Bremer, de 28 anos, pode retornar à Seleção Brasileira para os compromissos da Data Fifa de março, a última antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, segundo o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport". O zagueiro foi pré-convocado e está cotado para os amistosos contra a França e a Croácia.

Em 2025/26, Bremer disputou 22 partidas, com 1759 minutos em campo ao todo. Na Serie A, são três gols e três assistências em 17 jogos. O zagueiro sofreu, em outubro de 2025, uma ruptura no menisco medial do joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia, mas nos primeiros meses de 2026 voltou a ganhar espaço e retomou a posição entre os titulares. Abaixo, veja a confirmação do veículo italiano sobre a convocação do atleta:

Jornal "La Gazzetta dello Sport" sobre a convocação de Bremer para a Seleção Brasileira (Foto: La Gazzetta dello Sport)

Tradução: Gleison Bremer retorna à seleção nacional após quase dois anos: Ancelotti o convocou previamente.

— O zagueiro da Juventus está de olho na Copa do Mundo. Ele já recuperou a regularidade no tempo de jogo e no desempenho com a Juve, e pretende fazer o mesmo com a seleção brasileira. Atualmente, ele está entre os jogadores indecisos para a Copa do Mundo, mas a pausa de março pode ser útil para convencer o técnico — escreveu o site.

O Brasil se apresenta em Orlando, na Flórida, no próximo dia 23, e terá a cidade como base durante esta Data Fifa. O Brasil viaja para enfrentar a França no dia 26, em Boston, e depois retorna para encarar a Croácia, em 1º de abril. A convocação final para a Copa está marcada para o dia 19 de maio.

Trajetória de Bremer 🛡️

Revelado pelo Atlético-MG em 2017, após passagens pelas categorias de base de Desportivo Brasil, São Paulo e do próprio time mineiro, Bremer permaneceu apenas uma temporada no país antes de se transferir para a Europa. Em 2018, chegou ao Torino, onde se destacou por quatro anos, até ser contratado pela rival Juventus em 2022, clube que defende até hoje. Qualidades como força física e domínio no jogo aéreo foram determinantes para que Bremer se consolidasse como um dos principais zagueiros brasileiros no futebol europeu nesta década.

Bremer ao lado da delegação da Juventus no Mundial de Clubes da Fifa de 2025 (Foto: Divulgação/Juventus)

Bremer tem contrato com a Velha Senhora até 2028, entidade a qual conta com total confiança do elenco e é considerado um pilar fundamental no sistema defensivo da equipe comandada por Luciano Spalletti. Aos 28 anos, o defensor integrou a Seleção na última Copa do Mundo, em 2022, e figura entre os atletas observados pelo técnico Carlo Ancelotti para a disputa do Mundial deste ano. Ele não veste a camisa verde e amarela desde junho de 2024.

