deixar sua marca em campo — desta vez após passe do grande destaque da partida, Mbappé. No entanto, o gol foi anulado por posição de impedimento do brasileiro.

2️⃣ Segundo tempo

Após o intervalo, aqueles que já consideravam o Olympiacos derrotado não poderiam imaginar o que estava por vir. Aos sete minutos da segunda etapa, o conhecido Mehdi Taremi recebeu um cruzamento de Santiago Hezze pelo lado direito e reduziu a vantagem para os mandantes, que buscavam a liderança no placar.

Porém, no fim das contas, apenas uma das equipes contava com Mbappé, que marcou mais um gol, consolidando o poker e ampliando sua artilharia nesta edição da Champions: impressionantes nove gols em cinco rodadas. Em bela jogada de Vini Jr pelo lado esquerdo do campo, que deixou a defesa adversária para trás, o centroavante apenas completou para o gol vazio, garantindo o quarto do Real aos 14'.

O tempo avançou, mas ainda havia oportunidade para o Olympiacos marcar com seu artilheiro: El Kaabi. Em mais um gol de bola aérea na partida, ele aproveitou o cruzamento de Gabriel Strefezza pelo lado esquerdo e cabeceou com precisão para o canto do adversário, aos 36'. Fim de jogo: 4 a 3 para o Real Madrid.

O que vem por aí? 🔎

O Olympiacos enfrentará o Panetolikos no próximo domingo (30), às 12h (de Brasília), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Grego, competição na qual lidera com 28 pontos, dois à frente do PAOK. No cenário continental, o clube buscará sua primeira vitória na edição atual da Champions League contra o Kairat Almaty, no Cazaquistão, no dia 9, às 12h30 (horário de Brasília).

O próximo jogo do Real Madrid será contra o Girona, fora de casa, neste domingo (30), às 17h (de Brasília), em partida válida pela 14ª rodada da La Liga, competição que lidera com 32 pontos, um à frente do Barcelona. Pelo cenário continental, o clube disputará mais um dos clássicos modernos da Champions contra o Manchester City, no dia 10 de dezembro, às 17h ( de Brasília), no Santiago Bernabéu.

