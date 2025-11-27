menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Juventus monitora jovem promessa portuguesa; veja

Atacante de 23 anos foi contratado recentemente pelo Borussia Dortmund

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/11/2025
15:43
Fábio Silva ao lado de Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal
imagem cameraAlvo da Juventus, Fábio Silva ao lado de Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal (Foto: Reprodução/X/Fábio Silva)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Juventus monitora a contratação de Fábio Silva, do Borussia Dortmund.
Fábio tem 23 anos e busca mais tempo de jogo para a Copa do Mundo de 2026.
Ele foi contratado por 22 milhões de euros e avaliado em 28 milhões para venda imediata.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Juventus segue ativa no mercado e está monitorando um novo nome para reforçar seu sistema ofensivo. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a Velha Senhora mira a contratação do português Fábio Silva, recém-contratado pelo Borussia Dortmund.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Fábio Silva está em busca de mais tempo de jogo, principalmente com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando. O atacante de 23 anos luta por uma vaga no grupo de convocados do técnico Roberto Martínez, que chegou a citá-lo recentemente, referindo-se a busca por um centroavante para ser sombra de Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos.

continua após a publicidade

O atacante chegou ao Borussia Dortmund em julho por um montante de 22 milhões de euros (R$ 136,4 milhões na cotação atual), porém ainda não correspondeu à expectativa inicial. Dessa forma, a Juventus aparece como candidata já para a janela de janeiro e Fábio Silva estaria avaliado em 28 milhões de euros (R$ 173,6 milhões) para uma venda imediata.

Alvo da Juventus e de clubes da Serie A, Fábio Silva em ação pelo Borussia Dortmund (Foto: INA FASSBENDER / AFP)
Alvo da Juventus e de clubes da Serie A, Fábio Silva em ação pelo Borussia Dortmund (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Juventus não está sozinha no páreo

Além da Juventus, Fabrizio Romano indica que outros clubes italianos estariam atentos à situação de Fábio Silva, como o Milan e a Roma. A dupla está empenhada na tentativa de contratar Joshua Zirkzee, do Manchester United, mas teria o português do Dortmund como alternativa. Vale ressaltar que Fábio possui contrato com os aurinegros até 2030, o que resguarda a equipe alemã em uma negociação.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias