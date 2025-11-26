Com chuva de gols e Arsenal invicto, veja como foi a quarta (26) da Champions League
Nove partidas encerraram a quinta rodada da fase de liga da competição
Nove partidas encerraram a quinta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26, nesta quarta-feira (25). Com 42 gols no dia, principal destaque foi a grande vitória do Arsenal sobre o Bayern de Munique, por 3 a 1, com gol de Gabriel Martinelli. Outro resultado relevante foi a surpreendente vitória do PSV, fora de casa, contra o Liverpool.
Champions League - quarta-feira (26)
Arsenal 3x1 Bayern de Munique
Em duelo entre líderes da Champions League, o Arsenal venceu o Bayern de Munique por 3 a 1, no Emirates Stadium. A equipe de Mikel Arteta saiu na frente com Jurriën Timber, aos 20 minutos, em jogada de bola parada. Os bávaros empataram aos 32, quando Kimmich encontrou Gnabry em profundidade, e o atacante cruzou para Lennart Karl marcar seu primeiro gol na competição.
O Bayern controlou mais a posse de bola na primeira etapa, mas teve dificuldades para transformar o domínio em chances claras. O Arsenal, por sua vez, perdeu Trossard por lesão aos 36 minutos, o que abriu espaço para a entrada de Noni Madueke. No segundo tempo, os Gunners aumentaram o ritmo e passaram a criar as oportunidades mais perigosas, pressionando o time alemão mesmo com menor posse.
A virada veio aos 69 minutos, quando Calafiori cruzou pela esquerda e Madueke completou para marcar. Aos 77, Gabriel Martinelli ampliou ao receber lançamento de Eze, driblar Manuel Neuer e finalizar para o gol vazio, garantindo o triunfo no Emirates. O Arsenal agora foca o clássico contra o Chelsea pela Premier League, enquanto o Bayern enfrenta o St. Pauli na Bundesliga.
PSG 5x3 Tottenham
O PSG venceu o Tottenham por 5 a 3 no Parc des Princes, em duelo marcado por alternâncias no placar e noite inspirada de Vitinha, autor de três gols. O Tottenham saiu na frente com Richarlison após jogada construída pela direita, mas o Paris respondeu ainda no primeiro tempo com um golaço do meia português, que empatou o confronto antes do intervalo.
A etapa final começou favorável aos ingleses, que retomaram a vantagem com Kolo Muani após pressão em cobrança de escanteio. No entanto, o PSG reagiu rapidamente: Vitinha marcou outro belo gol, Fabian Ruiz virou e Pacho ampliou em jogada de bola parada. O Tottenham voltou a descontar com Kolo Muani aproveitando erro na saída parisiense, mas a esperança durou pouco. Em pênalti marcado após toque de mão de Romero, Vitinha converteu e fechou o placar em 5 a 3.
Com a vitória, o PSG chega aos 12 pontos e assume a terceira colocação, enquanto o Tottenham permanece com oito e cai para 15º. As equipes voltam a campo no sábado (29): os parisienses encaram o Monaco pela Ligue 1, e os Spurs recebem o Fulham pela Premier League.
Olympiacos 3x4 Real Madrid
O Real Madrid venceu o Olympiacos por 4 a 3, no Estádio Georgios Karaiskakis, em jogo movimentado pela quinta rodada da Champions League. A equipe grega saiu na frente com Chiquinho, mas Mbappé comandou a virada ainda no primeiro tempo, marcando três vezes em apenas sete minutos e levando os visitantes ao intervalo com vantagem. Vini Jr participou diretamente de dois lances decisivos, incluindo assistência no gol de empate e criação da jogada que originou um gol anulado.
Na etapa final, o Olympiacos reagiu com Taremi logo aos sete minutos e voltou a ameaçar a defesa espanhola. Porém, Mbappé voltou a marcar após jogada individual de Vini Jr, alcançando quatro gols na partida e chegando a nove na competição. Mesmo pressionado, o Real sofreu mais um gol, desta vez de El Kaabi, que aproveitou cruzamento pela esquerda, mas conseguiu sustentar a vantagem até o apito final.
Com o resultado, o Olympiacos permanece na parte inferior da tabela, somando apenas dois pontos em cinco rodadas. O Real Madrid chegou aos 11 pontos, assumindo a quarta colocação da fase de liga. Na sequência da temporada, os gregos enfrentam o Panetolikos pelo campeonato nacional, enquanto o time de Xabi Alonso visita o Girona pela La Liga antes de reencontrar o Manchester City na Champions League.
Liverpool 1x4 PSV
Em Anfield, o Liverpool foi goleado por 4 a 1 para o PSV e segue em má fase na temporada. Com o resultado, os Reds somam a nona derrota em onze jogos, em todas as competições. Na partida, os holandeses começaram na frente com Ivan Perišić, de pênalti. Minutos depois, Szoboszlai aproveitou rebote de Kovar e igualou o placar.
Porém, na segunda etapa, o PSV marcou com Guus Til e duas vezes com Couhaib Driouech e consolidou a goleada holandesa na Inglaterra. Em 11º na Premier League e em 13º na Champions, o Liverpool encara o West Ham, no domingo (30), pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. Já o PSV, líder da Eredivise, recebe o Volendam, no mesmo dia.
Outros resultados
- Ajax 0x2 Benfica
- Galatasaray 0x1 Union Saint-Gilloise
- Bodo/Glint 2x3 Juventus
- Napoli 2x0 Qarabag
- Olympique de Marselha 2x1 Newcastle
- Borussia Dortmund 4x0 Villarreal
- Slavia Praga 0x0 Athletic Bilbao
- Pafos 2x2 Monaco
- Copenhague 3x2 Kairat
- Sporting 3x0 Club Brugge
- Frankfurt 0x3 Atalanta
- Atlético de Madrid 2x1 Inter de Milão
