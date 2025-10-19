Lamine Yamal, do Barcelona, surpreende e marca na Kings League; veja o lance
Jogador cobrou o pênalti do presidente na partida entre La Capital e Ultimate Móstoles
- Matéria
- Mais Notícias
Lamine Yamal voltou a atuar pelo Barcelona na última partida contra o Girona, em uma vitória suada por 2 a 1 nos minutos finais do sábado (18), válida pela nona rodada de La Liga, no estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha. Sem grande destaque individual no triunfo, o jovem brilhou neste domingo (19) ao marcar o "pênalti do presidente" de sua equipe, o La Capital CF, na Kings League Espanha.
Conheça o adversário do Real Madrid na La Liga, o time ‘mais chato do mundo’
Futebol Internacional
Herói improvável decide para o Manchester United contra o Liverpool: ‘Bola de Ouro’
Futebol Internacional
Aston Villa vence o Tottenham na Premier League e web desabafa: ‘Menos aura do mundo’
Futebol Internacional
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Yamal, que acompanhava das arquibancadas o duelo contra o Ultimate Móstoles, aguardava o momento mais aguardado da modalidade: a cobrança especial que permite ao presidente do time participar da partida. Aos 20 minutos de jogo, ele desceu para o campo vestindo roupa casual — camisa branca, bermuda jeans e chuteiras — e converteu a penalidade com tranquilidade, batendo de pé esquerdo no canto direito do goleiro, que pulou para o lado oposto. Na comemoração, o espanhol fez o gesto de coroação e mandou beijos para sua namorada, a cantora argentina Nicki Nicole, também presente no evento. Abaixo, confira o lance:
O La Capital venceu a partida por 8 a 5 e ainda contou com outros dois gols de pênalti convertidos pelo jogador Julen Álvarez, aos 23 e 36 minutos. Essa foi a primeira rodada da edição espanhola da Kings League nesta temporada, e o time de Yamal assumiu a vice-liderança do Grupo A, atrás apenas do 1K FC. A primeira fase da competição é composta por dois grupos com seis equipes cada. O camisa 10 divide a presidência do seu time com o influenciador espanhol La Cobra.
E no Barça? 🔵🔴
Recentemente, Yamal esteve no centro de uma polêmica envolvendo o Barcelona e a seleção da Espanha. O atacante retornou lesionado após a Data Fifa de setembro, fato que gerou forte insatisfação na cúpula blaugrana. Convocado novamente para os compromissos de outubro, o jogador acabou sendo cortado, o que manifestou preocupação com sua condição física e com a gestão de sua carga de jogos.
Recuperado, Yamal estará à disposição para os próximos compromissos do Barcelona. A equipe enfrentará o Olympiacos nesta terça-feira (21), às 13h45 (de Brasília), na Catalunha, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. Na sequência, os catalães terão um clássico de peso contra o Real Madrid, no domingo (26), às 12h15 (de Brasília), válido pela décima rodada da La Liga.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias