Bremer entra na pré-lista da Seleção Brasileira de Ancelotti antes da Copa, segundo jornal
Zagueiro da 28 anos foi convocado para a Copa do Mundo de 2022 pelo técnico Tite
Bremer, de 28 anos, pode retornar à Seleção Brasileira para os compromissos da Data Fifa de março, a última antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, segundo o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport". O zagueiro foi pré-convocado e está cotado para os amistosos contra a França e a Croácia.
Em 2025/26, Bremer disputou 22 partidas, com 1759 minutos em campo ao todo. Na Serie A, são três gols e três assistências em 17 jogos. O zagueiro sofreu, em outubro de 2025, uma ruptura no menisco medial do joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia, mas nos primeiros meses de 2026 voltou a ganhar espaço e retomou a posição entre os titulares. Abaixo, veja a confirmação do veículo italiano sobre a convocação do atleta:
Tradução: Gleison Bremer retorna à seleção nacional após quase dois anos: Ancelotti o convocou previamente.
— O zagueiro da Juventus está de olho na Copa do Mundo. Ele já recuperou a regularidade no tempo de jogo e no desempenho com a Juve, e pretende fazer o mesmo com a seleção brasileira. Atualmente, ele está entre os jogadores indecisos para a Copa do Mundo, mas a pausa de março pode ser útil para convencer o técnico — escreveu o site.
O Brasil se apresenta em Orlando, na Flórida, no próximo dia 23, e terá a cidade como base durante esta Data Fifa. O Brasil viaja para enfrentar a França no dia 26, em Boston, e depois retorna para encarar a Croácia, em 1º de abril. A convocação final para a Copa está marcada para o dia 19 de maio.
Trajetória de Bremer 🛡️
Revelado pelo Atlético-MG em 2017, após passagens pelas categorias de base de Desportivo Brasil, São Paulo e do próprio time mineiro, Bremer permaneceu apenas uma temporada no país antes de se transferir para a Europa. Em 2018, chegou ao Torino, onde se destacou por quatro anos, até ser contratado pela rival Juventus em 2022, clube que defende até hoje. Qualidades como força física e domínio no jogo aéreo foram determinantes para que Bremer se consolidasse como um dos principais zagueiros brasileiros no futebol europeu nesta década.
Bremer tem contrato com a Velha Senhora até 2028, entidade a qual conta com total confiança do elenco e é considerado um pilar fundamental no sistema defensivo da equipe comandada por Luciano Spalletti. Aos 28 anos, o defensor integrou a Seleção na última Copa do Mundo, em 2022, e figura entre os atletas observados pelo técnico Carlo Ancelotti para a disputa do Mundial deste ano. Ele não veste a camisa verde e amarela desde junho de 2024.
