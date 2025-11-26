Após 8 anos, David Luiz marca na Champions e evita derrota do Pafos

Nesta quarta-feira (26), o Pafos protagonizou um confronto épico na grade de jogos das 14h45 (de Brasília). Diante do Monaco, a equipe cipriota saiu atrás logo no começo, empatou com David Luiz, voltou a sofrer um gol e, já na reta final, arrancou um empate heroico para se manter viva na fase de liga da Champions League.

Jogando em casa, o Pafos entrou em campo com a missão de sobreviver diante de um Monaco mais forte e com maior investimento. Ainda assim, a equipe comandada pelo ex-Flamengo e ex-Fortaleza, David Luiz, conseguiu segurar um ponto valioso. Com o resultado, o time cipriota chegou à 23ª posição, permanecendo na fase de liga da Champions League e mantendo chances de classificação. O Monaco, por sua vez, amplia sua má fase: já são três jogos sem vitória. Na competição internacional, ocupa a 22ª posição, uma acima do Pafos, mas com campanha semelhante e diferença apenas no saldo de gols.

O Monaco começou melhor a partida, pressionando alto e impondo ritmo intenso. A estratégia funcionou e resultou no gol de Minamino logo aos cinco minutos. A resposta, porém, veio ainda no primeiro tempo. Aos 17 minutos, David Luiz empatou com um belo cabeceio — seu primeiro gol na Champions League em 14 anos. A última vez que havia marcado foi em 2017, pelo Chelsea, no empate em 3 a 3 com a Roma.

David Luiz em ação pelo Pafos, durante a Champions League (Foto Angelos Tzortzinis/AFP)

Com o gol desta quarta-feira, o brasileiro também se tornou o segundo jogador mais velho a marcar na competição, aos 38 anos e 218 dias, atrás apenas de Pepe, ex-zagueiro de Real Madrid e Porto. O pódio é completado por Totti, que deixou sua marca aos 38 anos, 1 mês e 29 dias, pela Roma, em 2014.

Pafos faz história na Champions League

Fundado em 2014, o clube surgiu da fusão de duas equipes locais, com o objetivo de formar uma instituição capaz de competir em nível nacional e continental. Em apenas uma década, o Pafos saiu do anonimato para conquistar o Campeonato Cipriota de 2024/25, título que lhe deu acesso inédito à Champions League.

A trajetória de ascensão foi construída com forte presença estrangeira, especialmente de brasileiros. Além de David Luiz, nomes como Pedrão, Bruno Felipe, Jajá e Anderson Silva integram o elenco principal. Fora das quatro linhas, o setor de scout é liderado pelo brasileiro Pedro Henrique, símbolo da aposta do clube em um modelo internacional de gestão e captação de talentos.

Antes de chegar à fase de liga da Champions, o Pafos superou o Estrela Vermelha por 2 a 1 nos playoffs eliminatórios, resultado que garantiu sua estreia na principal competição de clubes da Europa. A vitória sobre o Villarreal, além de inédita, reforça o crescimento do clube, que em 2022 havia disputado apenas a Conference League, seu primeiro torneio continental.

