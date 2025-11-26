menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com chuva de gols e Arsenal invicto, veja como foi a quarta (26) da Champions League

Nove partidas encerraram a quinta rodada da fase de liga da competição

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/11/2025
19:50
Pela Champions League, o Arsenal venceu o Bayern de Munique por 3 a 1 (Foto: Ben STANSALL / AFP)
imagem cameraPela Champions League, o Arsenal venceu o Bayern de Munique por 3 a 1 (Foto: Ben STANSALL / AFP)
Nove partidas encerraram a quinta rodada da fase de liga da Champions League 2025/26, nesta quarta-feira (25). Com 42 gols no dia, principal destaque foi a grande vitória do Arsenal sobre o Bayern de Munique, por 3 a 1, com gol de Gabriel Martinelli. Outro resultado relevante foi a surpreendente vitória do PSV, fora de casa, contra o Liverpool.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Champions League - quarta-feira (26)

Arsenal 3x1 Bayern de Munique

Em duelo entre líderes da Champions League, o Arsenal venceu o Bayern de Munique por 3 a 1, no Emirates Stadium. A equipe de Mikel Arteta saiu na frente com Jurriën Timber, aos 20 minutos, em jogada de bola parada. Os bávaros empataram aos 32, quando Kimmich encontrou Gnabry em profundidade, e o atacante cruzou para Lennart Karl marcar seu primeiro gol na competição.

O Bayern controlou mais a posse de bola na primeira etapa, mas teve dificuldades para transformar o domínio em chances claras. O Arsenal, por sua vez, perdeu Trossard por lesão aos 36 minutos, o que abriu espaço para a entrada de Noni Madueke. No segundo tempo, os Gunners aumentaram o ritmo e passaram a criar as oportunidades mais perigosas, pressionando o time alemão mesmo com menor posse.

A virada veio aos 69 minutos, quando Calafiori cruzou pela esquerda e Madueke completou para marcar. Aos 77, Gabriel Martinelli ampliou ao receber lançamento de Eze, driblar Manuel Neuer e finalizar para o gol vazio, garantindo o triunfo no Emirates. O Arsenal agora foca o clássico contra o Chelsea pela Premier League, enquanto o Bayern enfrenta o St. Pauli na Bundesliga.

Noni Madueke comemorando gol contra o Bayern de Munique na Champions League (Foto: Ben STANSALL /AFP)
Noni Madueke comemorando gol contra o Bayern de Munique na Champions League (Foto: Ben STANSALL /AFP)

PSG 5x3 Tottenham

O PSG venceu o Tottenham por 5 a 3 no Parc des Princes, em duelo marcado por alternâncias no placar e noite inspirada de Vitinha, autor de três gols. O Tottenham saiu na frente com Richarlison após jogada construída pela direita, mas o Paris respondeu ainda no primeiro tempo com um golaço do meia português, que empatou o confronto antes do intervalo.

A etapa final começou favorável aos ingleses, que retomaram a vantagem com Kolo Muani após pressão em cobrança de escanteio. No entanto, o PSG reagiu rapidamente: Vitinha marcou outro belo gol, Fabian Ruiz virou e Pacho ampliou em jogada de bola parada. O Tottenham voltou a descontar com Kolo Muani aproveitando erro na saída parisiense, mas a esperança durou pouco. Em pênalti marcado após toque de mão de Romero, Vitinha converteu e fechou o placar em 5 a 3.

Com a vitória, o PSG chega aos 12 pontos e assume a terceira colocação, enquanto o Tottenham permanece com oito e cai para 15º. As equipes voltam a campo no sábado (29): os parisienses encaram o Monaco pela Ligue 1, e os Spurs recebem o Fulham pela Premier League.

Com três gols de Vitinha, o PSG venceu o Tottenham por 5 a 3, pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Com três gols de Vitinha, o PSG venceu o Tottenham por 5 a 3, pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Olympiacos 3x4 Real Madrid

O Real Madrid venceu o Olympiacos por 4 a 3, no Estádio Georgios Karaiskakis, em jogo movimentado pela quinta rodada da Champions League. A equipe grega saiu na frente com Chiquinho, mas Mbappé comandou a virada ainda no primeiro tempo, marcando três vezes em apenas sete minutos e levando os visitantes ao intervalo com vantagem. Vini Jr participou diretamente de dois lances decisivos, incluindo assistência no gol de empate e criação da jogada que originou um gol anulado.

Na etapa final, o Olympiacos reagiu com Taremi logo aos sete minutos e voltou a ameaçar a defesa espanhola. Porém, Mbappé voltou a marcar após jogada individual de Vini Jr, alcançando quatro gols na partida e chegando a nove na competição. Mesmo pressionado, o Real sofreu mais um gol, desta vez de El Kaabi, que aproveitou cruzamento pela esquerda, mas conseguiu sustentar a vantagem até o apito final.

Com o resultado, o Olympiacos permanece na parte inferior da tabela, somando apenas dois pontos em cinco rodadas. O Real Madrid chegou aos 11 pontos, assumindo a quarta colocação da fase de liga. Na sequência da temporada, os gregos enfrentam o Panetolikos pelo campeonato nacional, enquanto o time de Xabi Alonso visita o Girona pela La Liga antes de reencontrar o Manchester City na Champions League.

FBL-EUR-C1-OLYMPIAKOS-REAL MADRID
Kylian Mbappé celebra com Vini Jr após marcar o terceiro gol do Real Madrid na partida contra o Olympiacos (Foto: Angelos Tzortzinis/AFP)

Liverpool 1x4 PSV

Em Anfield, o Liverpool foi goleado por 4 a 1 para o PSV e segue em má fase na temporada. Com o resultado, os Reds somam a nona derrota em onze jogos, em todas as competições. Na partida, os holandeses começaram na frente com Ivan Perišić, de pênalti. Minutos depois, Szoboszlai aproveitou rebote de Kovar e igualou o placar.

Porém, na segunda etapa, o PSV marcou com Guus Til e duas vezes com Couhaib Driouech e consolidou a goleada holandesa na Inglaterra. Em 11º na Premier League e em 13º na Champions, o Liverpool encara o West Ham, no domingo (30), pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. Já o PSV, líder da Eredivise, recebe o Volendam, no mesmo dia.

Pela Champions League, o PSV venceu o Liverpool por 4 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Pela Champions League, o PSV venceu o Liverpool por 4 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Outros resultados

  1. Ajax 0x2 Benfica
  2. Galatasaray 0x1 Union Saint-Gilloise
  3. Bodo/Glint 2x3 Juventus
  4. Napoli 2x0 Qarabag
  5. Olympique de Marselha 2x1 Newcastle
  6. Borussia Dortmund 4x0 Villarreal
  7. Slavia Praga 0x0 Athletic Bilbao
  8. Pafos 2x2 Monaco
  9. Copenhague 3x2 Kairat
  10. Sporting 3x0 Club Brugge
  11. Frankfurt 0x3 Atalanta
  12. Atlético de Madrid 2x1 Inter de Milão

