Com apenas um invicto, veja como está a tabela da Champions League

Nesta quarta-feira (26), chegou ao fim a quinta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. Com rodada marcada pela quantidade de gols, com 64, zebras e grandes duelos, que tiveram brilho brasileiro e o único invicto vivo, a primeira fase da competição chega na reta final com surpresas e decepções.

A Champions League retornará em dezembro, para a realização da sexta rodada, entre os dias 9 e 10. Já as duas últimas partidas ocorrerão apenas na segunda metade de janeiro, 20 e 21 (sétima rodada) e 28 (oitava e última rodada).

O único invicto

Em duelo que reuniu as únicas equipes com 100% de aproveitamento da Champions League, o Arsenal venceu o Bayern de Munique por 3 a 1, no Emirates Stadium. A equipe de Mikel Arteta saiu na frente com Jurriën Timber, aos 20 minutos, em jogada de bola parada. Os bávaros empataram aos 32, quando Kimmich encontrou Gnabry em profundidade, e o atacante cruzou para Lennart Karl marcar seu primeiro gol na competição.

O Bayern controlou mais a posse de bola na primeira etapa, mas teve dificuldades para transformar o domínio em chances claras. O Arsenal, por sua vez, perdeu Trossard por lesão aos 36 minutos, o que abriu espaço para a entrada de Noni Madueke. No segundo tempo, os Gunners aumentaram o ritmo e passaram a criar as oportunidades mais perigosas, pressionando o time alemão mesmo com menor posse.

A virada veio aos 69 minutos, quando Calafiori cruzou pela esquerda e Madueke completou para marcar. Aos 77, Gabriel Martinelli ampliou ao receber lançamento de Eze, driblar Manuel Neuer e finalizar para o gol vazio, garantindo o triunfo no Emirates.

Pela Champions League, o Arsenal venceu o Bayern de Munique por 3 a 1 (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Brilho brasileiro

O Chelsea derrotou o Barcelona por 3 a 0, em duelo disputado em Stamford Bridge, em Londres (ING). Os Blues venceram o Barça com autoridade, com golaço de Estêvão. Aos dez minutos da segunda etapa, o atacante brasileiro marcou o segundo do time londrino em gol que explodiu o estádio. Com o resultado, o Chelsea vai a quarta colocação, com 10 pontos conquistados. Já o Barcelona cai para 15º, com sete pontos.

Com o placar em 1 a 0 para o Chelsea, Andrey Santos interceptou o passe de Frenkie de Jong e rolou para Reece James. Na sequência, o jogador inglês passou para Estêvão, que partiu em velocidade para cima de Pau Cubarsí. O brasileiro driblou o defensor e finalizou com força e precisão para marcar um golaço em Stamford Bridge e abrir 2 a 0.

Com golaço de Estêvão, o Chelsea venceu o Barcelona por 3 a 0, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Dominante na partida, o Chelsea voltou ao ataque e marcou o terceiro com Liam Delap. O lance chegou a ser anulado de primeira, por impedimento de Enzo Fernández, mas com o uso da tecnologia do semiautomático, o gol foi validado. Com 3 a 0 no placar, a equipe londrina manteve a posse e assegurou a terceira vitória na competição europeia.

Zebras na rodada

Em Anfield, o Liverpool foi goleado por 4 a 1 para o PSV e segue em má fase na temporada. Com o resultado, os Reds somam a nona derrota em onze jogos, em todas as competições. Em 11º na Premier League e em 13º na Champions, o Liverpool encara o West Ham, no domingo (30), pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. Já o PSV, líder da Eredivise, recebe o Volendam, no mesmo dia.

O Manchester City foi derrotado por 2 a 0 pelo Bayer Leverkusen no Etihad Stadium. A equipe de Pep Guardiola sofreu sua primeira perda na competição, em noite na qual os alemães marcaram com Grimaldo e Patrik Schick e conseguiram controlar o ritmo mesmo atuando fora de casa.

Jogadores do Manchester City e Bayer Leverkusen disputando a bola na Champions League (Foto: Oli Scarff/AFP)

Resultados

Ajax 0x2 Benfica Chelsea 3x0 Barcelona Manchester City 0x2 Bayer Leverkusen Galatasaray 0x1 Union Saint-Gilloise Bodo/Glint 2x3 Juventus Napoli 2x0 Qarabag Olympique de Marselha 2x1 Newcastle Borussia Dortmund 4x0 Villarreal Slavia Praga 0x0 Athletic Bilbao Pafos 2x2 Monaco Arsenal 3x1 Bayern de Munique Olympiacos 3x4 Real Madrid PSG 5x3 Tottenham Liverpool 1x4 PSV Copenhague 3x2 Kairat Sporting 3x0 Club Brugge Frankfurt 0x3 Atalanta Atlético de Madrid 2x1 Inter de Milão

Tabela da Champions League

Com apenas o Arsenal invicto, os Gunners ocupam o topo da tabela, com 15 pontos conquistados — 100% de aproveitamento. Além dos londrinos, PSG, Bayern de Munique, Inter de Milão, Real Madrid, Borussia Dortmund, Chelsea e Sporting estão na zona de classificação direta às oitavas de final da competição.

Na zona de playoffs e consideradas decepções do campeonato, Liverpool e Barcelona ocupam apenas as 13ª e 18ª colocações, respectivamente. Apenas o Ajax é a única equipe que ainda não pontou na competição, com cinco derrotas.

POS Clube Pts PJ VIT GM GC SG 1 Arsenal 15 5 5 14 1 +13 2 PSG 12 5 4 19 8 +11 3 Bayern 12 5 4 15 6 +9 4 Inter 12 5 4 12 3 +9 5 Real Madrid 12 5 4 12 5 +7 6 Borussia Dortmund 10 5 3 17 11 +6 7 Chelsea 10 5 3 12 6 +6 8 Sporting 10 5 3 11 5 +6 9 Man City 10 5 3 10 5 +5 10 Atalanta 10 5 3 6 5 +1 11 Newcastle 9 5 3 11 4 +7 12 Atlético Madrid 9 5 3 12 10 +2 13 Liverpool 9 5 3 10 8 +2 14 Galatasaray 9 5 3 8 7 +1 15 PSV 8 5 2 13 8 +5 16 Tottenham 8 5 2 10 7 +3 17 Leverkusen 8 5 2 10 12 -2 18 Barcelona 7 5 2 12 10 +2 19 Qarabag 7 5 2 8 9 -1 20 Napoli 7 5 2 9 12 -3 21 Marselha 6 5 2 8 6 +2 22 Juventus 6 5 2 10 8 +2 23 Mônaco 6 5 2 8 10 -2 24 Pafos 6 5 2 4 7 -3 25 USG 6 5 2 12 15 -3 26 Club Brugge 4 5 1 8 13 -5 27 Ath. Bilbao 4 5 1 9 13 -4 28 Eintracht Frankfurt 4 5 1 7 14 -7 29 Copenhague 4 5 1 7 14 -7 30 Benfica 3 5 1 4 8 -4 31 Slavia Praga 3 5 1 8 12 -4 32 Bodø/Glimt 2 5 0 2 6 -4 33 Olympiacos 2 5 0 5 12 -7 34 Villarreal 1 5 0 2 10 -8 35 Kairat 1 5 0 3 14 -11 36 Ajax 0 5 0 1 16 -15

Artilharia da Champions

Com quatro gols marcados na vitória por 4 a 3 do Real Madrid sobre o Olympiacos, Kylian Mbappé se isolou na artilharia da Champions League. Além disso, o atacante francês viu os concorrentes Victor Osimhen, do Galatasaray, Erling Haaland, do Manchester City, e Harry Kane, do Bayern de Munique, passarem em branco.

1 Kylian Mbappé (Real Madrid) 9 2 Victor Osimhen (Galatasaray) 6 3 Erling Haaland (Manchester City) 5 3 Harry Kane (Bayern) 5 5 Anthony Gordon (Newcastle) 4 5 Gabriel Martinelli (Arsenal) 4 5 Harvey Barnes (Newcastle) 4 5 Lautaro Martínez (Inter) 4 5 Marcus Rashford (Barcelona) 4 5 Vitinha (PSG) 4

Time do Real Madrid comemora gol de Mbappé diante do Olympiacos (Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)

