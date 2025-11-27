Juventus monitora jovem promessa portuguesa; veja
Atacante de 23 anos foi contratado recentemente pelo Borussia Dortmund
- Matéria
- Mais Notícias
A Juventus segue ativa no mercado e está monitorando um novo nome para reforçar seu sistema ofensivo. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a Velha Senhora mira a contratação do português Fábio Silva, recém-contratado pelo Borussia Dortmund.
Relacionadas
- Futebol Internacional
VÍDEO: Cristiano Ronaldo ‘repete’ bicicleta histórica que fez em Real x Juve
Futebol Internacional23/11/2025
- Futebol Internacional
David Luiz quebra recorde de Sergio Ramos na Champions League; veja
Futebol Internacional27/11/2025
- Futebol Internacional
Jornal inglês crava substituto de Mohamed Salah no Liverpool
Futebol Internacional27/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Fábio Silva está em busca de mais tempo de jogo, principalmente com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando. O atacante de 23 anos luta por uma vaga no grupo de convocados do técnico Roberto Martínez, que chegou a citá-lo recentemente, referindo-se a busca por um centroavante para ser sombra de Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos.
O atacante chegou ao Borussia Dortmund em julho por um montante de 22 milhões de euros (R$ 136,4 milhões na cotação atual), porém ainda não correspondeu à expectativa inicial. Dessa forma, a Juventus aparece como candidata já para a janela de janeiro e Fábio Silva estaria avaliado em 28 milhões de euros (R$ 173,6 milhões) para uma venda imediata.
Juventus não está sozinha no páreo
Além da Juventus, Fabrizio Romano indica que outros clubes italianos estariam atentos à situação de Fábio Silva, como o Milan e a Roma. A dupla está empenhada na tentativa de contratar Joshua Zirkzee, do Manchester United, mas teria o português do Dortmund como alternativa. Vale ressaltar que Fábio possui contrato com os aurinegros até 2030, o que resguarda a equipe alemã em uma negociação.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias