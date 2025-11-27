A volante Day Rodríguez, do Corinthians, se prepara para mais um compromisso com a seleção venezuelana. Ela entra em campo nesta sexta-feira (28), às 20h (de Brasília), para enfrentar o Equador pela Liga das Nações Feminina.

— Sempre uma honra poder representar o meu país! Trabalho diariamente para estar em minha melhor forma, claro, com este objetivo em mente. Desde a primeira vez, me emociono todas as vezes em que visto essa camisa para entrar em campo — diz ela.

Com passagens por Estudiantes de Guárico, 3B da Amazônia, Estudiantes de Caracas, Iranduba, Atlético-MG e Grêmio, até chegar ao Corinthians, nesta temporada. Pelo Timão, são três gols e três assistências em 37 jogos.

Day Rodríguez durante Corinthians x Santa Fe, pela Libertadores Feminina, (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

Day Rodríguez, do Corinthians, mostra bom desempenho na seleção

Atualmente, a classificação da CONMEBOL Liga das Nações Feminina mostra a Colômbia liderando com 6 pontos em dois jogos, seguida por Chile, Argentina e Venezuela, todas com 4 pontos. O Equador aparece na quinta posição com 3 pontos, enquanto Uruguai tem 1 ponto. Paraguai, Peru e Bolívia ainda não pontuaram na competição, ocupando as últimas posições da tabela. Day analisou a concorrência.

— Estamos muito focadas no nosso grande objetivo de ir à Copa do Mundo. Temos adversárias muito competentes disputando uma vaga com a gente, mas sei o quanto estamos trabalhando e tenho confiança de que conseguiremos nos classificar — opina a venezuelana.

Na última Data Fifa, empatou com o Chile por 0 a 0 e venceu o Paraguai por 2 a 1. Agora, o desafio será diante do Equador, no dia 28.

— Conquistamos pontos importantes na primeira jornada e esperamos conquistar ainda mais nestes próximos desafios. Queremos virar o ano com o máximo de pontos possíveis e bem colocadas na briga, para, assim, estarmos cada vez mais perto do nosso objetivo — completa.