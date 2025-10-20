Europeus defendem postura de Vini Jr pelo Real Madrid: ‘Mordido até na cabeça’

A partida entre Getafe e Real Madrid, apesar de ter terminado com apenas um gol, foi marcada por diversos acontecimentos. Vini Jr, que iniciou no banco de reservas, teve papel central no desenrolar do confronto ao entrar no segundo tempo, provocar duas expulsões e intensificar o clima de tensão entre os anfitriões. O brasileiro ainda foi acusado de ironizar o técnico adversário e tornou-se alvo da revolta do zagueiro Juan Iglesias, em um dos momentos mais acalorados do jogo.

Nesse contexto, o jornal "As" abriu um canal de comunicação com seus leitores — prática já recorrente em seu site —, oferecendo-lhes a oportunidade de expressar opiniões sobre assuntos ligados, sobretudo, ao futebol espanhol e ao Madrid. O tema destacado na edição desta segunda-feira (20) foram as polêmicas decorrentes da partida que agitou o domingo pela rodada de La Liga, com ênfase nos episódios envolvendo o camisa 7.

A maioria dos comentários no site manifesta apoio à postura do atacante durante a partida, destacando que, desde sua entrada em campo, o jogador foi constantemente alvo de faltas cometidas pelos atletas do Getafe. Para os leitores, todas as ações de Vini estiveram dentro das regras do jogo, ao contrário da conduta dos adversários, que recorreram a infrações mais severas — duas das quais resultaram em cartões vermelhos. Abaixo, confira algumas das reações publicadas no jornal "As":

Tradução: O cartão vermelho foi bem aplicado. Os comentários do jogador do Getafe no rádio contra Vinicius são inaceitáveis ​​e só servem para fomentar o ódio. O que o Getafe precisa fazer é jogar melhor e cometer menos faltas.

Tradução: Se você sempre joga no limite das regras, é possível que o que aconteceu com o Getafe acabe acontecendo com você. A primeira expulsão é absurda porque o Nyom ignora a bola e vai direto para o corpo do rival, Vinícius, para evitar que ele o vença na corrida, o que era o mais provável; a segunda, aquele pequeno chute no pé do Vinícius, já com o cartão amarelo, já era uma segunda. Temos que tentar jogar um pouco mais e bater um pouco menos.

Tradução: Vinícius é empurrado, agarrado, chutado, pisoteado e até mordido na cabeça em todos os arremessos, e sempre tem algum jogador adversário reclamando que ele está provocando. Ainda bem que ele está só provocando e não vai machucar ninguém como fazem com ele.

Como foi a partida? ⚽

O Real controlou amplamente o primeiro tempo da partida contra o Getafe, criando as principais oportunidades, mas encontrou em David Soria um obstáculo constante. Logo aos 7 minutos, Kylian Mbappé recebeu passe de Rodrygo, avançou até a área e exigiu grande intervenção do goleiro. Na reta final, Aurélien Tchouaméni arriscou de longa distância, o camisa 11 finalizou após assistência de Jude Bellingham, e David Alaba tentou em cobrança de falta; em todas as ocasiões, o arqueiro evitou o gol.

No segundo tempo, o Getafe conseguiu equilibrar momentaneamente as ações e dificultou o setor ofensivo merengue. Mbappé teve duas boas chances, ambas próximas à trave. Aos 31 minutos, Allan Nyom foi expulso após falta dura em Vini Jr, e três minutos depois, Mbappé abriu o placar ao concluir com precisão após passe de Arda Güler. Na sequência, o francês desperdiçou nova oportunidade ao chutar fraco. Aos 38', Álex Sancris também recebeu cartão vermelho por infração sobre o ponta-esquerda brasileiro.

Kylian Mbappé comemora gol do Real Madrid sobre o Getafe, pela La Liga (Foto: Thomas Coex/AFP)

A entrada de Vini Jr, aos 10' da segunda etapa, foi determinante para o desfecho favorável ao Real Madrid. As duas expulsões, fator que ampliou os espaços em campo, permitiram ao Madrid assumir o controle das ações, consolidando a vitória.

