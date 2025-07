Corpos de Diogo Jota e André Silva são velados em Portugal

Os corpos de Diogo Jota e André Silva foram velados nesta sexta-feira (4) em Portugal. Os irmãos portugueses, que estavam no auge de suas carreiras, faleceram na madrugada de quinta-feira (3) após um acidente de carro em Zamora, na Espanha.

A cerimônia contou com a presença de diversos nomes ilustres do futebol. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente do país lusitano; Jorge Mendes, agente de vários atletas do mundo; e Julian Ward, diretor técnico do Liverpool - clube defendido por Diogo - foram alguns dos nomes. Entre jogadores, ex-companheiros de seleção como João Moutinho, Diogo Dalot e Jota Silva apareceram no velório.

O encontro de celebração às vidas da dupla foi realizado em Gondomar (POR), local de nascimento dos dois, e iniciado apenas com os familiares e amigos próximos dos dois jogadores. Posteriormente, o evento foi aberto para o público geral prestar condolências e homenagens. O funeral deve acontecer no sábado (5).

👀 Veja algumas das fotos do velório de Diogo Jota e André Silva

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, comparece ao funeral de Diogo Jota e André Silva (Foto: Filipe Amorim/AFP)

Diogo Dalot comparece a velório de atletas em Portugal (Foto: Filipe Amorim/AFP)

Jota Silva comparece a funeral de atletas em Portugal (Foto: Miguel Riopa/AFP)

Presidente do Porto, André-Villas Boas comparece a velório de jogadores (Foto: Filipe Amorim/AFP)

Jorge Mendes, ex-agente de Diogo Jota, consola mãe de atleta (Foto: César Manso/AFP)

Diogo Jota estava prestes a retornar para a Inglaterra, a fim de iniciar a pré-temporada com o elenco do Liverpool. O atacante estava com seu irmão a caminho de Santander, na Espanha, onde pegaria uma balsa para chegar ao Reino Unido. Porém, segundo informações da imprensa europeia, ao tentar realizar uma ultrapassagem, a Lamborghini da dupla teve um pneu furado, perdeu o controle e sofreu uma colisão tão forte que gerou um incêndio no automóvel. Ainda não foi divulgado quem estava no volante do carro.

Jota estava no auge de sua carreira com o Liverpool e havia acabado de ser campeão da Premier League com os Reds, além da Nations League vencida com Portugal. Em sua homenagem, a diretoria de Merseyside aposentou a camisa 20 para sempre. André, por sua vez, defendia as cores do Penafiel, de Portugal.

