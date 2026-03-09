Real Madrid tem desfalques de peso contra o Manchester City, pela Champions

O Real Madrid não contará com Kylian Mbappé e Álvaro Carreras para enfrentar o Manchester City, pelas oitavas de final da Champions League. Nesta quarta-feira (11), os merengues recebem os ingleses pelo jogo de ida, no Santiago Bernabéu.

Artilheiro da Champions League com 13 gols marcados, Mbappé desfalca o Real Madrid pelo terceiro jogo consecutivo por conta de uma entorse no joelho esquerdo. Nos últimos dias, o atleta esteve na França para ouvir a opinião de um especialista sobre sua lesão, mas o retorno do camisa 10 será adiado.

O Real Madrid não tem pressa para o retorno de Mbappé, que pode ganhar alguns minutos contra o Elche caso tenha uma boa evolução nesta semana. No entanto, o atleta não tem sua presença confirmada nas próximas partidas.

O lateral-esquerdo Álvaro Carreras lida com uma lesão muscular na panturrilha direita e desfalcará o Real Madrid pelo segundo jogo consecutivo. Na vitória da equipe merengue sobre o Celta de Vigo por 2 a 1, o espanhol cumpriu suspensão por conta do excesso de cartões amarelos.

Real Madrid tem excesso de desfalques, mas alguns retornos

Além de Mbappé e Carreras, o Real Madrid não conta com Rodrygo, Militão, Bellingham, Alaba e Ceballos, que também lidam com lesões. No entanto, o clube espanhol espera os retornos de Mastantuono, Camavinga e Huijsen.

Em meio aos desfalques, Vini Jr pode ter a companhia de Gonzalo García no ataque, enquanto Ferland Mendy deve seguir na lateral-esquerda após ter sido titular contra o Celta de Vigo, pelo Campeonato Espanhol.

