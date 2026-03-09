menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Vitória Almeida, ex-Flamengo, é anunciada pelo Galatasaray

Atacante já treina na Turquia e se prepara para estreia no novo clube

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 09/03/2026
11:34
Atacante Vitória Almeida reforça o Galatasaray feminino. (Divulgação)
imagem cameraAtacante Vitória Almeida reforça o Galatasaray feminino. (Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Galatasaray anunciou a contratação da atacante brasileira Vitória Almeida para a sequência da temporada. Aos 26 anos, a jogadora havia rescindido com o Flamengo e assinou contrato com o clube turco sem custos de transferência.

continua após a publicidade

Relacionadas

Natural de Manaus (AM), Vitória construiu boa parte da carreira no exterior. A centroavante já atuou por Hebei Elite, Famalicão, Braga e Valencia, além de ter defendido o Flamengo mais recentemente. Em 2025, pelo clube carioca, disputou 30 partidas, marcou 15 gols e deu duas assistências.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Vitória Almeida durante treino no Galatasaray. (Foto: Galatasaray/Divulgação)
Vitória Almeida durante treino no Galatasaray. (Foto: Galatasaray/Divulgação)

+ Aposte em jogos de futebol feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Com 1,85 m de altura e ambidestra, a atacante se destaca pelo jogo aéreo e pela presença de área. Em Portugal, viveu um dos melhores momentos da carreira com a camisa do Braga e chegou a ser artilheira da Liga BPI.

Na publicação oficial, o clube turco deu boas-vindas à brasileira e desejou sucesso com a camisa rubro-amarela. Vitória passa a integrar o elenco da equipe na tentativa de fortalecer o ataque na temporada e já treina na Turquia.

continua após a publicidade

O Galatasaray joga contra o ALGB Spor, pela Liga Turca, na próxima quinta-feira (12), às 7h (horário de Brasília). Na temporada, a equipe soma 15 vitória e duas derrotas, e está na vice-liderança da competição nacional.

➡️ Giovanna Waksman assina com o Lyon até 2028

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias