Diogo Jota e seu irmão, André Silva, tinham como destino final a cidade de Liverpool, na Inglaterra, onde o atacante se reapresentaria para a pré-temporada com o clube. A morte do atacante na madrugada desta quinta-feira (3) aconteceu no trajeto após o jogador ser "obrigado" a se transportar de carro, ao invés de um avião. O português recebeu uma recomendação médica após realizar um procedimento cirúrgico no pulmão e precisou alterar o percurso.

Jota e André morreram em um acidente de trânsito na Rodovia das Rías Baixas, via que corta parte do território espanhol próximo à divisa com Portugal. A batida fatal aconteceu no quilômetro 65, ao lado do município de Palacios de Sanábria, que fica a pouco mais de 250 km de uma das pontas iniciais da rodovia.

Após realizar um procedimento no pulmão, os médicos que cuidaram do atacante português recomendaram que ele não andasse de avião para evitar qualquer problema de saúde. A preocupação era que a pressão exercida ao voar em grandes altitudes prejudicasse Jota no processo pós-operatório.

Segundo informações da CNN Portugal, destino da dupla era justamente o fim da estrada, chamada também de A-52, que fica na região de Benavente, no interior espanhol. Os irmãos descansariam na cidade e depois seguiriam a bordo de uma Lamborghini até Santander, cidade costeira ao norte da Espanha, onde pegariam um barco para a Inglaterra. A esposa do jogador, Rute Cardoso, confirmou que Jota e André definiram o caminho de barco até Portsmouth, no sul da Inglaterra.

Ainda segundo a emissora portuguesa, havia a expectativa que os dois terminassem o percurso até Santander ainda hoje, que tem em torno de 300 km entre Benavente e o destino final. O esperado era que Jota se apresentasse ao Liverpool até amanhã, para iniciar a pré-temporada com o elenco dos Reds.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas as autoridades espanholas apontam para um pneu furado da Lamborghini como causa principal da batida. O jogador do Liverpool teria perdido o controle e saiu da estrada, causando a batida e o incêndio que destruiu o veículo e matou os irmãos.

Diogo Jota e seu irmão morreram em acidente de trânsito na madrugada desta quinta. (Foto: Reprodução)

Acidente deixou carro em chamas

Em um primeiro vídeo postado inicialmente pelo jornal local "Diario de Castilla y León", é possível ver que o veículo que Jota e seu irmão estavam ficou completamente destruído e queimado às margens da Rodovia A-52, conhecida como Rodovia das Rías Baixas, na região de Zamora, noroeste da Espanha.

Nas imagens, as autoridades já haviam isolado a área, interditando a faixa do lado esquerdo da via, já que o carro se encontrava no canteiro central. Além disso, é possível ver que marcas de pneu fora deixadas por alguns metros no asfalto antes do veículo sair da pista.

Mais adiante, é possível notar que os guard-rails da via foram arrancados com a batida e o veículo é visto totalmente carbonizado, assim como a vegetação ao redor do carro. Não é possível identificar se os corpos puderam ser retirados do local do acidente.