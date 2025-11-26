Com apenas um invicto, veja como está a tabela da Champions League
Rodada ficou marcada por chuva de gols e brilho brasileiro
Nesta quarta-feira (26), chegou ao fim a quinta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. Com rodada marcada pela quantidade de gols, com 64, zebras e grandes duelos, que tiveram brilho brasileiro e o único invicto vivo, a primeira fase da competição chega na reta final com surpresas e decepções.
A Champions League retornará em dezembro, para a realização da sexta rodada, entre os dias 9 e 10. Já as duas últimas partidas ocorrerão apenas na segunda metade de janeiro, 20 e 21 (sétima rodada) e 28 (oitava e última rodada).
O único invicto
Em duelo que reuniu as únicas equipes com 100% de aproveitamento da Champions League, o Arsenal venceu o Bayern de Munique por 3 a 1, no Emirates Stadium. A equipe de Mikel Arteta saiu na frente com Jurriën Timber, aos 20 minutos, em jogada de bola parada. Os bávaros empataram aos 32, quando Kimmich encontrou Gnabry em profundidade, e o atacante cruzou para Lennart Karl marcar seu primeiro gol na competição.
O Bayern controlou mais a posse de bola na primeira etapa, mas teve dificuldades para transformar o domínio em chances claras. O Arsenal, por sua vez, perdeu Trossard por lesão aos 36 minutos, o que abriu espaço para a entrada de Noni Madueke. No segundo tempo, os Gunners aumentaram o ritmo e passaram a criar as oportunidades mais perigosas, pressionando o time alemão mesmo com menor posse.
A virada veio aos 69 minutos, quando Calafiori cruzou pela esquerda e Madueke completou para marcar. Aos 77, Gabriel Martinelli ampliou ao receber lançamento de Eze, driblar Manuel Neuer e finalizar para o gol vazio, garantindo o triunfo no Emirates.
Brilho brasileiro
O Chelsea derrotou o Barcelona por 3 a 0, em duelo disputado em Stamford Bridge, em Londres (ING). Os Blues venceram o Barça com autoridade, com golaço de Estêvão. Aos dez minutos da segunda etapa, o atacante brasileiro marcou o segundo do time londrino em gol que explodiu o estádio. Com o resultado, o Chelsea vai a quarta colocação, com 10 pontos conquistados. Já o Barcelona cai para 15º, com sete pontos.
Com o placar em 1 a 0 para o Chelsea, Andrey Santos interceptou o passe de Frenkie de Jong e rolou para Reece James. Na sequência, o jogador inglês passou para Estêvão, que partiu em velocidade para cima de Pau Cubarsí. O brasileiro driblou o defensor e finalizou com força e precisão para marcar um golaço em Stamford Bridge e abrir 2 a 0.
Dominante na partida, o Chelsea voltou ao ataque e marcou o terceiro com Liam Delap. O lance chegou a ser anulado de primeira, por impedimento de Enzo Fernández, mas com o uso da tecnologia do semiautomático, o gol foi validado. Com 3 a 0 no placar, a equipe londrina manteve a posse e assegurou a terceira vitória na competição europeia.
Zebras na rodada
Em Anfield, o Liverpool foi goleado por 4 a 1 para o PSV e segue em má fase na temporada. Com o resultado, os Reds somam a nona derrota em onze jogos, em todas as competições. Em 11º na Premier League e em 13º na Champions, o Liverpool encara o West Ham, no domingo (30), pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. Já o PSV, líder da Eredivise, recebe o Volendam, no mesmo dia.
O Manchester City foi derrotado por 2 a 0 pelo Bayer Leverkusen no Etihad Stadium. A equipe de Pep Guardiola sofreu sua primeira perda na competição, em noite na qual os alemães marcaram com Grimaldo e Patrik Schick e conseguiram controlar o ritmo mesmo atuando fora de casa.
Resultados
- Ajax 0x2 Benfica
- Chelsea 3x0 Barcelona
- Manchester City 0x2 Bayer Leverkusen
- Galatasaray 0x1 Union Saint-Gilloise
- Bodo/Glint 2x3 Juventus
- Napoli 2x0 Qarabag
- Olympique de Marselha 2x1 Newcastle
- Borussia Dortmund 4x0 Villarreal
- Slavia Praga 0x0 Athletic Bilbao
- Pafos 2x2 Monaco
- Arsenal 3x1 Bayern de Munique
- Olympiacos 3x4 Real Madrid
- PSG 5x3 Tottenham
- Liverpool 1x4 PSV
- Copenhague 3x2 Kairat
- Sporting 3x0 Club Brugge
- Frankfurt 0x3 Atalanta
- Atlético de Madrid 2x1 Inter de Milão
Tabela da Champions League
Com apenas o Arsenal invicto, os Gunners ocupam o topo da tabela, com 15 pontos conquistados — 100% de aproveitamento. Além dos londrinos, PSG, Bayern de Munique, Inter de Milão, Real Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea e Sporting estão na zona de classificação direta às oitavas de final da competição.
Na zona de playoffs e consideradas decepções do campeonato, Liverpool e Barcelona ocupam apenas as 13ª e 18ª colocações, respectivamente. Apenas o Ajax é a única equipe que ainda não pontou na competição, com cinco derrotas.
|POS
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|GM
|GC
|SG
1
Arsenal
15
5
5
14
1
+13
2
PSG
12
5
4
19
8
+11
3
Bayern
12
5
4
15
6
+9
4
Inter
12
5
4
12
3
+9
5
Real Madrid
12
5
4
12
5
+7
6
Borussia Dortmund
10
5
3
17
11
+6
7
Chelsea
10
5
3
12
6
+6
8
Sporting
10
5
3
11
5
+6
9
Man City
10
5
3
10
5
+5
10
Atalanta
10
5
3
6
5
+1
11
Newcastle
9
5
3
11
4
+7
12
Atlético Madrid
9
5
3
12
10
+2
13
Liverpool
9
5
3
10
8
+2
14
Galatasaray
9
5
3
8
7
+1
15
PSV
8
5
2
13
8
+5
16
Tottenham
8
5
2
10
7
+3
17
Leverkusen
8
5
2
10
12
-2
18
Barcelona
7
5
2
12
10
+2
19
Qarabag
7
5
2
8
9
-1
20
Napoli
7
5
2
9
12
-3
21
Marselha
6
5
2
8
6
+2
22
Juventus
6
5
2
10
8
+2
23
Mônaco
6
5
2
8
10
-2
24
Pafos
6
5
2
4
7
-3
25
USG
6
5
2
12
15
-3
26
Club Brugge
4
5
1
8
13
-5
27
Ath. Bilbao
4
5
1
9
13
-4
28
Eintracht Frankfurt
4
5
1
7
14
-7
29
Copenhague
4
5
1
7
14
-7
30
Benfica
3
5
1
4
8
-4
31
Slavia Praga
3
5
1
8
12
-4
32
Bodø/Glimt
2
5
0
2
6
-4
33
Olympiacos
2
5
0
5
12
-7
34
Villarreal
1
5
0
2
10
-8
35
Kairat
1
5
0
3
14
-11
36
Ajax
0
5
0
1
16
-15
Artilharia da Champions
Com quatro gols marcados na vitória por 4 a 3 do Real Madrid sobre o Olympiacos, Kylian Mbappé se isolou na artilharia da Champions League. Além disso, o atacante francês viu os concorrentes Victor Osimhen, do Galatasaray, Erling Haaland, do Manchester City, e Harry Kane, do Bayern de Munique, passarem em branco.
|1
|Kylian Mbappé (Real Madrid)
|9
2
Victor Osimhen (Galatasaray)
6
3
Erling Haaland (Manchester City)
5
3
Harry Kane (Bayern)
5
5
Anthony Gordon (Newcastle)
4
5
Gabriel Martinelli (Arsenal)
4
5
Harvey Barnes (Newcastle)
4
5
Lautaro Martínez (Inter)
4
5
Marcus Rashford (Barcelona)
4
5
Vitinha (PSG)
4
