Vitória Almeida, ex-Flamengo, é anunciada pelo Galatasaray
Atacante já treina na Turquia e se prepara para estreia no novo clube
O Galatasaray anunciou a contratação da atacante brasileira Vitória Almeida para a sequência da temporada. Aos 26 anos, a jogadora havia rescindido com o Flamengo e assinou contrato com o clube turco sem custos de transferência.
Natural de Manaus (AM), Vitória construiu boa parte da carreira no exterior. A centroavante já atuou por Hebei Elite, Famalicão, Braga e Valencia, além de ter defendido o Flamengo mais recentemente. Em 2025, pelo clube carioca, disputou 30 partidas, marcou 15 gols e deu duas assistências.
Com 1,85 m de altura e ambidestra, a atacante se destaca pelo jogo aéreo e pela presença de área. Em Portugal, viveu um dos melhores momentos da carreira com a camisa do Braga e chegou a ser artilheira da Liga BPI.
Na publicação oficial, o clube turco deu boas-vindas à brasileira e desejou sucesso com a camisa rubro-amarela. Vitória passa a integrar o elenco da equipe na tentativa de fortalecer o ataque na temporada e já treina na Turquia.
O Galatasaray joga contra o ALGB Spor, pela Liga Turca, na próxima quinta-feira (12), às 7h (horário de Brasília). Na temporada, a equipe soma 15 vitória e duas derrotas, e está na vice-liderança da competição nacional.
